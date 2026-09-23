Chỉ trong 1 tháng, ông Trump thực hiện hơn 1,100 giao dịch, tập trung vào nhóm đại gia công nghệ

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo phân tích của CNBC dựa trên bản công bố tài chính mới nhất, ông Trump thực hiện tổng cộng 1,156 giao dịch mua và bán, với tổng giá trị ước tính từ 79 triệu-270 triệu USD. Trong đó, giá trị các giao dịch mua ít nhất 43.6 triệu USD, còn giao dịch bán tối thiểu 35.6 triệu USD.

Các giao dịch lớn nhất diễn ra ngày 20/07, khi ông Trump bán cổ phiếu Microsoft và Amazon, mỗi khoản có giá trị từ 5 triệu USD đến 25 triệu USD. Ba ngày sau, ông tiếp tục mua cổ phiếu Microsoft trị giá từ 100,001 USD đến 250,000 USD và Amazon trị giá từ 1,001 USD đến 15,000 USD.

Cũng trong ngày 20/7, ông Trump bán cổ phiếu Oracle trị giá từ 1 triệu USD đến 5 triệu USD, đồng thời mua Nvidia trị giá từ 500,001 USD đến 1 triệu USD.

Hồ sơ cũng ghi nhận giao dịch bán cổ phiếu Northrop Grumman trị giá từ 250,001 USD đến 500,000 USD trong ngày 20/7. Đáng chú ý, đây là ngày ông Trump ký một sắc lệnh hành pháp nhằm siết các yêu cầu về chuỗi cung ứng đối với nhà thầu quốc phòng và hạn chế miễn trừ đối với một số vật liệu quan trọng có nguồn gốc từ Trung Quốc và các quốc gia liên quan.

Tuy nhiên, hồ sơ không cho biết thời điểm chính xác các giao dịch được thực hiện cũng như ai là người đưa ra quyết định đầu tư.

Giao dịch cổ phiếu của các công ty do Elon Musk điều hành

Danh mục của ông Trump cũng bao gồm cổ phiếu của các doanh nghiệp do Elon Musk lãnh đạo, đáng chú ý là SpaceX và Tesla.

Ngày 10/7, ông Trump mua cổ phiếu SpaceX trị giá từ 15,001 USD đến 50,000 USD, sau đó bán một phần trị giá từ 1,001 USD đến 15,000 USD vào ngày 17/7. Trước đó, hồ sơ cho thấy ông đã mua thêm cổ phiếu SpaceX trong cùng khoảng giá vào ngày 23/6.

SpaceX là nhà thầu lớn của Lầu Năm Góc và cung cấp dịch vụ phóng cho NASA, qua đó ông Trump có lợi ích tài chính tại một doanh nghiệp có quan hệ đáng kể với Chính phủ Mỹ. SpaceX cũng sở hữu xAI của Musk, công ty đã ký hợp đồng trị giá tới 200 triệu USD với Lầu Năm Góc.

Ông Trump cũng nhiều lần giao dịch cổ phiếu Tesla. Sau khi mua cổ phiếu Tesla trị giá từ 100,001 USD đến 250,000 USD ngày 15/6 và thêm 15,001-50,000 USD vào ngày hôm sau, ông bán tổng cộng 131,004-365,000 USD cổ phiếu Tesla qua 4 giao dịch, trước khi mua thêm 100,001-250,000 USD vào ngày 27/7.

Elon Musk từng là nhà tài trợ tài chính lớn nhất cho chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2024, sau đó giữ vai trò cố vấn trong chính quyền Trump.

Dù hồ sơ xác nhận các giao dịch được thực hiện thay mặt ông Trump, việc công bố theo khoảng giá trị khiến quy mô chính xác của từng khoản đầu tư không thể xác định.

Tần suất giao dịch cao cũng tiếp tục là một đặc điểm đáng chú ý trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Riêng tháng 6, ông công bố 1,051 giao dịch với tổng giá trị từ 78.1 triệu USD đến 263.1 triệu USD, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và ETF.

Theo bản công bố tài chính thường niên năm 2025, Tổng thống Mỹ đã thực hiện hơn 21,000 giao dịch chứng khoán trên 8 tài khoản, với tổng tài sản ít nhất 858 triệu USD. Con số này cao hơn đáng kể so với 86 giao dịch cổ phiếu được công bố trong năm đầu tiên ông giữ chức vào năm 2017.

Nhà Trắng nhiều lần khẳng định danh mục đầu tư của ông Trump được các cố vấn độc lập quản lý và Tổng thống cùng gia đình không can thiệp vào các quyết định đầu tư.

Phản hồi CNBC về bản công bố mới nhất, phát ngôn viên Nhà Trắng Davis Ingle cho biết danh mục cổ phiếu và trái phiếu của ông Trump do các tổ chức tài chính bên thứ ba quản lý độc lập. Theo ông, ông Trump và các thành viên gia đình không có khả năng chỉ đạo, tác động hoặc đưa ra ý kiến về cách thức phân bổ danh mục hay thời điểm mua bán.

Trump Organization chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận về bản công bố mới.

Cùng lúc tăng đầu tư vào cổ phiếu công nghệ

Các giao dịch ngày 20/7 nằm trong một đợt tái cơ cấu danh mục rộng hơn. Ông Trump mua cổ phiếu trị giá từ 1 triệu USD đến 5 triệu USD mỗi mã tại Intuit, Marvell Technology, Salesforce và Church & Dwight.

Ông cũng mua cổ phiếu Axon Enterprises trị giá từ 250,000 USD đến 500,000 USD. Axon thường xuyên cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE).

Song song với cổ phiếu, ông Trump tiếp tục điều chỉnh danh mục ETF.

Ngày 8/7, ông công bố mua từ 1 triệu USD đến 5 triệu USD mỗi quỹ đối với State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF, Fidelity MSCI Communication Services Index ETF, Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF và Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF.

Cũng trong ngày này, ông bán từ 1 triệu USD đến 5 triệu USD mỗi quỹ đối với iShares U.S. Treasury Bond ETF, State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF và iShares International Treasury Bond ETF.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trong ngày 8/7, trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh sau khi ông Trump phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ rằng lệnh ngừng bắn với Iran đã chấm dứt.

Danh mục của ông Trump cũng bao gồm các khoản đầu tư đáng kể vào trái phiếu chính quyền địa phương và các loại trái phiếu khác. Hồ sơ cho thấy ông mua từ 1 triệu USD đến 5 triệu USD mỗi khoản đối với hai trái phiếu doanh thu hàng không của hạt Miami-Dade, Florida, một trái phiếu của khu học chánh hạt St. Louis, Missouri và một trái phiếu Main Street Natural Gas.