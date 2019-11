Black Friday 2019 là ngày nào?

Thứ Ba, ngày 12/11/2019 15:00 PM (GMT+7)

Mỗi năm chỉ diễn ra duy nhất 1 lần vào tháng 11, đúng ngày thứ 6 sau Lễ Tạ Ơn, Black Friday hay còn gọi là ngày "Thứ Sáu đen tối". Vậy Black Friday là ngày gì? Vì sao lại gọi là ngày "Thứ Sáu đen tối"? Black Friday 2019 vào ngày nào của tháng 11?

Ngày Black Friday Sự kiện:

Black Friday hay còn gọi là ngày "Thứ Sáu đen tối" được ấn định vào ngày thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ Ơn. Vì Lễ Tạ Ơn là thứ Năm lần thứ tư trong tháng 11 nên Black Friday 2019 sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 29/11.

Như vậy, sự kiện Black Friday 2019 sẽ diễn ra vào Thứ Sáu, ngày 29/11.

Nguồn gốc của Black Friday như thế nào?

Ở Mỹ, phong trào giảm giá sau Lễ Tạ Ơn bắt đầu từ trước khi Black Friday xuất hiện. Năm 1939, các nhà bán lẻ Mỹ đề xuất với Tổng thống Franklin D. Roosevelt về việc chuyển Lễ Tạ Ơn sang thứ Năm lần thứ tư trong tháng 11 với mục đích kéo dài mùa mua sắm Giáng sinh bởi khi đó Lễ Tạ Ơn đang rơi vào ngày thứ Năm cuối cùng của tháng 11, từ đó đến ngày lễ Giáng sinh quá gần.

Và đề xuất trên của các nhà bán lẻ đã được thông qua. Tuy nhiên phong trào này chưa triển khai rầm rộ và mạnh mẽ, cho đến hơn một thập kỉ sau, từ Black Friday mới bắt đầu xuất hiện.

Nhiều người cho rằng, từ này bắt nguồn từ Philadelphia, Mỹ. Trong những năm 1950, cảnh sát Philadelphia đã sử dụng từ Black Friday để mô tả các ngày thứ Sáu sau ngày Lễ Tạ Ơn vì đó là ngày họ phải làm việc rất vất vả khi người dân ồ ạt đi mua sắm.

Thế nhưng mãi đến tận giữa những năm 1980, Black Friday mới trở thành tên chính thức, được sử dụng rộng rãi cho “Ngày vàng mua sắm” này. Ban đầu, các thương nhân cố đổi tên ngày này thành “Big Friday” (Ngày thứ Sáu Lớn lao) nhằm xóa bỏ những ý nghĩa tiêu cực nhưng không thành công.

Tuy nhiên, có thông tin lại cho rằng, Black Friday có xuất xứ từ tình trạng tắc nghẽn giao thông xảy ra vào ngày Thứ 6 sau lễ Tạ ơn năm 1965 tại Philadelphia, khi hàng trăm nghìn người Mỹ chen chúc nhau ở các con phố, vỉa hè để mua sắm đồ cho lễ Noel sắp đến.

Và một thông tin nữa nói về nguồn gốc của Black Friday rằng là, Black Friday xuất phát từ thuật ngữ "in the black" chỉ tình trạng doanh nghiệp làm ăn có lợi nhuận. Tương phản với "in the black" là "in the red" chỉ tình trạng kinh doanh thua lỗ, buôn bán thất bát. Ngày xưa, để tiện phân biệt và theo dõi sổ sách, kế toán thường ghi số lợi nhuận bằng mực đen, số lỗ bằng mực đỏ. Từ đó, người ta đặt tên ngày mua sắm lớn nhất trong năm là Black Friday, ngụ ý rằng đây là ngày ăn nên làm ra của các doanh nghiệp.

Mặc dù là ngày mua sắm nhiều hỗn độn, nhưng nó cũng là ngày thúc đẩy tiêu dùng rất hiệu quả.

Nếu như các ngày lễ bình thường, mức giảm trung bình từ 20-50% thì trong ngày Black Friday, các mặt hàng có thể giảm đến 80%.

Theo thống kê của Adobe Analytics, doanh thu trực tuyến của ngày Black Friday tại Mỹ năm 2018 lập kỷ lục mới 6,22 tỷ USD, tăng 23,6% so với năm trước đó.

Black Friday 2018 cũng là ngày đầu tiên trong lịch sử đạt doanh thu hơn 2 tỷ USD từ các đơn hàng thực hiện qua di động thông minh (smartphones).

Những năm gần đây, sự kiện Black Friday không còn gắn với tình cảnh mua sắm hỗn độn, bởi ngoài việc chen chúc mua sắm trong các cửa hàng, thì hiện nay đã có một phương thức mua hàng khác đó là mua hàng trực tuyến.

Thay vì tranh giành nhau trong các cửa hàng, nhiều người lại ngồi “canh” hàng giờ trước màn hình điện thoại hoặc máy tính để mua được món đồ ưng ý.

Ở Việt Nam, khái niệm Black Friday mới trở nên phổ biến những năm gần đây, nhưng cũng đã tạo nên một “cơn sốt” khá lớn đối với các doanh nghiệp và người mua hàng.

Năm nay, “Ngày Thứ 6 đen tối” ở Việt Nam được chuẩn bị và thông báo từ khá sớm. Ngoài các cửa hàng bán lẻ, thì các trung tâm thương mại và trang thương mại điện tử cũng tung ra những chương trình giảm giá cực lớn.

