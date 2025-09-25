Tối cuối tuần, Hoàng – nhân viên văn phòng 27 tuổi – đứng trước quầy smartphone ở một trung tâm thương mại Hà Nội. Chiếc điện thoại mới ra mắt có giá gần 25 triệu đồng. Nếu mua ngay, anh phải vét sạch số tiền tích cóp suốt ba tháng. Nhưng bên cạnh là tấm biển đỏ rực: “Trả góp 0% – chỉ từ 2,1 triệu đồng/tháng”.

Hoàng cười nhẹ: “Mỗi tháng mình chi trả bằng một nửa tiền cà phê đi làm là xong, chẳng áp lực mấy”. Và thế là chỉ sau vài phút, anh bước ra với chiếc hộp điện thoại mới tinh trong tay.

Câu chuyện của Hoàng không hiếm. Chỉ với một cú chạm trên ứng dụng, người tiêu dùng lập tức có sản phẩm trong tay, mà ví tiền không phải “mất máu” một lần. Sự tiện lợi ấy chính là lý do khiến hình thức Buy Now, Pay Later (BNPL) – mua trước, trả sau – lan rộng khắp thế giới, và Việt Nam không ngoại lệ. Nhưng đằng sau “con số ma thuật” ấy là gì: một cơ hội giúp tiêu dùng dễ dàng hơn, hay chiếc bẫy nợ ngọt ngào?