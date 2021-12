Tiền lệ "nguy hiểm": Nam VĐV chuyển giới trà trộn với 30 mỹ nhân bikini

Cuối tháng 11, làng thể dục thể thao các trường đại học, cao đẳng tại Mỹ bàn tán, tranh cãi về chuyện nam VĐV sau khi chuyển giới tham dự các sự kiện bơi cùng với nữ. Câu chuyện càng được đẩy lên căng thẳng hơn khi Lia Thomas thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Thomas đã chuyển giới nhưng nhìn thể hình vẫn cao to như đàn ông

Lia Thomas theo học tại đại học Pennsylvania, trong cuộc thi bơi lội của trường vào ngày 20/11, Lia đã phá kỷ lục 200m tự do và tạo ra thành tích nhanh thứ nhì quốc gia ở nội dung 500m tự do. Trong đó có một phần thi Thomas bỏ xa đối thủ về thứ hai tới 38 giây.

2 cột mốc kể trên đều là 2 kỷ lục mới của thể thao đại học tại Mỹ, kình ngư này còn tiếp tục đứng đầu ở các nội dung 100m, 200m và 500m hỗn hợp và giúp đội về đích đầu tiên ở 400m tự do. Trước đó VĐV này thi đấu ở nội dung nam các mùa giải 2018-2019, Thomas từng về nhì ở các nội dung bơi 500m tự do, 1.000m tự do và 1.650m tự do.

Giới truyền thông Mỹ cho rằng đây là một tiền lệ "nguy hiểm", nó gây bất lợi cho những nữ VĐV bình thường, họ sẽ gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh cùng người chơi chuyển giới.

Mặc bikini chụp ảnh cùng 30 đồng nghiệp nữ

Trên thực tế, Lia Thomas hoàn toàn đủ các yếu tố để tham dự các giải nữ. Thậm chí những đối thủ, đồng nghiệp đã xem Thomas là một nữ VĐV. Bức ảnh VĐV chuyển giới mặc bikini chụp hình cùng 30 đồng nghiệp đã chứng minh tất cả đã coi Thomas là VĐV nữ thực thụ.

Các quy tắc của NCAA (thể thao đại học, cao đẳng ở Mỹ) quy định rằng VĐV chuyển giới được tham dự các sự kiện, miễn là họ đã hoàn thành một năm điều trị ức chế testosterone. Thomas được cho đã trải qua hai năm rưỡi điều trị bằng liệu pháp thay thế hormone, và các chuyên gia y tế khẳng định "cô" đủ điều kiện tham dự các giải nữ.

