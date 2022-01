VĐV nam biến thành nữ, từng vô đối thể thao Mỹ: Nhận "quả đắng" từ đồng nghiệp

Tháng 11/2021, làng thể dục thể thao các trường đại học, cao đẳng tại Mỹ bàn tán, tranh cãi về chuyện nam VĐV sau khi chuyển giới tham dự các sự kiện bơi cùng với nữ. Câu chuyện càng được đẩy lên căng thẳng hơn khi Lia Thomas thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở đường bơi của các VĐV nữ.

Lia Thomas (giữa) không còn thiết tha về nhất, phá các kỷ lục

Lia Thomas theo học tại đại học Pennsylvania, trong cuộc thi bơi lội của trường vào ngày 20/11, Lia đã phá kỷ lục 200m tự do và tạo ra thành tích nhanh thứ nhì quốc gia ở nội dung 500m tự do. Trong đó có một phần thi Thomas bỏ xa đối thủ về thứ hai tới 38 giây.

2 cột mốc kể trên đều là 2 kỷ lục mới của thể thao đại học tại Mỹ, kình ngư này còn tiếp tục đứng đầu ở các nội dung 100m, 200m và 500m hỗn hợp và giúp đội về đích đầu tiên ở 400m tự do. Trước đó VĐV này thi đấu ở nội dung nam các mùa giải 2018-2019, Thomas từng về nhì ở các nội dung bơi 500m tự do, 1.000m tự do và 1.650m tự do.

Giới truyền thông Mỹ mô tả việc các VĐV nam chuyển giới thành nữ được thi đấu với các đồng nghiệp thông thường sẽ trở thành một "tiền lệ xấu" cho thể thao nước này. Khi VĐV chuyển giới sức mạnh có thể giảm nhưng thể hình và độ bền bỉ của một người từng là nam giới sẽ vượt trội so với các cô gái, do đó cạnh tranh sẽ không công bằng.

Thomas thất bại nhưng lại thảnh thơi tâm hồn hơn so với lúc thắng

Nhưng "núi cao còn có núi cao hơn", sau khi lập hàng loạt kỷ lục bơi lội tại cuộc thi mới đây Lia Thomas gặp đối thủ xứng tầm. Cạnh tranh với các đối thủ trong cuộc thi Ivy League do đại học Dartmouth tổ chức, nam VĐV chuyển giới thành nữ Penn State đã giành chiến thắng trong cả 2 phần thi mà Lia Thomas góp mặt.

Đáng nói Thomas chỉ đứng hạng 5 ở 2 nội dung bơi 100 yard (khoảng 91m44) và 400 yard (365m76) tự do. Nhiều khán giả hả hê nói Thomas dính chiêu "gậy ông đập lưng ông" khi gặp phải đối thủ xứng tầm, tuy nhiên giới chuyên môn nhận định Thomas đã thi đấu không cố gắng.

Có lẽ do gặp phải quá nhiều áp lực nên Thomas đã không còn nỗ lực để về nhất, bởi nếu lại cán đích đầu tiên và giành thêm kỷ lục, cô sẽ bị các đồng nghiệp, truyền thông, người hâm mộ phán xét.

