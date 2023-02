Dịp Valentine, dịch vụ 'sắp lễ cầu duyên' tại ngôi chùa nổi tiếng ở Hà Nội đắt hàng

Ngày lễ Tình nhân (Valentine) là cơ hội để các cặp đôi yêu nhau thể hiện tình cảm và sự quan tâm với đối phương. Bạn trẻ có thể thể hiện tình yêu của họ bằng cách gửi quà, hoa hoặc thư tình, hoặc dành thời gian đi du lịch cùng nhau.

Bạn Đỗ Thị Phương (sinh năm 1998, sống ở Hà Nội) cùng bạn là Nguyễn Thùy Trang (sinh năm 2000, sống ở Hà Nội) đã đến chùa Hà lần thứ 2 để cầu tình duyên, bình an và may mắn. Phương cho biết, cô chưa có người yêu nhưng không quá đặt nặng áp lực đến chùa Hà phải cầu duyên. Bởi cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Cô gái trẻ quan niệm: "Cầu cho tâm bình an cũng là một trong những điều khiến mình hạnh phúc. Vì vậy, khi đến chùa Hà, mình chỉ cần nhất tâm, khởi phát tấm lòng thành, nguyên sơ không tạp niệm mới mong như ý".

Chùa Hà và chùa Duyên Ninh là hai ngôi chùa cầu duyên nổi tiếng ở miền Bắc.

Dịch vụ mâm lễ cầu duyên được chuẩn bị thường gồm hương vàng, miếng trầu, hoa quả, bánh trái, cặp nến hồng/đỏ, hoa hồng - loài hoa tượng trưng cho tình yêu. Mức giá mỗi mâm lễ dao động từ 70.000 - 200.000 đồng tùy thuộc số lượng đồ lễ.

Năm nay, ngày lễ Tình nhân đúng vào giữa tuần nên nhiều người trẻ đã tranh thủ đi cầu duyên vào dịp cuối tuần.

Hai bạn trẻ đang được chỉ dẫn khấn theo "văn mẫu".

Với Quốc Huy (sinh năm 2001, sinh viên Học viện Tài chính), lần đầu đến chùa Hà nên rất bỡ ngỡ và lóng ngóng trong việc sắp lễ và cách làm lễ theo thứ tự. Vì vậy, nam sinh được hướng dẫn thứ tự làm lễ như sau: dâng lên ban Tam Bảo cầu bình an sức khỏe, dâng lễ Đức Ông cầu công danh sự nghiệp rồi đặt lễ Điện Mẫu khấn cầu tình duyên.

Chùa Hà không có truyền thuyết nào liên quan đến cầu tình duyên nhưng qua "truyền miệng", giới trẻ thường tìm đến đây như một chốn thiêng gửi gắm tâm tư sâu kín, "vá lành" những vết thương cũ đã qua, gieo hạt cho những mối duyên lành sắp tới. Với các cặp đôi yêu nhau, họ sẽ cầu cho tình cảm ngày càng khăng khít và sớm nên duyên vợ chồng.

Ba cô gái đến từ Nha Trang (đều 27 tuổi, độc thân) vừa đi phượt từ Hà Giang về Hà Nội nên đã tranh thủ ghé thăm chùa Hà để tham quan và cầu tình duyên xem có hiệu nghiệm như mọi người vẫn hay chia sẻ trên mạng xã hội.

Có những bạn đến đây cầu may mắn, hanh thông trong học tập.Nhiều bạn trẻ nếu lần đầu đến chùa Hà, chưa biết làm lễ, chưa biết khấn sao cho đúng sẽ được tư vấn bởi những người làm dịch vụ "sắp lễ, viết sớ" cầu duyên, chi phí cho bài văn khấn, bài sớ khoảng 50.000 đồng. Theo đó, chỉ cần điền tên, tuổi, địa chỉ, mong muốn tác hợp nhân duyên vào bài khấn đã được thảo sẵn để khấn.

