Bưởi Diễn trồng lân cận Hà Nội chất đống vỉa hè, giá chỉ từ 2.000 đồng/quả

Bưởi là loại cây ăn quả được trồng chủ lực tại nhiều địa phương, với sản lượng ước tính lên tới gần 1 triệu tấn mỗi năm. Vào dịp cuối năm, bưởi bước vào chính vụ thu hoạch tại các tỉnh, thành miền Bắc. Theo đó, bưởi xuất hiện tràn ngập từ siêu thị, cửa hàng cho đến chợ truyền thống và “chợ mạng”.

Đáng chú ý, những ngày này, trên vỉa hè một số tuyến phố ở Hà Nội xuất hiện nhiều điểm bán bưởi đặc sản với giá siêu rẻ. Các tiểu thương thường chất đống bưởi trên vỉa hè, kèm tấm biển quảng cáo “bưởi 100k một bao”, đồng thời bật loa liên tục phát “bưởi Diễn đặc sản giá 100.000 đồng một bao”.

Bưởi là cây ăn quả được trồng chủ lực ở nhiều địa phương. Ảnh: NVCC

Theo lời người bán, mỗi bao bưởi có từ 50-60 quả. Với giá 100.000 đồng như quảng cáo, mỗi quả bưởi chỉ khoảng 2.000 đồng - mức giá được xem là rẻ như cho. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận đây không phải là bưởi Diễn xịn. Bưởi Diễn giá rẻ này được trồng ở các vùng lân cận Hà Nội.

Chị Phan Hương - đầu mối bỏ sỉ bưởi cho nhiều tiểu thương tại Hà Nội, cho biết bưởi Diễn hiện nay được chia thành nhiều loại, với nhiều mức giá khác nhau.

Loại rẻ nhất có trọng lượng từ 4-6 lạng mỗi quả được bán với giá khoảng 100.000 đồng/bao từ 55 đến 65 quả, chia ra chưa đến 2.000 đồng/quả. Với loại bưởi trọng lượng từ 0,6-0,8 kg/quả, giá dao động khoảng 3.400 đồng/quả.

Riêng bưởi tuyển VIP trọng lượng từ 9 lạng đến 1,5 kg/quả thì có giá cao hơn. Một bao khoảng 35 quả được bán với giá khoảng 300.000 đồng.

Người bán cho hay, mức giá trên còn giảm nữa nếu khách mua số lượng lớn, nhưng đó là giá dành cho khách mua sỉ, chạy hàng xe tải hoặc đóng bao.

“Mỗi ngày chị bán 300-500 bao, có những hôm bán hơn 1.000 bao”, chị Hương chia sẻ.

Những bao bưởi Diễn đặc sản chất đống ở vỉa hè Hà Nội, giá bán rẻ như cho.

Dù chỉ tranh thủ bán mấy tiếng buổi chiều tối, chị Hứa Hạ Trang - tiểu thương tại khu vực xã Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, mỗi ngày chị bán lẻ khoảng 10-20 bao bưởi.

“Bưởi đang bán theo bao có giá 139.000 đồng/bao”, chị nói và cho biết, một bao như vậy có khoảng 40-45 quả tùy kích cỡ to nhỏ.

Chuyên thu mua bưởi từ các vùng trồng tại Hòa Bình cũ (nay là Phú Thọ) và khu vực Chương Mỹ (Hà Nội), chị Khuất Thị Phương cho biết, loại bưởi cỡ nhỡ thường rất nhanh hết hàng, khách sỉ phải đặt sớm.

Như hôm nay, chỉ trong buổi sáng tại khu vực Hà Đông đã có khách đặt số lượng 40 bao. Một bao bưởi Diễn 48-50 quả đang được chị chào bán mức giá 170.000 đồng (khoảng 3.400-3.500 đồng/quả).

Theo chị Phương, loại bưởi này có thể để được từ nay tới Tết Nguyên đán. Nhưng nếu quả bưởi bị dập trong quá trình vận chuyển hoặc thu hoạch, vết dập sẽ lộ ra và bị thối ngay chỉ sau một vài ngày.

Về lý do bưởi Diễn giá siêu rẻ, thương lái lý giải là do bưởi được mùa, sản lượng tăng cao so với những năm trước. Thời điểm này bưởi đã chín vàng, buộc nhà vườn phải thu hái để dưỡng cây, chuẩn bị cho mùa hoa mới. Do đó, bưởi dội chợ, giá giảm sâu so với những năm trước.