Chi gần 62 triệu đồng tăng chiều cao, được chục ngày trở về như cũ

Gần đây, ông Hoàng phản ánh con trai 16 tuổi của mình tham gia chương trình “tăng chiều cao vật lý” tại một cơ sở ở Hạ Môn, nhưng sau khi “tăng” chiều cao, cậu bé lại trở về mức ban đầu.

Ông Hoàng cho biết, tháng 2, con trai ông cao 165cm trước khi bắt đầu liệu trình, đến tháng 8 đạt 166,4cm, nhưng chỉ sau hơn chục ngày lại “co ngắn” về 165cm. Người phụ trách cơ sở thừa nhận cậu bé lớn tuổi, không đạt hiệu quả tăng chiều cao và đã hoàn tiền toàn bộ cho ông Hoàng, số tiền 16.700 nhân dân tệ (gần 62 triệu đồng).

Ngày 5/9, bác sĩ Ngũ Học Diêm, Giám đốc Khoa Nội tiết Bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh, cho rằng “phương pháp tăng chiều cao vật lý” có hiệu quả hạn chế và khó duy trì. Năm 2021, cô gái Tiểu Mộng (tên đã được thay đổi) ở Giang Tô chi 600.000 nhân dân tệ để phẫu thuật kéo dài xương ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng di chứng khiến cô đau đớn, không thể chạy hay ngồi xổm, mắc viêm tủy xương mạn tính và đối mặt khó khăn trong việc đòi quyền lợi y tế xuyên quốc gia.

"Việc tăng chiều cao" có hiệu quả hạn chế và khó có thể duy trì.

Theo Life Times, chiều cao phụ thuộc vào độ dài xương, bao gồm đầu, cột sống và xương dài, cùng ảnh hưởng nhỏ từ độ cong cột sống và vòm bàn chân. Bác sĩ Phan Tuệ (Bệnh viện Hiệp Hòa) cho biết chiều cao chịu ảnh hưởng 70% từ di truyền, còn lại là dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ và cảm xúc.

Dịch vụ tăng chiều cao vật lý

Sau tuổi trưởng thành, nếu đường xương (bone epiphyseal line) đã đóng, không phương pháp nào, từ “kim tăng chiều cao”, thuốc, máy hỗ trợ, đến phẫu thuật kéo xương, có thể giúp tăng chiều cao. Tăng trưởng chiều cao cần hormone tăng trưởng và đường xương chưa đóng.

Hormone tăng trưởng chỉ cần cho số ít trẻ mắc chứng lùn, còn đa số chỉ cần chế độ ăn uống, vận động, ngủ đủ là phát triển tốt. Lạm dụng hormone tăng trưởng có thể khiến đường xương đóng sớm và với người lớn có đường xương đã đóng, tiêm hormone cũng vô hiệu.