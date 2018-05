Cùng Bridgestone Việt Nam "An toàn cho tài xế - an tâm cho chủ xe"

Thứ Ba, ngày 15/05/2018 14:12 PM (GMT+7)

Ngày 11/05/2018, Bridgestone Việt Nam đã chính thức khai trương Trung tâm dịch vụ lốp xe tải/buýt thứ 20 - Fleetpoint An Giang tại Quốc lộ 91, Mỹ Phó, Mỹ Đức, Châu Phú, An Giang.

Đây là mô hình trung tâm dịch vụ lốp xe tải/buýt hiện đại thể hiện sự đồng hành của Bridgestone Việt Nam với các bác tài và doanh nghiệp vận tải trong việc phòng ngừa những rủi ro về lốp, đem lại sự an toàn cho bác tài, an tâm cho chủ xe trên mọi hành trình.

Tọa lạc tại Quốc lộ 91 gần cửa khẩu, Fleetpoint An Giang có vị trí thuận lợi trong việc phục vụ chăm sóc lốp xe của các bác tài và chủ xe.

Bác tài an toàn, chủ xe yên tâm

Theo Cục quản lý ô tô liên bang Mỹ, lốp xe hư hỏng chiếm hơn 30% nguyên nhân gây ra tai nạn của riêng xe tải và xe khách đường dài. Một số thống kê trên đường cao tốc tại Việt Nam cho thấy nổ lốp là nguyên nhân của hơn 50% các vụ tai nạn, trở thành nỗi ám ảnh của bác tài. Một điều đáng mừng là, các những rủi ro về lốp này hoàn toàn có thể chủ động phòng tránh.

Đầu tiên, việc sử dụng lốp chính hãng và chất lượng là điều tiên quyết, các Trung tâm dịch vụ lốt xe tải/buýt Fleetpoint được ủy quyền phần phối sản phẩm chính hãng đạt tiêu chuẩn của Bridgestone Việt Nam cùng chính sách bảo hành lên tới 07 năm từ ngày sản xuất, giúp các chủ doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm về chất lượng.

Thứ hai, việc chủ động chăm sóc bảo trì xe và lốp thường xuyên tại các trung tâm dịch vụ uy tín và chuyên nghiệp là cần thiết nhằn đảm bảo tình trạng an toàn cũng như xử lí vấn đề phát sinh kịp thời. Với máy móc hiện đại như máy cân chỉnh thước lái, cân bằng động và đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, Fleetpoint sẽ kiểm tra khắc phục được tình trạng lốp non hơi, độ chụm không chính xác hay mất cân bằng... Hơn thế nữa, các bác tài và chủ xe còn được tư vấn tận tình để lựa chọn loại lốp phù hợp cho từng loại xe và từng điều kiện địa hình di chuyển.

Có thể thấy, một khi lựa chọn loại lốp chất lượng và thường xuyên đưa xe đi chăm sóc tại Trung tâm chuyên nghiệp như Fleetpoint, bác tài và các chủ xe sẽ có thể tránh được phần lớn các rủi ro tai nạn do lốp gây ra. Từ đó, bảo vệ tính mạng, tài sản và tiết kiệm chi phí vận hành về lâu dài.

Là trung tâm dịch vụ lốp xe tải/buýt chất lượng cao đầu tiên ở tỉnh An Giang, Fleetpoint An Giang cùng Bridgestone cam kết đồng hành vì sự phát triển hoạt động vận tải của tỉnh.

Fleetpoint An Giang - thêm một điểm đến an toàn

Thấu hiểu nỗi lo của các bác tài và chủ xe, vào ngày 11/05/2018, Bridgestone Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH Vỏ Xe Nguyễn Huy, một đối tác với 9 năm kinh nghiệm trong ngành lốp, chính thức khai trương Fleetpoint An Giang nâng tổng số Trung tâm dịch vụ lốp xe tải/buýt lên con số 20 Fleetpoint trải dài cả nước.

Nằm ở huyện Châu Phú, cửa ngõ phía Nam của thành phố Châu Đốc, gần cửa khẩu vì thế Fleetpoint An Giang có một vị trí thuận lợi trong việc phục vụ nhu cầu chăm sóc lốp xe của các bác tài và chủ xe. Với tổng diện tích lên tới 1000 m2 cùng khu vực dịch vụ được trang bị thiết bị, máy móc chuyên nghiệp, hiện đại và đội ngũ kỹ thuật, tư vấn viên nhiều kinh nghiệm, Fleetpoint An Giang chắc chắn sẽ đem lại sự an tâm cho các bác tài và chủ xe. Ngoài ra, khách hàng còn được hỗ trợ các dịch vụ tháo lắp tận nơi và sửa chữa lưu động kèm với hình thức thanh toán linh hoạt. Để được hỗ trợ cứu hộ lốp lưu động, khách hàng có thể liên hệ hotline Fleetpoint An Giang tại 0918 212 555.

Tại sự kiện khai trương Fleetpoint An Giang, Bridgestone một lần nữa thể hiện trọn vẹn tâm và tầm của hãng lốp hàng đầu thế giới với chương trình “Cùng Bridgestone Về nhà an toàn” khi tiếp tục dành tặng những bộ phản quang bác tài và chủ xe vận tải, góp phần tăng khả năng nhận diện, giảm rủi ro cho các xe tải và xe khách trong điều kiện tối trời hay có sương mù. Tính tới nay, Bridgestone Việt Nam đã trang bị hơn 35.000 bộ phản quang cho xe tải và xe khách trên khắp cả nước.

Fleetpoint An Giang cam kết đồng hành cùng Bridgestone Việt Nam trong chương trình vì cộng đồng “Cùng Bridgestone Về nhà an toàn”.

Nhân dịp khai trương, cũng như tạo tiền đề cho sự kết nối lâu dài với các khách hàng trong và ngoài khu vực, Fleetpoint An Giang thực hiện chương trình ưu đãi đặc biệt. Cụ thể, khách hàng được miễn phí hoàn toàn khi sử dụng các dịch vụ lốp xe bao gồm: thay lốp, đảo lốp, vá lốp đúng cách, bơm hơi, bơm khí ni tơ, cân mâm, cân chỉnh thước lái… Ngoài ra, khi mua 02 lốp xe tải/buýt lớn bố thép hoặc 04 lốp xe tải/buýt nhỏ bố thép của Bridgestone/Firestone, khách hàng sẽ nhận ngay 01 thẻ mua nhiên liệu (Flexicard) trị giá 500.000 đồng tại hệ thống cửa hàng Petrolimex trên toàn quốc. Thời gian áp dụng khuyến mãi từ 11 – 31/05/2018 hoặc đến khi đại lí hết quà tặng.