Độc lạ muôn kiểu ngành nghề siêu "niche", không ai cấm nhưng cũng hiếm ai làm

Trên mạng xã hội gần đây, chủ đề về những công việc hiếm gặp mà các bạn trẻ gọi là "niche", đang được bàn luận xôn xao. Không phải những dạng "nhiệm vụ mật" theo hướng rùng rợn, đây vẫn là những công việc đòi hỏi kỹ năng học thuật cao, song không thường xuyên được mọi người nhắc đến trong các cuộc trò chuyện hay được tìm thấy dễ dàng trên các nền tảng tìm việc.

Từ chia sẻ của một cư dân mạng về công việc "quản lí hình ảnh/video người dùng trên mạng xã hội", nhiều ngành nghề, công việc ít người biết tới khác lần lượt được hé lộ và khiến ai nấy bất ngờ.

Bài đăng về công việc "quản lý hình ảnh/video trên mạng xã hội" thu hút sự quan tâm lớn.

Trong bài đăng, không ít cư dân mạng đã chia sẻ hàng loạt "góc khuất" nghề nghiệp độc đáo và thú vị. Thậm chí, có người còn cho biết đây là lần đầu tiên họ nghe đến một ngành nghề đặc thù, tưởng như chỉ có trên phim ảnh như vậy. Đặc biệt, một số công việc không có gì phức tập nhưng là những việc mà "khách hàng" quá lười biếng để tự thân làm. Chẳng hạn như chỉ là canh "săn" hàng sưu tầm quý hiếm, một ai đó cũng có thể "thuê" người khác làm hộ.

Công việc canh đấu giá, giành được những món hàng sưu tầm quý hiếm trên các "sàn".

"Quản trị tri thức" cho một ai đó đang cần.

Phiên dịch viên cho các ngôn ngữ có chút "niche" cũng là công việc lí thú, không phải ai cũng theo đuổi được.

Hoặc, công việc phiên dịch viên cho các ngôn ngữ ít ai học cũng là hướng đi "siêu ngách" nhưng có thể mang lại thành công lớn trong sự nghiệp. Chỉ là hỗ trợ quy trình đưa một bệnh nhân nào đó đi khám chữa bệnh ở nước ngoài cũng là công việc đòi hỏi chuyên môn, hiểu biết sâu rộng về đất nước sắp đến.

Ai cũng mong có một "Gia Cát Lượng", kể cả trong thời hiện đại.

Sự am hiểu về đất nước nào đó cũng có thể mang đến nhiều cơ hội việc làm độc đáo, tiềm năng.

Mặt khác, một số công việc về kỹ thuật cũng gây ấn tượng không kém, chứ không nhất thiết phải là "giải quyết vấn đề của một ai đó". Chẳng hạn, hòa âm phối khí cho một bản nhạc, hay đo nhiệt sản phẩm đóng hộp chính là những ví dụ điển hình cho công việc "ít ai làm", dù cho có vẻ như chúng không quá độc lạ, "chưa nghe bao giờ" như những trường hợp nêu trên.

Hòa âm phối khí - một công việc "đứng sau màn nhung" nhưng xứng đáng được đề cập.

Đo nhiệt sản phẩm đóng hộp, nghe có vẻ đơn giản nhưng đòi hỏi kỹ năng cao.

Sau cùng, bất kỳ công việc nào cũng có những khó khăn, thử thách riêng, dù phổ biến hay hiếm thấy trong cộng đồng. Quan trọng hơn, con người cần trang bị đầy đủ các kỹ năng, kiến thức học thuật và sự nghiêm túc tuyệt đối để mỗi sản phẩm, mỗi đầu việc được thực hiện một cách chỉn chu, mang đến kết quả tốt.