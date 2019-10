Nước sông Đà nhiễm dầu thải: "Cháy" bình nước lọc to, dân Hà Nội gom từng chai nhỏ

Thứ Tư, ngày 16/10/2019 19:00 PM (GMT+7)

Lo lắng, hoang mang vì nguồn nước từ nước sạch sông Đà nhiễm dầu thải, nhiều hộ dân ở các khu vực bị ảnh hưởng đã đổ xô đi mua nước bình để sử dụng.

Chị Quyên ở Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, ngay khi có kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch sông Đà đều có hàm lượng Styren cao gấp nhiều lần và UBND thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ nên sử dụng nước sông Đà để tắm giặt, không sử dụng để ăn uống, chiều qua chị đã tìm mua bình nước lọc Lavie để sử dụng. Tuy nhiên, sau khi vòng vòng khắp các siêu thị ở khu Khương Trung, chị mới mua được 8 bình nước Lavie loại 6 lít, còn loại bình 20 lít đã hết sạch.

"Cháy" bình nước loại to, người dân phải gom bình nước nhỏ về dùng

Hiện tại, gia đình chị chuyển hẳn sử dụng nước bình để ăn, uống. Chị Quyên lo lắng không biết tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu.

Cũng giống như chị Quyên, chị Bình ở khu vực Thanh Xuân cũng cho hay, không chỉ các cửa hàng mà siêu thị lớn cũng cháy bình nước.

“Kệ hàng bán nước trống trơn. Khi nhân viên siêu thị vừa chở bình nước ra là người dân quây vào vét hết sạch. Theo nhân viên siêu thị thì loại bình to đã cháy hàng mấy hôm nay”, chị Bình cho hay.

Do nhu cầu tăng đột biến, tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi ở khu chung cư Linh Đàm cũng diễn ra tình trạng cháy bình nước lọc loại to. Các cửa hàng cũng phải nợ đơn hàng của khách do đại lý không còn hàng để cung cấp.

Tại siêu thị lớn, nước đóng bình cũng "cháy" hàng

Theo chị Thơm (cư dân HH Linh Đàm), mặc dù khu chung cư đã vệ sinh, thau rửa bể nhưng nhiều gia đình vẫn mua bình nước lọc về để ăn uống.

“Không biết đến bao giờ nguồn nước mới đảm bảo lại. Trước mắt, gia đình tôi vẫn chưa dám sử dụng nước máy”, chị Thơm cho hay.

Được biết, ngay trong tối ngày 15/10, khu chưng cư HH Linh Đàm đã tạm cắt nước để thau rửa bể. Trong khi chờ công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà làm sạch toàn bộ hệ thống ống truyền dẫn, bể chứa nước nhiễm dầu thải, để cung cấp kịp thời nước sạch cho người dân, UBND Thành phố Hà Nội sẽ bố trí các xe téc của Công ty nước sạch Hà Nội túc trực nhằm chở nước cấp cho người dân theo nhu cầu.

Trong sáng nay 16/10, Công ty tiếp tục cử cán bộ trực điện thoại xuống hiện trường để hỗ trợ cấp nước.

Trước đó, người dân tại các tòa nhà KĐT Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) phải gọi xe téc cung cấp nước sạch dịch vụ với giá 900.000 đồng/1 xe.

Công ty Nước sạch Hà Nội đã huy động khẩn cấp 7 xe téc của Nước sạch Hà Nội và của Công ty Viwaco để chở cấp nước miễn phí đến các cụm dân cư suốt đêm. Đồng thời, Công ty đã vận hành tối đa nguồn nước dự phòng, mở cửa 4 nhà máy nước sạch tại Mai Dịch, Hạ Đình, Pháp Vân và Trạm Quỳnh Mai để người dân các khu vực này vào lấy nước tự do.