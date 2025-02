Trực tiếp tennis Qatar Open ngày 2: Djokovic hưng phấn, Medvedev đấu đồng hương

Novak Djokovic - Matteo Berrettini: 21h30, 18/2, vòng 1 đơn nam

Djokovic đã "chào sân" Qatar Open 2025 đầy suôn sẻ khi cùng Fernando Verdasco giành chiến thắng ở vòng 1 nội dung đôi nam. Đây là bước chạy đà hoàn hảo để tay vợt người Serbia sẵn sàng cho nội dung đánh đơn, nơi anh được xếp hạng hạt giống số 3.

Hành trình dự kiến của Djokovic ở Qatar Open

Mặt khác, người hâm mộ có lí do lo lắng bởi Nole phải phân bổ thể lực hợp lí để "cày ải" ở 2 nội dung. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, anh có thể chạm trán Carlos Alcaraz tại bán kết.

Trong trận ra quân, Djokovic gặp Matteo Berrettini. Trước khi tụt dốc không phanh vì chấn thương, Berrettini là cái tên đáng gờm khi từng vươn lên hạng 6 thế giới. Đáng chú ý, cả 4 cuộc gặp gỡ giữa tay vợt người Italia và Djokovic trong quá khứ đều diễn ra ở những giải đấu lớn.

Ngoài vòng bảng ATP Finals 2019, họ đối đầu tại 3 Grand Slam trong năm 2021, gồm tứ kết Roland Garros, tứ kết US Open cùng trận chung kết Wimbledon, với thành tích toàn thắng nghiêng về Nole.

Thời điểm hiện tại, cả Djokovic lẫn Berrettini không còn duy trì phong độ đỉnh cao. Nhưng xét về phong độ, Nole vẫn nhỉnh hơn, vì vậy cơ hội để Berrettini tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong lần chạm trán thứ 5 không cao.

Daniil Medvedev - Karen Khachanov: 20h, 18/2, vòng 1 đơn nam

Medvedev khởi đầu mùa giải 2025 vô cùng chật vật khi liên tiếp bị loại sớm khỏi Australian Open (vòng 2) hay ATP 500 Rotterdam Open (vòng 2). Tham dự ATP 250 Marseille Open với tư cách hạt giống số 1, tay vợt người Nga vẫn gây thất vọng vì dừng bước tại bán kết.

Bước vào Qatar Open, Medvedev phải cạnh tranh chức vô địch với Alcaraz, De Minaur hay Djokovic, vì vậy anh cần nhanh chóng lấy lại phong độ tốt nhất nếu muốn giải "cơn khát" danh hiệu.

Ở trận ra quân, Medvedev gặp đồng hương Karen Khachanov. Cả 2 tay vợt đã quá "nhẵn mặt" nhờ quãng thời gian sát cánh ở đội tuyển tennis Nga, bên cạnh 7 lần đối đầu trực tiếp. Medvedev dẫn trước 5-2, nhưng Khachanov là người chiến thắng trong lần gặp nhau gần nhất (Monte Carlo 2024), vì vậy "Gấu Nga" không được phép chủ quan.

Cũng ở vòng 1 nội dung đơn nam Qatar Open, hạt giống số 2 Alex de Minaur gặp Roman Safiullin vào 18h30. Đến 20h, hạt giống số 5 Andrey Rublev chạm trán Alexander Bublik. Vào 21h30, Félix Auger-Aliassime gặp Quentin Halys. Trong khi đó, trận đấu giữa hạt giống số Stefanos Tsitsipas và Hamad Medjedovic diễn ra vào 23h. Ở vòng 2 đơn nữ giải WTA 1000 Dubai Tennis Championships, các hạt giống hàng đầu cũng lần lượt xuất trận. Vào 14h, hạt giống số 4 Jasmine Paolini gặp Eva Lys, còn hạt giống số 6 Elena Rybakina gặp Moyuka Uchijima. Trong khi đó, hạt giống số 3 Coco Gauff đối đầu McCartney Kessler vào 17h. Đến 17h30, hạt giống số 2 Iga Swiatek gặp Victoria Azarenka, hạt giống số 5 Jessica Pegula gặp Liudmila Samsonova. Trận đấu muộn nhất giữa hạt giống số 1 Aryna Sabalenka và Veronika Kudermetova diễn ra vào 23h.