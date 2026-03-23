Giá dầu giảm mạnh khi ông Trump hủy tối hậu thư với Iran

Sáng 23/3 giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hủy "tối hậu thư 48 giờ" với Iran. Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông nói đã có các cuộc đàm phán "hiệu quả" trong hai ngày qua.

"Tôi đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh hoãn mọi đòn tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong thời hạn 5 ngày, tùy thuộc vào sự thành công của các cuộc họp và thảo luận đang diễn ra", ông nêu.

Giá dầu thô lập tức lao dốc, với dầu Brent có lúc giảm hơn 13%, xuống dưới 97 USD mỗi thùng. Hiện loại dầu này giao dịch quanh mức 105 USD. Tương tự, dầu WTI giảm hơn 9%, xuống dưới 90 USD mỗi thùng trước khi về trên mốc này.

Giá dầu Brent (USD/thùng) từ ngày 19/3 đến nay. Nguồn: Trading Economics

Các thị trường khác cũng đồng loạt phản ứng. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ như Dow Jones Industrial Average tăng 1.100 điểm, tương đương 2,6%. Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq-100 cùng tăng 2,7%.

Tại châu Âu, chỉ số STOXX Europe 600 cũng quay đầu tăng. Chỉ số này hiện tăng 0,7%, sau khi giảm hơn 2,2% trong phiên giao dịch đầu ngày.

USD lao dốc, với chỉ số US Dollar Index giảm 0,3%, sau khi trước đó từng tăng 0,6%. Euro tăng hơn 1%, lên mức 1,158 USD, từ khoảng 1,487 USD trước đó.

Giá vàng thu hẹp mức giảm, chỉ còn hơn 2%, giao dịch quanh mức 4.395 USD mỗi ounce, sau tuyên bố của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, kim loại quý vẫn đang duy trì chuỗi giảm sang phiên thứ 9 liên tiếp. Tuần trước, vàng lao dốc hơn 10% khi giá dầu tăng vọt và các ngân hàng trung ương duy trì lập trường "diều hâu".

Theo Chris Beauchamp, chuyên gia phân tích thị trường tại IG Markets, thông tin của ông Trump không phải là lệnh ngừng bắn hoàn toàn nên cần chờ đợi diễn biến tiếp theo. "Những gì đã xảy ra vẫn chưa thể đảo ngược, tác động vẫn chưa được thấy rõ, nhưng rõ ràng là thị trường đang thở phào nhẹ nhõm", ông bình luận.

Thông báo đàm phán tích cực của ông Trump đưa ra khi xung đột Iran bước sang tuần thứ năm. Trước đó, ông đe dọa tấn công các nhà máy điện của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở lại. Nước này nói sẽ đáp trả cơ sở hạ tầng của Mỹ.

Tuần qua, căng thẳng khiến giá dầu Brent có lúc lên trên 110 USD một thùng còn dầu thô Mỹ WTI cũng xấp xỉ 100 USD. Dow Jones và Nasdaq tuần trước cũng đều giảm khoảng 2%, trong khi S&P 500 mất 1,5%, ghi nhận chuỗi giảm 4 tuần liên tiếp đầu tiên kể từ năm 2023.