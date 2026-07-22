Đang lái máy kéo, một nông dân Cuba thuê đất trồng loài cây làm ra loại sản phẩm giúp Cuba nổi tiếng toàn thế giới

Chia sẻ với Granma, ông Yubislandy Chico cho biết, ông không quên những ngày còn gian khó. Đó là lý do tại sao ông luôn khiêm tốn khi nói về hiệu thuốc mà ông đã xây dựng cho cộng đồng sau bão hay về những chiếc máy điều hòa không khí mà ông đã quyên tặng cho các trung tâm y tế, hoặc lượng thực phẩm lớn mà ông đã trao cho viện dưỡng lão và các tổ chức xã hội khác.

"Đó là cách giúp đỡ và giữ vững những nguyên tắc mà chúng tôi được truyền dạy", ông nói.

Sáu năm trước, Yubislandy là một người lái máy kéo cho Công ty Thu gom và Chế biến thuốc lá Hermanos Saíz ở thị trấn San Juan y Martínez, tỉnh Pinar del Río (Cuba), nhưng hôm nay, ông là một trong những nhà sản xuất nổi bật nhất của công ty.

Ông Yubislandy Chico (một nông dân trồng cây thuốc lá ở Cuba) đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời cho trang trại trồng cây thuốc lá ở Pinar del Río, Cuba. Ảnh: Granma.

Ông kể lại với Granma động lực thúc đẩy mình xin đất để trồng thuốc lá, và điều đầu tiên ông làm là tìm lời khuyên từ những người nông dân giàu kinh nghiệm.

"Tôi quyết định liều thử, họ cho tôi 1ha và đó là nơi câu chuyện của tôi với tư cách một người trồng thuốc lá bắt đầu", ông Yubislandy nói.

Sau mùa vụ đầu tiên với kết quả tốt, mùa vụ tiếp theo nối tiếp, từ 1ha cây thuốc lá ban đầu ông đã tăng lên hai, rồi bốn, và sau đó là 8ha.

"Ngay từ đầu, mọi việc đã diễn ra rất tốt đẹp với tôi. Tôi dần dần nắm bắt được kỹ thuật trồng trọt nhờ những người có kiến ​​thức, nghiên cứu về lĩnh vực này", ông Yubislandy cho biết.

Ông tin rằng chìa khóa để đạt được kết quả tốt nằm ở sự quyết tâm và "trên hết, là rất nhiều kỷ luật". Sự khác biệt giữa trang trại ông nhận được cách đây 5 năm và trang trại ông sở hữu hiện nay rất lớn. Tận dụng mọi cơ hội dành cho người trồng thuốc lá, ông đã đầu tư một phần đáng kể thu nhập vào cơ sở hạ tầng và máy móc.

Nhờ chiến lược này, ông đã xây dựng một cơ sở phân loại nhỏ, nơi chế biến thuốc lá của trang trại và của các nhà sản xuất khác trong khu vực. Điều này cho phép ông tạo ra việc làm, khép kín chu trình, cung cấp dịch vụ tốt hơn và tăng giá trị cho vụ thu hoạch của mình. Hơn nữa, người nông dân này còn lắp đặt hệ thống tưới tiêu bằng năng lượng mặt trời, giúp ông không còn phụ thuộc vào lưới điện quốc gia.

Ngoài ra, ông còn mua thêm một số máy kéo cùng các thiết bị đi kèm, giúp hoàn toàn tự chủ trong việc vận chuyển tài nguyên và chuẩn bị đất.

"Tôi luôn tìm kiếm giải pháp thay thế, nếu cần chuẩn bị đất, tôi gắn máy chế biến thức ăn gia súc vào máy kéo; nếu cần cày bừa, tôi gắn máy cày lưỡi; nếu cần chất hàng, tôi móc xe kéo. Chúng tôi có đầy đủ thiết bị cần thiết trên một vùng đồng bằng màu mỡ, và điều đó rất quan trọng để đảm bảo cây trồng nhận được sự chăm sóc cần thiết đúng thời điểm", Yubislandy cho biết thêm.

Tin tưởng vào tầm quan trọng của công nghệ trong việc nâng cao chất lượng và năng suất, Yubislandy hiện đang tập trung vào việc xây dựng hai nhà kính ươm cây hiện đại và lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt.

Mặc dù không còn là người mới vào nghề, Yubislandy thừa nhận mình vẫn còn nhiều điều phải học hỏi trong một nghề trồng trọt có truyền thống hàng trăm năm, điều giúp Pinar del Río, Cuba nổi tiếng trên toàn thế giới.