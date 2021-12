Choáng kình ngư nam chuyển giới thi đấu giải bơi nữ và "vơ vét" thành tích

Một nữ kình ngư bơi lội đại học chuyển giới từng thi đấu với tư cách nam giới đã phá kỷ lục trong cuộc thi dành cho nữ ở Mỹ, vụ việc đang gây phản ứng dữ dội trên mạng xã hội.

Lia từ nam chuyển giới sang nữ đánh bại hàng loạt đối thủ trên đường bơi xanh dành cho chị em

Lia Thomas theo học tại đại học Pennsylvania, trong cuộc thi bơi lội của trường vào ngày 20/11, Lia đã phá kỷ lục 200m tự do và tạo ra thành tích nhanh thứ nhì quốc gia ở nội dung 500m tự do.

Đó đều là 2 kỷ lục mới của thể thao đại học tại Mỹ, kình ngư này còn tiếp tục đứng đầu ở các nội dung 100m, 200m và 500m hỗn hợp và giúp đội về đích đầu tiên ở 400m tự do.

Ban đầu người ta không cảm thấy có vấn đề gì với việc Lia tham dự các giải nữ, tuy nhiên những chiến thắng như "chẻ tre" của "anh chàng" chuyển giới thành nữ đã khiến nhiều người hồ nghi về giới tính thực sự của Lia.

Trước đó VĐV này thi đấu ở nội dung nam các mùa giải 2018-2019, Thomas từng về nhì ở các nội dung bơi 500m tự do, 1.000m tự do và 1.650m tự do.

"Việc chuyển đổi giới tính không ảnh hưởng đến khả năng chơi môn thể thao này của tôi và có thể tiếp tục là điều mà tôi rất hạnh phúc", Lia giải thích với trang truyền thông của đại học Pennsylvania.

Lia phá kỷ lục đường bơi 500m tự do của trường đại học

Nhưng nhiều khán giả vẫn cho Lia là nam giới, một người viết: "Có một số môn thể thao mà phụ nữ có thể cạnh tranh sòng phẳng với nam giới. Nhưng bơi lội không phải là một trong số đó. Không có gì lạ với những chiến thắng đó cả, mọi thứ nên dừng lại".

"Tôi thực sự tò mò rằng liệu người này có cảm thấy tội lỗi không. Anh ấy là một VĐV bơi lội cừ khôi của đội nam chỉ hai năm trước ..., bây giờ cô ấy là VĐV bơi lội giỏi nhất trong đội nữ", một người khác châm biếm nữ VĐV Lia.

