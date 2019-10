“Công ty nào có máy lọc được nước lẫn dầu thải hãy cùng tôi mang lên Hoà Bình”

Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 11:30 AM (GMT+7)

Trước tình trạng nguồn nước ô nhiễm gây xôn xao thời gian gần đây, nhiều người dân Thủ đô tìm đến máy lọc nước như vật “cứu cánh”. Tuy nhiên, chất lượng các máy lọc nước tiền triệu vẫn mới chỉ dừng ở lời quảng cáo của các công ty bắt kịp thời cơ.

Nước sông Đà có mùi lạ Sự kiện:

"Lọc được 99% styren"

Liên quan đến việc nước đầu nguồn Nhà máy nước sông Đà bị đổ trộm dầu thải với lượng lên đến 2,5 tấn, các mẫu xét nghiệm nước đều có hàm lượng styren cao hơn giới hạn cho phép theo quy định của bộ Y tế từ 1,3 đến 3,65 lần.

Những ngày qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng, việc những hộ dân sinh sống tại các chung cư ở Thủ đô Hà Nội xếp hàng thâu đêm chờ nước sạch, hay siêu thị, cửa hàng tạp hoá “cháy” nước đóng chai… do công ty cắt nước là những câu chuyện “cười ra nước mắt”.

Ngày 17/10, nước đã được cấp trở lại khu vực Tây Nam Hà Nội sau một ngày bị cắt. Tuy vậy, công ty nước sạch sông Đà vẫn khuyến cáo “chỉ nên dùng để tắm giặt”.

Có thể nói, trong tình trạng nguồn nước ô nhiễm khiến nhà nhà, người người lo lắng thì tại các cửa hàng điện máy, siêu thị điện máy. Không ít người dân Thủ đô đã lựa chọn mua máy lọc nước để hy vọng có thể cải thiện được nguồn nước nhiễm styren.

Sản phẩm máy lọc nước được quảng cáo lọc được 99% styren.

Trong vai một người đang cần mua máy lọc để lọc nước ô nhiễm, PV báo điện tử Người Đưa Tin được nữ nhân viên tên L. tại một siêu thị điện máy trên đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội tư vấn rất nhiệt tình.

Theo nữ nhân viên này: “Cửa hàng chúng em có nhiều loại máy lọc nước, trong đó có những loại máy lọc có thương hiệu 16 năm trên thị trường. Đủ loại mẫu mã cho mình lựa chọn, có dòng thì tạo tái khoáng và trung hoà axit dư thừa”.

Thắc mắc rằng không biết loại máy lọc nước nào có thể lọc được nước đang ô nhiễm mấy ngày qua, nữ nhân viên khẳng định: “Đó, loại máy mà em vừa giới thiệu với chị. Chị yên tâm hoặc, các loại máy thông thường đã có thể lọc bỏ hoàn toàn độc tố styren trong nước.

Vì thông thường trong ống lọc nước đã có than hoạt tính, qua than hoạt tính đã khử được styren. Bởi, các chất dầu mỡ có thể bám vào những sợi VP, còn qua màng than hoạt tính đã khử đi styren đến qua 3 lõi lọc thô, qua màng RO và những styren còn sót lại qua màng RO đào thải luôn. Có nghĩa là chất độc tố có trong nước hiện tại đang bị nhiễm”.

Các loại máy lọc nước được bày bán với rất nhiều khuyến mãi.

Nữ nhân viên L. cũng đưa ra lời khuyên thêm rằng trong thời kỳ hiện nay nước đang ô nhiễm, nên sau khi lọc xong người dùng nên kiểm tra định kỳ lõi lọc.

“Dòng máy lọc này hiện tại có khả năng loại bỏ hoàn toàn chất styren trong nước như: Nhiễm dầu, độc tố… Khẳng định là lọc được styren tới 99%”, nhân viên L. thông tin.

Theo tìm hiểu của PV, giá trung bình của máy lọc nước từ 3 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Mặc dù vậy, nhiều người dân Thủ đô không ngại chi hầu bao để sắm bằng được thiết bị "kỳ diệu" này.

Chị Nguyễn Phương Loan (Linh Đàm, Hà Nội) cho biết: “Mấy nay nghe thông tin về nước ô nhiễm, rồi gia đình tôi cũng không có nước để dùng. Bây giờ nước cấp lại rồi nhưng vẫn cảnh báo không nên dùng nấu ăn. Lo lắng quá, tôi quyết định mua máy lọc nước. Thấy quảng cáo là lọc được styren nên tôi và cả gia đình cũng thấy an tâm phần nào. Còn thực hư có lọc được hay không thì tôi không rõ, nhưng có còn hơn không”.

Máy lọc nước có lọc được nước sông Đà ô nhiễm?

TS. Nguyễn Văn Khải cho rằng máy lọc nước khó lọc được dầu thải.

Trước những lời quảng cáo “có cánh” của nhân viên tư vấn bán máy lọc nước, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã lắng nghe ý kiến phân tích từ TS. Nguyễn Văn Khải (Khải ozone), chuyên gia vật lý học.

Theo đó, nói về quy trình xử lý nước, TS. Khải cho hay: “Trước khi xử lý nước ở đâu đó, bao giờ tôi cũng đo các thành phần hoá học trong nước. Thêm nữa, với một số chất rắn hoà tan, với một số chất hữu cơ thì kích thước của các phân tử, của hỗn hợp có thể nhỏ hơn 0,5 micromet, thậm chí có thể nhỏ hơn 1 micromet… Nhưng, còn những hạt bụi, những chất rắn không hoà tan có kích thước lớn 5 micromet sẽ khó đi qua. Do vậy, với những chất rắn hoà tan khó lọc được mà cần phải xử lý bằng phương pháp hoá học để lắng đọng trước khi lọc”.

Còn với những lời quảng cáo là máy lọc nước có thể lọc được styren, TS.Khải cho rằng: “Nếu bảo máy lọc nước lọc được thì mang lên sông Đà ở Hoà Bình, mang xuống Linh Đàm lọc sau đó mang đi đo xem còn chất bẩn, độc hại hay không? Ai bảo rằng công ty mình có máy lọc nước lọc được nước lẫn dầu thải hãy cùng tôi mang lên Hoà Bình để đo”.