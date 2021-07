Wimbledon ngày 10: Đỉnh cao bán kết Barty – Kerber, Sabalenka mơ lần đầu chung kết

Thứ Năm, ngày 08/07/2021 16:06 PM (GMT+7)

(Tin tennis) Wimbledon 2021 hôm nay sẽ chứng kiến 2 trận bán kết đơn nữ hứa hẹn cân tài cân sức.

Ashleigh Barty – Angelique Kerber: Khoảng 19h30, 8/7, bán kết đơn nữ

Barty chưa thua set nào ở Wimbledon nhưng tay vợt số 1 thế giới cũng không tỏ ra quá thuyết phục, trận thắng trước đồng hương Ajla Tomljanovic ở tứ kết không có gì dễ dàng với cô. Trong khi đó Kerber đã khá thoải mái trên hành trình của mình và tỏ ra tập trung trong cách chơi, cô còn là người duy nhất trong 4 tay vợt vào bán kết đã từng vô địch.

Barty - Kerber sẽ là trận đấu lớn của bán kết đơn nữ Wimbledon

Cả hai tay vợt này đều có cách chơi phù hợp với mọi mặt sân, nhưng Barty đang tỏ ra khá thanh thoát trong cách thực hiện các cú slice. Kerber vẫn tỏ ra trội hơn trên mặt sân cỏ, cô được đánh giá là tay vợt đánh tốt nhất trên mặt sân này khi kết hợp với di chuyển ở tốc độ cao, cộng thêm những tình huống phòng ngự tầm thấp khôn ngoan.

Đây sẽ là một trận đấu rất khó lường bởi ai cũng có "vũ khí" mạnh trong tay để sử dụng, nhưng lợi thế phần nào thuộc về Kerber vì cô không phải vắt sức.

Aryan Sabalenka – Karolina Pliskova: Khoảng 21h, 8/7, bán kết đơn nữ

Đây là trận đấu giữa hai tay vợt luôn chơi chủ động, luôn dựa vào các cú giao và đánh thuận tay thay vì phòng ngự. Tuy nhiên từ đầu giải Sabalenka đã chơi ấn tượng hơn so với Pliskova, thậm chí là trong năm 2021 nói chung, do đó yếu tố có phần non kinh nghiệm của cô không hẳn là một bất lợi trước Pliskova.

Sabalenka lần đầu tiên chiến thắng một đối thủ top 10 trong sự nghiệp là trước Pliskova 3 năm trước

Pliskova chưa thua set nào và mới chỉ mất break 3 lần từ đầu giải, nhưng có phong độ không tốt trước khi bước vào giải này và có vẻ chuỗi thắng của cô đến khi cô không phải thi đấu trước áp lực thành tích lẫn sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên những đối thủ cô đã vượt qua không bằng được trình độ của những đối thủ phải gặp Sabalenka.

Mặc dù Sabalenka vẫn có thời điểm chơi không quá tốt trước Katie Boulter và Elena Rybakina, cô vẫn có sức mạnh và thể lực hơn hẳn Pliskova và sức trẻ nhiều khả năng sẽ mang lại khác biệt của trận đấu này. Pliskova trong vài năm qua có tiếng là hay hụt bước ở những thời điểm quan trọng nhất, e rằng lần này cũng vậy.

Tennis đơn nữ Wimbledon - bán kết Giờ Cặp đấu Trực tiếp Thứ năm 08/07/2021 19:30 Ashleigh Barty Angelique Kerber Thể Thao TV & Foxsports 21:00 Karolina Pliskova Aryna Sabalenka

