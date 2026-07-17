Bộ xương khủng long được bán hơn 1.300 tỷ đồng chỉ sau 10 phút đấu giá

Hóa thạch bộ xương khủng long bạo chúa T-rex trưng bày tại nhà đấu giá Sotheby's. Ảnh: John Angelillo/UPI

Một bộ xương khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex (T-rex) có tên Gus vừa được bán với giá 50,1 triệu USD (hơn 1.300 tỷ đồng) tại phiên đấu giá của nhà Sotheby's ở New York (Mỹ) hôm 14/7. Đây là hóa thạch khủng long giá cao nhất từng được bán đấu giá.

Theo Sotheby's, phiên đấu giá diễn ra trong khoảng 10 phút với sự tham gia của 7 người trả giá. Giá cuối cùng do người mua giấu tên đưa ra, vượt xa mức định giá ban đầu.

Kỷ lục mới cũng vượt mức 44,6 triệu USD mà tỷ phú Ken Griffin từng chi để mua bộ xương khủng long Stegosaurus mang biệt danh Apex vào năm 2024.

Bộ xương được đặt tên Gus theo tên Gary "Gus" Licking - chủ trang trại nơi phát hiện hóa thạch. Gus cao khoảng 3,8m, dài 11m và được xác định có niên đại khoảng 67 triệu năm.

Bộ hóa thạch này được bảo tồn khoảng 61%, với hộp sọ được bảo quản tốt dài khoảng 1,4m.

Bộ xương được nhà cổ sinh vật học thương mại Thomas Heitkamp phát hiện trên khu đất của ông Gary Licking tại Harding, bang South Dakota. Quá trình khai quật kéo dài trong 3 mùa hè liên tiếp vào các năm 2021, 2022 và 2023.

Theo Sotheby's, sau khi phát hiện một số chiếc răng và các mảnh xương nhỏ trên khu đất của mình, ông Licking đã nhận ra bên dưới có thể còn chôn vùi một hóa thạch lớn hơn. Khu vực này được đánh giá là một trong những nơi có trữ lượng hóa thạch khủng long phong phú nhất Bắc Mỹ.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện Gus từng trải qua nhiều chấn thương trong quá trình sinh sống. Bộ xương còn lưu lại dấu vết của nhiều xương sườn và xương bụng bị gãy rồi tự liền, cùng các vết cắn trên một số phần của hộp sọ.

Cassandra Hatton, Giám đốc điều hành của Sotheby's, cho biết Gus không chỉ là một phát hiện đặc biệt mà còn là mẫu vật được khai quật, ghi chép, xử lý và bảo quản với chất lượng rất cao.

Trong những năm gần đây, hóa thạch khủng long trở thành một trong những nhóm hiện vật được giới sưu tầm đặc biệt quan tâm.

Năm 2020, bộ xương T-rex có tên Stan từng được bán tại nhà đấu giá Christie's ở New York với giá 31,8 triệu USD.

Hiệp hội Cổ sinh vật học Động vật có xương sống cho rằng, những hóa thạch có ý nghĩa khoa học như Gus nên được lưu giữ tại các bảo tàng và cơ sở nghiên cứu để được bảo tồn, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng trong tương lai, theo Skynews.

Cũng tại phiên đấu giá, một bộ xương khủng long non thuộc loài Ceratosaurus nasicornis, có niên đại khoảng 150 triệu năm, đã được bán với giá hơn 30 triệu USD (hơn 787 tỷ đồng). Ceratosaurus nasicornis là loài khủng long ăn thịt đi bằng hai chân, có cánh tay ngắn, hình dáng tương tự T-rex nhưng nhỏ hơn và có thể dài tới khoảng 7,6m.