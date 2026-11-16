Đỉnh cao tennis ATP Finals: Alcaraz phô diễn sức mạnh, Medvedev dè chừng Cobolli

Trận đấu của Alcaraz sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Alcaraz - Tiafoe: Khoảng 20h, 16/11 (Vòng bảng ATP Finals 2026)

Carlos Alcaraz bước vào hành trình chinh phục danh hiệu ATP Finals đầu tiên bằng cuộc đối đầu Frances Tiafoe. Với phong độ thăng hoa cùng thành tích đối đầu nhỉnh hơn, ngôi sao Tây Ban Nha được đánh giá vượt trội so với đại diện nước Mỹ.

Alcaraz đang thăng hoa với 3 chức vô địch liên tiếp, hướng tới màn ra quân thuận lợi tại Turin

Alcaraz, hạng 3 thế giới, đang sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng. Kể từ khi trở lại sau chấn thương hồi tháng 8, tay vợt 23 tuổi liên tiếp đăng quang tại Tokyo, Vienna và Paris Masters. Đáng chú ý, anh vừa đánh bại Ben Shelton 7-6, 7-5 trong trận chung kết Paris, qua đó kéo dài chuỗi thắng lên 10 trận.

Trong khi đó, Tiafoe, hạng 8 ATP, bước vào giải đấu với những dấu hiệu sa sút. Tay vợt Mỹ đã thua 3 trong 4 trận gần nhất, lần lượt trước Alejandro Davidovich Fokina tại Thượng Hải, Lorenzo Musetti ở Vienna và Quentin Halys tại Paris Masters.

Về đối đầu chính thức, Alcaraz dẫn Tiafoe 2-1. Đáng chú ý, cả hai chiến thắng của ngôi sao Tây Ban Nha đều diễn ra sau 5 set nghẹt thở, tại bán kết US Open 2022 và vòng ba Wimbledon 2024. Tiafoe từng thắng Alcaraz ở Barcelona 2021.

Dù vậy, hai tay vợt chưa từng gặp nhau trên mặt sân cứng trong nhà ở ATP Tour. Tiafoe có thể gây khó khăn bằng khả năng giao bóng, những cú thuận tay uy lực và lối đánh giàu tốc độ.

Tuy nhiên, Alcaraz đang vượt trội về sự ổn định, khả năng trả giao bóng và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Nếu duy trì phong độ như tại Paris Masters, tay vợt Tây Ban Nha có nhiều cơ hội giành chiến thắng thuyết phục.

Dự đoán kết quả: Alcaraz thắng 2-0.

Medvedev - Cobolli: Khoảng 2h30, 17/11, (Vòng bảng ATP Finals 2026)

Daniil Medvedev bước vào hành trình tìm kiếm danh hiệu ATP Finals thứ hai bằng cuộc đối đầu Flavio Cobolli. Dù vượt trội về kinh nghiệm và thành tích, cựu số 1 thế giới phải cảnh giác trước đối thủ từng đánh bại anh và đang có lợi thế sân nhà.

Medvedev phải dè chừng thể lực và lợi thế sân nhà của Cobolli trong lần đầu dự ATP Finals

Medvedev, hạng 5 ATP, từng vô địch giải đấu năm 2020 và á quân năm 2021. Tay vợt Nga sở hữu lối đánh phòng ngự phản công khó chịu, khả năng trả giao bóng xuất sắc cùng kinh nghiệm dày dạn trên mặt sân cứng trong nhà.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Medvedev chưa thực sự thuyết phục. Anh vừa nhận hai thất bại liên tiếp trước Carlos Alcaraz tại Vienna Open và Ignacio Buse ở Paris Masters. Đặc biệt, trận thua Buse với tỷ số 4-6, 4-6 cho thấy những vấn đề trong khả năng duy trì sự ổn định.

Trong khi đó, Cobolli, hạng 6 thế giới, lần đầu góp mặt tại ATP Finals. Ngôi sao 24 tuổi người Italia có lợi thế từ sự cổ vũ của khán giả Turin, nhưng thể trạng vẫn là dấu hỏi sau khi bỏ cuộc ở trận gặp Matteo Berrettini tại Vienna.

Về đối đầu, Medvedev dẫn 2-1 sau ba lần gặp nhau. Tay vợt Nga thắng cả hai trận trên sân cứng tại US Open và Bắc Kinh năm 2024. Tuy nhiên, Cobolli đã phục thù thành công tại Madrid Masters hồi tháng 4/2026 với tỷ số 6-3, 5-7, 6-4.

Khả năng điều tiết nhịp độ và kinh nghiệm tại ATP Finals giúp Medvedev được đánh giá cao hơn. Dẫu vậy, Cobolli hoàn toàn có thể gây bất ngờ nếu tận dụng tốt những cú thuận tay uy lực và sự cổ vũ của khán giả nhà.

Dự đoán kết quả: Medvedev thắng 2-1.