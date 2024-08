Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đấu dàn sao vô địch thế giới, mơ kỳ tích Olympic Paris

Tính đến thời điểm hiện tại, Trịnh Thu Vinh là cái tên đã tiến gần nhất đến khả năng giành được huy chương ở Olympic Paris 2024 trong số các VĐV thể thao Việt Nam đã tranh tài. Tuy nhiên ở chung kết nội dung súng ngắn hơi 10m nữ diễn ra vào chiều ngày 28/7 trước đó, xạ thủ 24 tuổi dù vượt qua nhiều ngôi sao lớn của thế giới nhưng chỉ cán đích ở vị trí thứ 4, qua đó hụt tấm huy chương lịch sử đầy tiếc nuối.

Thu Vinh đặt quyết tâm cao ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ

Dù chưa thể có huy chương, màn tranh đua của Thu Vinh đã nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn và người hâm mộ bởi cô chính là nữ xạ thủ đầu tiên của bắn súng Việt Nam lọt vào chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nữ tại Olympic 2024.

Thu Vinh vẫn còn cơ hội để cạnh tranh huy chương khi cô sẽ còn 1 nội dung tranh tài tại Thế vận hội năm nay. Theo đó, Thu Vinh sẽ thi đấu vòng loại nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ diễn ra vào lúc 14h ngày 2/8.

Tại vòng loại, Thu Vinh sẽ so tài với 25 VĐV quốc tế khác ở 2 phần thi bắn tiêu chuẩn và bắn nhanh với tổng 60 viên đạn. Top 8 VĐV có thứ hạng cao nhất sẽ giành vé vào chung kết. Phải nói rằng, suất chung kết của Thu Vinh ở thể loại 25m súng ngắn thể thao nữ sẽ còn cam go, khốc liệt và khó khăn hơn nhiều lần so với nội dung 10m súng ngắn hơi nữ trước đó.

Dorren Vennekamp (Đức), xạ thủ số 1 thế giới ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ

Bởi lẽ, nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ tại Olympic Paris năm nay tập hợp gần như tất cả những xạ thủ tốt nhất thế giới với hầu hết là những cái tên đã có ít nhất 1 chức vô địch thế giới hoặc giải quốc tế lớn.

Gương mặt sáng giá nhất trong ai khác chính là Dorren Vennekamp (Đức), xạ thủ số 1 thế giới ở thể loại này với 29 danh hiệu lớn, trong đó có 11 tấm HCV châu Âu và thế giới.

2 cái tên kỳ cựu khác trong top 3 là Jiin Yang (Hàn Quốc, hạng 2 thế giới) và Camille Jedrzejewski (Pháp, hạng 3 thế giới) cũng góp mặt.

Tiếp đến, không thể không kể đến nữ xạ thủ kỳ cựu người Hàn Quốc Kim Yeji (hạng 4 thế giới) và đang là nhà vô địch World Cup 2024 chặng Azerbaijan. Cô cũng là xạ thủ đứng số 1 thế giới và giữ kỷ lục thế giới ở nội dung súng ngắn hơi 10m nữ tranh tài trước đó.

Tuyển bắn súng Trung Quốc kỳ vọng vào Nan Zhao, xạ thủ 20 tuổi đang xếp hạng 8 thế giới, người có 5 lần giành HCB ở các giải đấu thế giới như World Chanpionship hay World Cup thời gian qua.

Một ứng viên sáng giá khác là Tarhan Sevval Ilayda (Thổ Nhĩ Kỳ), đương kim vô địch chặng World Cup 2024 tại Đức và từng có 5 chức vô địch quốc tế ở cấp độ châu Âu và thế giới.

Thu Vinh dành sự tập trung cao nhất và tập luyện rất tích cực để chuẩn bị cho phần thi tài

Mở rộng ra thêm, còn không ít những xạ thủ ngoài top 10 nhưng cũng đủ sức khiến dàn sao top đầu vị nể. Có thể kể đến như Mathilde Lamolle (Pháp, hạng 12 thế giới), Teh Xiu Hong (Singapore, hạng 13 thế giới), người có 3 chức vô địch World Cup và 2 chức vô địch hệ thống ISSF do Liên đoàn bắn súng thế giới tổ chức.

Thần đồng bắn súng người Ấn Độ Singh Esha, VĐV chỉ mới 19 tuổi nhưng đã khuynh đảo làng bắn súng thế giới với 13 chức vô địch từ cấp độ trẻ cho đến chuyên nghiệp, trong đó có đến 4 chức vô địch World Championship danh giá.

Ngoài ra, cuộc đua còn có Chia Chen Tien (Đài Loan, Trung Quốc) hạng 15 thế giới, hay những cái tên sừng sỏ cũng vừa tranh tài với Thu Vinh ở ở nội dung súng ngắn hơi 10m nữ như Major Veronika (Hungary, 3 chức vô địch World Cup năm 2023), Manu Bhaker (Ấn Độ, 15 huy chương quốc tế)…

Trong khi đó, Trịnh Thu Vinh chỉ xếp hạng 29 và chưa từng giành danh hiệu ở nội dung ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ tại các giải quốc tế.

Theo chia sẻ của lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam, những ngày vừa qua, Thu Vinh dành sự tập trung cao nhất và tập luyện rất tích cực để chuẩn bị cho phần thi tài ở 25m súng ngắn thể thao nữ. Có thể thấy, nữ xạ thủ quê Thanh Hóa đang cực kỳ quyết tâm để có thể tạo nên kỳ tích trước dàn sao lừng danh thế giới vào trưa ngày 2/8.

Là thương hiệu Tivi Top 2 toàn cầu, Công Ty Điện Tử Thông Minh TCL Việt Nam mong muốn thể hiện sự quan tâm đến thể thao Việt Nam thông qua hành trình đồng hành cùng những tổ chức, tập thể có sức ảnh hưởng, góp phần lan tỏa sự tuyệt vời bằng những câu chuyện truyền cảm hứng. Với vai trò là nhà tài trợ chính thức Liên đoàn Bắn súng Việt Nam, đồng hành cùng đội tuyển bắn súng quốc gia Việt Nam tại Olympic Paris 2024, TCL rất vui và tự hào hòa chung màu cờ sắc áo, cổ vũ những xạ thủ tuyệt vời chạm tay đến vinh quang. TCL tin rằng sự hợp tác cùng Liên đoàn Bắn súng Việt Nam sẽ tạo nên giá trị thương hiệu và truyền tải tuyên ngôn công nghệ đến cộng đồng. Cùng người hâm mộ thể thao Việt Nam, TCL cổ vũ xạ thủ Trịnh Thu Vinh lọt vào chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nữ Olympics Paris 2024 với màn thể hiện đầy nỗ lực. Hy vọng Thu Vinh sẽ giành thành tích xuất sắc hơn ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ tại Olympic Paris 2024 vào ngày 2/8.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]