Trực tiếp thi đấu Olympic 10/9: "Cơn mưa" 39 HCV, tâm điểm đua marathon nam

Ngày đấu áp chót Olympic Paris (10/8) ghi nhận số lượng huy chương vàng (HCV) nhiều nhất được trao. 39 bộ huy chương sẽ vinh danh các nhà vô địch, điền kinh đóng góp tới 9 HCV, Boxing 4 HCV, Canoeing 3 HCV, vật 3 HCV, cử tạ 3 HCV, taekwondo 2 HCV, các nội dung cùng có 1 HCV còn lại gồm bơi nghệ thuật, nhảy cầu, bóng nước, bóng rổ, breaking, xe đạp, bóng đá, golf, thể dục nghệ thuật, bóng ném, 5 môn phối hợp, leo núi thể thao, bóng bàn, bóng chuyền bãi biển, bóng chuyền trong nhà.

Benson Kipruto là ứng viên hàng đầu cho HCV marathon nam

Marathon nam, cự ly chạy huyền thoại 42 km sẽ tranh tài sớm nhất điền kinh ngày đấu 10/8. Benson Kipruto (Kenya) với thông số cá nhân tốt nhất 2 giờ 02 phút 16 đang là ứng viên nặng kí cho tấm HCV cự ly marathon.

Tuy nhiên, Benson Kipruto sẽ đối mặt với các đối thủ sừng sỏ như Sisay Lemma (Ethiopia), Eliud Kipchoge (Kenya). Vì vậy, giới chạy bộ trên toàn thế giới đang chờ xem Benson Kipruto sẽ bứt phá, hay lão tướng Eliud Kipchoge có thể lập kỳ tích giành HCV Olympic lần thứ 3 liên tiếp, hoặc một nhà vô địch mới khác sẽ lên ngôi.

Cự ly 100m rào nữ, Tobi Amusan (Nigeria), tấm HCV khó lòng tuột khỏi tay người đang giữ kỷ lục thế giới với thành tích 12.12 giây. Amusan cũng là VĐV có thành tích tốt nhất vòng loại nội dung này với thành tích 12.49 giây. Nhưng không thể đánh giá thấp Masai Russell, nữ VĐV người Mỹ đang là chân chạy có thông số tốt nhất năm 2024, khi đạt 12.25 giây ở sự kiện điền kinh tại Mỹ vào tháng 6.

Gianmarco Tamberi (Ý) sẽ bước vào chinh phục tấm HCV nhảy cao nam, đối thủ của anh là 2 VĐV Mutaz Barshim (Qatar) và JuVaughn Harrison (Mỹ).

Nội dung 800m nam, Djamel Sedjati (Algeria) được đánh giá cao nhất, theo sau là Marco Arop (Canada) và Emmanuel Wanyonyi (Kenya). Ở cự ly chạy 5000 m nam, Hagos Gebrhiwet (Ethiopia) được kỳ vọng sẽ giành HCV. Haruka Kitaguchi (Nhật Bản) có thể giành HCV ném lao nữ. 2 nội dung điền kinh còn lại, 4x400m nam, nữ, đội tuyển Mỹ đều là ứng viên về nhất.

Bên cạnh đó ngày 10/8 còn có 30 nội dung cạnh tranh HCV hấp dẫn khác. Môn bóng bàn nữ, đội tuyển Trung Quốc tranh HCV với Nhật Bản. Tuyển Mỹ đấu Đức tại trận chung kết bóng đá nữ. Bóng chuyền nam, chủ nhà Pháp đấu Ba Lan. Bóng rổ nam, tuyển Mỹ đấu Pháp, và còn rất nhiều nội dung hấp dẫn khác.

Những nội dung thi đấu hấp dẫn nhất Olympic ngày 10/8

Lịch thi đấu Olympic ngày 10/8 Giờ Cặp đấu Trực tiếp Điền kinh 10/08 13:00 Chung kết marathon nam 11/08 00:00 Chung kết nhảy cao nam 11/08 00:05 Chung kết 800m nam 11/08 00:30 Chung kết ném lao nữ 11/08 00:35 Chung kết 100m rào nữ 11/08 00:50 Chung kết 5000m nam 11/08 01:15 Chung kết 1500m nữ 11/08 02:00 Chung kết 4x400m tiếp sức nam 11/08 02:14 Chung kết 4x400m tiếp sức nữ Bóng bàn 10/08 15:00 Tranh HCV bóng bàn đồng đội nữ: Hàn Quốc - Đức 10/08 20:00 Tranh HCV bóng bàn đồng đội nữ: Trung Quốc - Nhật Bản Bóng đá nữ - tranh HCV 10/08 22:00 Mỹ Đức VTV2, VTV3 Bóng chuyền nam - tranh HCV 10/08 18:00 Pháp Ba Lan Bóng chuyền nữ - tranh HCĐ 10/08 22:15 Brazil Thổ Nhĩ Kỳ Bóng rổ nam - tranh HCĐ 10/08 16:00 Đức Serbia Bóng rổ nam - tranh HCV 11/08 02:30 Pháp Mỹ Bóng ném 10/08 15:00 Tranh HCĐ đội tuyển nữ: Đan Mạch - Thụy Điển 10/08 20:00 Tranh HCV đội tuyển nữ: Na Uy - Pháp Bóng nước 10/08 15:35 Tranh HCĐ đội tuyển nữ: Mỹ - Hà Lan 10/08 20:35 Tranh HCV đội tuyển nữ: Úc - Tây Ban Nha Bóng chuyền bãi biển - tranh HCV 11/08 03:30 Chung kết đội nam Cử tạ 10/08 16:30 Chung kết nam hạng 102kg 10/08 21:00 Chung kết nữ hạng 81kg Leo núi thể thao 10/08 17:35 Chung kết Bolder & Lead của nữ Canoe 10/08 17:40 Chung kết chèo thuyền Kayak đơn nữ 500m 10/08 18:10 Chung kết chèo thuyền Kayak đơn nam 1000m 10/08 18:40 Chung kết chèo thuyền đơn nữ 200m Thể dục nhịp điệu 10/08 19:00 Chung kết toàn năng nhóm Nhảy cầu 10/08 20:00 Chung kết 10m nhảy cầu nam Xe đạp 10/08 22:59 Chung kết Madison dành cho nam 5 môn phối hợp hiện đại 10/08 22:30 Chung kết cá nhân nam Bơi nghệ thuật 11/08 00:30 Chung kết biểu diễn tự do Vật 11/08 00:55 Chung kết vật tự do 74kg nam 11/08 01:30 Chung kết vật tự do 125kg nam 11/08 02:15 Chung kết vật tự do 62kg nữ Breaking 11/08 02:19 Chung kết B-Boys Taekwondo 11/08 02:19 Chung kết 80kg nam 11/08 02:37 Chung kết 67kg nữ Boxing Chung kết hạng 57kg nữ 11/08 02:30 LIN Yu Ting Julia SZEREMETA Chung kết hạng 57kg nam 11/08 02:47 Abdumalik KHALOKOV Munarbek SEIITBEK UULU Chung kết hạng 75kg nữ 11/08 03:34 LI Qian Atheyna Bibeichi BYLON Chung kết 92kg nam 11 /08 03:51 Bakhodir JALOLOV Ayoub GHADFA DRISSI EL AISSAOUI

