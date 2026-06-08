Dịch vụ bán ảnh 'sống ảo' kiểu thượng lưu để đăng bài 'phông bạt' gây tranh cãi

Dịch vụ bán ảnh "sống ảo" sang chảnh đang trở thành tâm điểm chú ý trên nền tảng Threads với mức giá dao động từ 10.000 đến 20.000 đồng cho mỗi bức. Một bộ phận người dùng mạng xã hội sẵn sàng trả tiền cho những bức ảnh trải nghiệm xa xỉ, có địa điểm để họ sử dụng cho nhu cầu "sống ảo" của mình.

Thay vì đăng những tấm hình đi biển hay ăn uống thông thường, họ mua những bức ảnh gắn liền với cuộc sống giới thượng lưu, như ảnh thưởng thức ẩm thực tại các nhà hàng omakase đắt đỏ, check-in tại khách sạn 5 sao, hay trải nghiệm khoang thương gia trên máy bay.

"Chợ" ảnh này còn có sẵn cả hình "đập hộp" túi xách xa xỉ của Hermes, Dior, hay góc chụp bên trong phòng điều trị riêng tư của bệnh viện quốc tế. Đây đều là những không gian và dịch vụ có chi phí cao, không phải ai cũng dễ dàng tiếp cận hay trải nghiệm.

Các bức ảnh chụp với đồ hiệu, trải nghiệm sang chảnh được rao bán trên mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Những bức ảnh có giá 10.000 đồng nếu ảnh độc quyền và 2.000 đồng nếu ảnh nhiều người dùng. (Ảnh chụp màn hình)

Người mua chỉ cần đưa ra yêu cầu cụ thể, chuyển khoản theo hướng dẫn là có ngay file ảnh chất lượng cao để đăng tải. Để tăng tính thuyết phục cho trang cá nhân của khách hàng, nhiều bên cung cấp còn mở rộng quy mô bán cả video, giúp hành trình xây dựng hình tượng sang chảnh trên mạng xã hội trở nên sinh động và chân thực hơn.

Dich vụ này đang gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Những người ủng hộ cho rằng đây là một giải pháp tiện lợi, tiết kiệm chi phí và hoàn toàn hợp lý trong thời đại số. Thay vì phải bỏ ra hàng chục, hàng trăm triệu đồng để trực tiếp trải nghiệm các dịch vụ xa xỉ, người dùng giờ đây chỉ mất một khoản tiền rất nhỏ để sở hữu những bức ảnh chất lượng nhằm làm đẹp trang cá nhân.

Minh Huyền bày tỏ quan điểm: "Mạng xã hội vốn là thế giới ảo, nơi mỗi cá nhân đều có quyền xây dựng hình ảnh theo cách mình mong muốn để phục vụ các mục đích công việc, xây dựng thương hiệu cá nhân hoặc đơn giản là giải trí mà không gây hại cho ai".

Quang Linh coi đây là dịch vụ thuê như bao dịch vụ khác chứ không có gì xấu: "Chuyện mua ảnh này cũng giống như mọi người đi thuê quần áo sang chảnh để chụp ảnh kỷ yếu hay chụp hình cưới thôi, đều là mượn bối cảnh để có tấm hình đẹp. Người ta thuận mua vừa bán thì chẳng có gì đáng để bị chỉ trích cả".

Thu Uyên lại xem ảnh sang chảnh như nguồn lực hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung: "Mình thấy dịch vụ này siêu tiện cho mấy bạn làm mảng sáng tạo nội dung, review hoặc các bạn bán hàng online cần xây dựng trang cá nhân có gu. Đâu phải ai bắt đầu sáng tạo nội dung cũng có sẵn vốn lớn để đi check-in sang chảnh liên tục đâu. Nhờ mấy kho ảnh, video như thế này mà họ có tư liệu cho bài viết, tăng tương tác và độ tin cậy với khách hàng giai đoạn đầu".

Người ủng hộ cho rằng dịch vụ này là tốt, giúp tạo niềm vui. Những người không ủng hộ thì coi đây là sống giả tạo, phông bạt. (Ảnh chụp màn hình)

Nhìn theo khía cạnh giải trí, Tiến Thắng thấy dịch vụ này hữu ích: "Nghĩ thoáng ra một chút đi mọi người ơi, coi như đây là một hình thức giải trí mua niềm vui đi. Đôi khi áp lực cuộc sống mệt mỏi quá, người ta chỉ muốn đăng một tấm hình đẹp đẽ, sang xịn mịn lên để tự tạo động lực cho bản thân, hoặc đơn giản là muốn thử cảm giác được nhiều like, nhiều tương tác xem thế nào".

Ngược lại, những người phản đối đánh giá đây là dịch vụ cổ xúy cho lối sống giả tạo, "làm màu" trên mạng và có thể dẫn đến nhiều tác động tiêu cực. Theo họ, việc lạm dụng những hình ảnh không phải của mình để "phông bạt" về cuộc sống sang chảnh, giàu có không chỉ tạo ra sự tự ti, áp lực vô hình cho những người xung quanh mà còn có thể dẫn đến các hành vi lừa đảo nấp bóng sự hào nhoáng.

Khánh Vy bình luận: "Sống thế này không thấy mệt mỏi sao? Mình có sao dùng vậy chứ đi mua ảnh xong khoe khoang thứ không phải của mình làm gì đâu. Thay vì dành thời gian sống ảo, các bạn trẻ nên vun vén, tiết kiệm để trở nên giàu có rồi đi trải nghiệm thật".

Hữu Công phê phán lối sống ảo bất chấp: "Đến cái ảnh chụp ở phòng bệnh mà cũng đem bán, rồi cũng có người mua để đăng lên trang cá nhân thì chịu hẳn rồi, cạn lời với tư duy của một bộ phận cư dân mạng. Bệnh tật, sức khỏe là thứ không ai mong muốn, vậy mà cũng biến nó thành công cụ để tạo nét cho bản thân".

Nhiều ý kiến cảnh báo rằng việc đắm chìm vào những giá trị ảo sẽ khiến người trẻ dần quên mất giá trị thực. Hà Chi bình luận: "Đắm chìm vào mấy cái giá trị ảo được mua bằng 10.000 đồng này lâu ngày sẽ khiến người ta bị ảo tưởng sức mạnh, dần đánh mất đi sự tự tin vào giá trị thật của chính mình. Thay vì mua ảnh, hãy dành số tiền đó mà đi học, đi làm để nâng cao giá trị bản thân thì hơn".