Áo điện sưởi ấm siêu tốc trong 3 giây: Ấm nhưng liệu có tồn tại rủi ro?

Thị trường áo sưởi điện “thượng vàng hạ cám”

Khi thời tiết ngày càng lạnh, những mẫu quần áo sưởi điện đang dần trở nên phổ biến, đặc biệt là tại Trung Quốc. Trên các sàn thương mại điện tử xứ Trung, có rất nhiều loại quần áo giữ nhiệt với giá “thượng vàng hạ cám”. Loại rẻ chỉ vài chục NDT (khoảng vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng), loại cao cấp lên đến hơn 1.000 NDT (3,6 triệu đồng). Có loại kèm theo cả sạc dự phòng. Kiểu dáng đa dạng, từ áo khoác ngoài như áo vest và áo khoác đến đồ lót giữ nhiệt.

Ảnh: CCTV13

Phóng viên Jimu News đã xem thử một sản phẩm áo khoác có chức năng sưởi ấm và giữ nhiệt. Theo thông tin từ nhà bán hàng, chiếc áo có gần 20 vùng sưởi được trải đều trên áo, với bốn mức nhiệt từ 40℃ đến 70℃. Sản phẩm cũng được ghi rõ là có thể giặt được.

Được biết, quần áo sưởi điện thường là loại quần áo có miếng đệm sưởi đặt bên trong lớp lót, được cung cấp năng lượng bởi bộ sạc dự phòng để sưởi ấm tại chỗ.

Trong áo sưởi điện có chứa các tấm gia nhiệt. Tùy vào từng hãng sản xuất, tấm gia nhiệt làm từ các vật liệu khác nhau sẽ có đặc tính khác nhau. Hiện nay, tấm gia nhiệt chủ yếu được làm từ màng carbon, màng kim loại và dây gia nhiệt kim loại thông thường.

Trong đó, màng carbon có đặc điểm là tốc độ gia nhiệt tương đối nhanh, trong khi màng kim loại và dây gia nhiệt kim loại có khả năng tỏa nhiệt ổn định, nhưng không chịu được uốn cong. Nếu bị ma sát và uốn cong có thể gây hư hỏng.

Các chuyên gia Trung Quốc cho biết quần áo sưởi điện là một sản phẩm còn khá mới, trước đây chưa có tiêu chuẩn quốc gia cụ thể. Các nhà sản xuất thường tham khảo tiêu chuẩn quốc gia GB4706.8-2008, được ban hành năm 2008, bao gồm các thiết bị sưởi ấm như chăn điện và đệm điện. Một tiêu chuẩn quốc gia mới, GB4706.8-2024, đã được ban hành vào năm ngoái và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2026.

Một số quần áo sưởi điện không có tác dụng như quảng cáo

Thị trường quần áo sưởi điện có nhiều mức giá khác nhau, liệu hiệu quả thực tế của chúng có tốt như quảng cáo từ các nhà sản xuất và nhà bán hàng hay không?

Ảnh: CCTV13

Một sở cứu hỏa tại Trung Quốc đã mua bốn chiếc áo sưởi từ các thương hiệu khác nhau với giá từ 100 - 300 NDT (361.000 - 1.083.000đ)/chiếc. Họ phát hiện ra rằng một số thương hiệu áo sưởi chỉ có tiêu chuẩn kiểm tra đối với hàng dệt may, thiếu báo cáo kiểm tra chất lượng đối với thiết bị sưởi ấm, cho thấy chất lượng sản phẩm không đầy đủ.

Ngoài ra, hiệu quả làm nóng thực tế của một số loại quần áo sưởi điện khác biệt đáng kể so với quảng cáo.

Lính cứu hỏa đã thử nghiệm một bộ đồ sưởi điện được quảng cáo là sử dụng sợi carbon, có khả năng làm nóng tới 65°C trong 3 giây. Tuy nhiên, sau khi mặc bộ đồ và lắp đặt cảm biến nhiệt ở những vùng quan trọng như lưng và ngực, cắm vào sạc dự phòng trong 15 phút, họ phát hiện nhiệt độ ở vùng ngực phải chỉ là 35,6°C, và nhiệt độ cao nhất ở vai phải chỉ đạt 41,3°C.

Ảnh: CCTV13

Ngoài nhiệt độ không đạt tiêu chuẩn, người thử nghiệm còn tháo rời để xem hệ thống dây điện bên trong áo. Hai chiếc áo giá chỉ hơn 100 NDT (361.000đ) có hệ thống dây điện bên trong khá lộn xộn, không tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia hiện hành ở Trung Quốc.

Về rủi ro an toàn khi mặc quần áo sưởi điện, các chuyên gia Trung Quốc giải thích rằng hầu hết các loại quần áo sưởi ấm bằng điện trên thị trường hiện nay đều sử dụng nguồn điện áp thấp, chỉ khoảng 5 vôn nên không có nguy cơ bị điện giật. Người tiêu dùng nên kiểm tra xem sản phẩm có đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia liên quan hay không, hoặc pin dự phòng đi kèm có chứng nhận CCC (Chứng nhận Bắt buộc Trung Quốc) hay không.