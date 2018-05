Cận cảnh lô mỹ phẩm giả vừa bị phát hiện ở Hà Nội

Thứ Tư, ngày 09/05/2018 13:00 PM (GMT+7)

Kinh Doanh Sự kiện:

Trương Văn Ba khai nhận mua nguyên liệu qua mạng sau đó sang chiết vào các lọ, túi rồi đóng gói, dán tem nhãn bao bì với các tên hiệu để lấy lòng tin của người tiêu dùng.

Ngày 9/5, Ban Chỉ đạo 389 TP. Hà Nội cho biết, Đoàn Kiểm tra liên ngành của ban về kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm vừa triệt phá cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả trên địa bàn.

Lực lượng chức năng kiểm đếm, niêm phong tang vật

Trước đó, ngày 7/5, đoàn liên ngành do Đội Quản lý thị trường số 13 chủ trì phối hợp với PA81, PC49 Công an TP. Hà Nội, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, Sở Y tế Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh của Trương Văn Ba (trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) thuê lại của người khác ở tầng 5, số nhà 45, ngõ 9 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

Chủ cơ sở khai tự mua nguyên liệu trên mạng xã hội về đóng gói, nhãn mác giả các thương hiệu để bán cho khách hàng qua online

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ gần 4.000 chai/lọ/hộp/gói sữa rửa mặt; nước hoa; kem trị nám; trị xương khớp…; 44kg dung dịch sữa rửa mặt đựng trong túi nilon cùng nhiều vỏ lọ/hộp.

Đáng lưu ý, trong số hàng hóa trên có nhiều sản phẩm còn thể hiện chữ “Ngọc Sơn Đường” như 130 lọ kem trị nám đêm đựng trong lọ thủy tinh loại 30g; 40 hộp kem trị nám đêm đựng trong lọ thủy tinh, loại 30g; 20 hộp Collagen và thảo dược; 36 hộp đặc trị xương khớp...

Trương Văn Ba khai nhận mua nguyên liệu qua mạng sau đó sang chiết vào các lọ, túi rồi đóng gói, dán tem nhãn bao bì với các tên hiệu dưới dạng sản phẩm của các nhà thuốc đông y gia truyền Ngọc Sơn Đường, Nguyệt Tâm Đường... để lấy lòng tin của người tiêu dùng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.