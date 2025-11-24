Bán thuốc trong danh mục cấm, doanh nghiệp nhận án phạt và tạm dừng hoạt động

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thuận Thiên, doanh nghiệp có trụ sở và địa điểm kinh doanh tại số 37 đường 18, khu dân cư ấp 5 Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp.HCM.

Sau khi địa giới hành chính được điều chỉnh, địa chỉ của công ty được xác định thuộc xã Bình Hưng, Tp.HCM.

Công ty có mã số doanh nghiệp 0311445298, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp lần đầu ngày 27/12/2011 và thay đổi lần thứ 6 vào ngày 11/3/2025. Doanh nghiệp hiện hoạt động theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 9981/ĐKKDD-HCM cấp ngày 22/4/2025 với loại hình cơ sở bán buôn thuốc.

Ông Lê Việt Dũng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược thông tin, người đại diện theo pháp luật của Công ty Thuận Thiên là bà Đoàn Như Trang - Giám đốc công ty, sở hữu căn cước công dân số 001185016430 do Bộ Công an cấp ngày 15/01/2025.

Ông Dũng cho biết công ty đã thực hiện hành vi bán thuốc thuộc Danh mục thuốc độc khi chưa có giấy phép nhập khẩu theo quy định.

"Công ty đã xuất bán 65.126 hộp thuốc Mageum tab (hoạt chất: MagnesiValproat, số Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam: VN-20707-17; thuộc các lô: 24003; 224006; 24007; 24008; 24009; 24010; 24011; 24012; 24013; 24014; 24015) là thuốc thuộc Danh mục thuốc độc khi chưa có giấy phép nhập khẩu (thuốc do Công ty CP Xuất nhập khẩu Dược phẩm Bình Minh nhập khẩu)", ông cho hay.

Theo cơ quan chức năng, Công ty TNHH thương mại dược phẩm Thuận Thiên đã có hành vi bán thuốc thuộc danh mục thuốc độc được nhập khẩu nhưng chưa có giấy phép nhập khẩu (Ảnh minh hoạ).

Theo ông Dũng, hành vi trên vi phạm quy định tại Điểm l khoản 6, điểm b và điểm c khoản 8, cùng khoản 9 Điều 58 Nghị định 117 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Cơ quan quản lý xác định giá trị hàng hóa vi phạm ở mức lớn, được xem là tình tiết tăng nặng theo điểm l khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Căn cứ khung xử phạt, mức phạt với cá nhân cho hành vi trên là từ 90 đến 100 triệu đồng. Do có một tình tiết tăng nặng, cơ quan chức năng áp dụng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định 118/2021/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 68/2025/NĐ-CP), lựa chọn mức phạt nằm trong khoảng từ trên trung bình đến dưới mức tối đa của khung tiền phạt.

Theo khoản 5 Điều 4 Nghị định 117, tổ chức bị phạt gấp đôi cá nhân nên Công ty Thuận Thiên bị xử phạt 195 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, công ty chịu hai hình thức xử phạt bổ sung gồm tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược của bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở, chứng chỉ hành nghề số 431/CT-CCHND cấp ngày 25/9/2014 tại Sở Y tế Tp. Cần Thơ trong thời hạn 5 tháng 7 ngày, đồng thời đình chỉ hoạt động của Công ty Thuận Thiên trong thời hạn 8 tháng 7 ngày.

Thời hạn này được xác định theo điểm b và điểm c khoản 8 Điều 58 Nghị định 117, kết hợp tình tiết tăng nặng theo Nghị định 118 sửa đổi, dẫn tới việc áp dụng mức xử phạt nằm từ trên trung bình đến dưới mức tối đa của khung thời gian đình chỉ.

Công ty còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là tiêu hủy toàn bộ số thuốc Mageum tab vi phạm đã được khách hàng trả về, gồm 43.443 hộp và 66 viên, theo khoản 9 Điều 58 Nghị định 117. Đây là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo thuốc không tiếp tục lưu hành trên thị trường.

Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký và được giao cho bà Đoàn Như Trang để tổ chức thi hành.