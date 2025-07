Bỏ vài nghìn mua chai nước hết hạn, được bồi thường hơn 3 triệu đồng

Dán nhãn “giảm giá” lên chai nước hết hạn, siêu thị lãnh đòn đau

Cuối năm ngoái, vào ngày 16/12/2024, anh Qin (Trung Quốc) mua một chai nước giải khát có dán nhãn “hàng giảm giá” tại siêu thị với giá 1,73 NDT (6.000đ). Khi chuẩn bị uống, anh muốn kiểm tra xem chai nước còn hạn sử dụng hay không, nhưng anh không tìm thấy ngày sản xuất và hạn sử dụng được in trên chai.

Ảnh minh họa

Mãi đến khi xé tem nhãn "hàng giảm giá", anh mới phát hiện ra ngày sản xuất và hạn sử dụng được ghi trên nhãn. Ngày sản xuất là ngày 15 tháng 10 năm 2024, với hạn sử dụng là 60 ngày. Như vậy, chai nước đã hết hạn, bởi anh mua vào ngày 16/12.

Siêu thị nơi bán chai nước này cho biết, hạn sử dụng của thực phẩm đóng gói sẵn là thời gian sử dụng tốt nhất, thực phẩm quá hạn sử dụng không phải là "thực phẩm không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm". Bên cạnh đó, anh Qin cũng không uống nên không gây thương tích cá nhân. Siêu thị cũng cho rằng anh Qin cố tình mua sản phẩm dù biết nó đã hết hạn, chỉ để được nhận mức bồi thường cao.

Khi đàm phán không thành, anh Qin đã kiện siêu thị tại Tòa án nhân dân quận Thất Hưng, Quế Lâm, yêu cầu tòa án ra lệnh siêu thị hoàn trả số tiền 1,73 NDT cho chai nước đã hết hạn và bồi thường 1.000 NDT (3,5 triệu đồng).

Ảnh minh họa

Sau phiên tòa, tòa án phán quyết rằng chứng cứ do anh Qin cung cấp đủ để chứng minh thực phẩm liên quan đến vụ án được bán trong siêu thị và đã quá hạn sử dụng. Theo Điều 6 của Bản Diễn giải của Tòa án Nhân dân Tối cao về Một số Vấn đề liên quan đến việc Áp dụng Luật trong Xét xử Tranh chấp Dân sự về An toàn Thực phẩm (1), nếu doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm vẫn bán thực phẩm sau khi hết hạn sử dụng ghi trên nhãn và người tiêu dùng cho rằng hành vi đó là "cố ý" theo quy định tại Điều 148 Luật An toàn Thực phẩm của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thì tòa án nhân dân phải đứng về phía người tiêu dùng.

Là một đơn vị kinh doanh thực phẩm, siêu thị nên đặt an toàn thực phẩm lên hàng đầu, thông báo rõ ràng cho người tiêu dùng về việc bán thực phẩm hết hạn, không bán sau ngày hết hạn. Hành vi của siêu thị trong vụ án này rõ ràng đã vi phạm pháp luật. Cuối cùng, tòa án đã ra phán quyết sơ thẩm: siêu thị hoàn trả số tiền mua hàng là 1,73 NDT và bồi thường cho anh Tần 1.000 NDT (3,5 triệu đồng). Sau phán quyết sơ thẩm, không bên nào kháng cáo. Hiện tại, siêu thị đã chủ động thực hiện nghĩa vụ bồi thường.