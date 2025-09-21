Công an cảnh báo hàng loạt dầu ăn giả, kém chất lượng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm xảy ra năm 2025 tại Công ty TNHH thực phẩm GF Việt Nam (địa chỉ thôn Yên Phú, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên).

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Công ty TNHH thực phẩm GF Việt Nam đã thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán dầu thực vật giả, kém chất lượng mang các nhãn hiệu Gold Max, Tamin Gold, ChiCa. Những sản phẩm dầu ăn này không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, nhưng đã được phân phối rộng rãi ra thị trường.

Để bảo đảm an toàn sức khỏe người tiêu dùng, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo tới Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm, Chi cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dầu ăn giả, kém chất lượng nhãn hiệu: Gold Max, Tamin Gold, ChiCa. Ảnh: Cơ quan Công an.

Đối với người dân, không mua, không sử dụng các sản phẩm dầu ăn mang nhãn hiệu Gold Max, Tamin Gold, ChiCa (như trong hình ảnh kèm theo). Nếu thấy sản phẩm này trên thị trường, mọi người thông báo ngay cho cơ quan chức năng. Cùng với đó, người dân nên lựa chọn dầu ăn từ các thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, tem nhãn hợp pháp.

Các đơn vị phân phối, cửa hàng, siêu thị cần ngừng ngay việc kinh doanh sản phẩm Gold Max, Tamin Gold, ChiCa. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý thị trường, y tế phối hợp kiểm tra, truy tìm tận gốc nguồn hàng kém chất lượng để xử lý.