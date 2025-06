Wimbledon tăng thưởng kỷ lục, Draper đua hạt giống số 4 với Djokovic

Wimbledon 2025 đang tạo nên cơn sốt chưa từng thấy khi công bố mức thưởng kỷ lục, đồng thời mang đến những thay đổi lớn về mặt công nghệ và cả cuộc đua hạt giống, nơi Novak Djokovic và Jack Draper đang được hưởng lợi rõ rệt.

Nole (bên trái) sẽ có cơ hội tiến sâu tại Wimbledon 2025 nếu không để Draper (bên phải) lấy mất vị thế hạt giống số 4

💰 Kỷ lục mới về tiền thưởng: Động lực cho mọi tay vợt

Năm nay, tổng quỹ thưởng của Wimbledon tăng vọt lên 53,5 triệu bảng (khoảng 73 triệu USD), tăng 7% so với năm trước và gấp đôi so với 10 năm trước. Nhà vô địch đơn nam và đơn nữ sẽ nhận 3 triệu bảng, tăng 11,1% so với mức 2,7 triệu bảng của năm 2024, đánh dấu mức thưởng cao nhất lịch sử giải đấu danh giá này.

Đáng chú ý, các tay vợt bị loại ngay vòng 1 cũng bỏ túi 66.000 bảng, tăng 10% so với năm ngoái, cho thấy Wimbledon không chỉ ưu ái các ngôi sao mà còn quan tâm tới những tay vợt ngoài top đầu.

Đây là động thái đáp ứng trực tiếp những đòi hỏi ngày càng lớn về quyền lợi tài chính của các vận động viên, nhất là khi các tay vợt hàng đầu liên tục kêu gọi chia sẻ lợi nhuận công bằng hơn từ các giải Grand Slam. Chủ tịch All England Club, Deborah Jevans, nhấn mạnh: "Chúng tôi lắng nghe các tay vợt và cam kết tiếp tục nâng cao quyền lợi cho họ".

🤖 Đổi mới công nghệ: Kỷ nguyên không còn trọng tài biên

Wimbledon 2025 cũng là lần đầu tiên trong lịch sử 147 năm giải đấu không còn trọng tài biên. Toàn bộ các quyết định đường bóng sẽ do hệ thống điện tử đảm nhiệm, với hơn 400 camera được lắp đặt khắp các sân thi đấu. Đây là bước tiến lớn về công nghệ, giúp giảm tranh cãi và tăng tính minh bạch, đồng thời tạo điều kiện cho các tay vợt tập trung tối đa vào chuyên môn.

🎯 Djokovic - Draper tranh nhau vị thế hạt giống số 4

Bên cạnh tiền thưởng, cuộc đua giành vị trí hạt giống số 4 tại Wimbledon năm nay cũng đang nóng lên từng ngày. Trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Lorenzo Musetti, Tommy Paul liên tục gặp chấn thương hoặc không tham dự các giải khởi động, Novak Djokovic và Jack Draper nổi lên là hai ứng viên sáng giá nhất cho vị trí hạt giống này.

Djokovic, không có điểm phải bảo vệ điểm số tại mùa giải tiền sân cỏ, vẫn đang giữ vị trí số 4 trên bảng xếp hạng "live ranking" với 4.630 điểm. Jack Draper, niềm hy vọng số 1 của nước Anh bám sát phía sau với 4.550 điểm và còn cơ hội nâng cao thành tích tại Queen's Club sắp tới.

Việc được xếp hạt giống số 4 mang ý nghĩa cực lớn: tránh được các đối thủ mạnh như Sinner, Alcaraz, Zverev cho đến bán kết, mở ra cơ hội tiến sâu và tận dụng tối đa lợi thế sân nhà (với Draper) hay kinh nghiệm (với Djokovic).

Đáng chú ý, nếu Djokovic giữ được vị trí này, anh sẽ tránh được các đối thủ lớn ở tứ kết, còn Draper với phong độ và sự ủng hộ của khán giả Anh, cũng có thể tạo nên bất ngờ lớn nhất sự nghiệp.

🌟 Wimbledon 2025: Sân khấu của đổi thay và tham vọng

Wimbledon 2025 không chỉ là giải đấu của những kỷ lục về tiền thưởng, mà còn là nơi các giá trị truyền thống được làm mới bằng công nghệ và chính sách nhân văn hơn cho vận động viên.

Với mức thưởng kỷ lục, công nghệ hiện đại và cuộc đua hạt giống hấp dẫn, Wimbledon năm nay xứng đáng là tâm điểm của làng quần vợt thế giới, nơi mọi tay vợt đều có động lực lớn để chinh phục vinh quang. Giải Grand Slam sân cỏ sẽ diễn ra từ 30/6 tới 13/7 tại London, Anh.