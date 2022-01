Trực tiếp Australian Open ngày 2: Medvedev, Tsitsipas & hot girl Raducanu xuất trận

Sloane Stephens - Emma Raducanu: Khoảng 17h, 18/1, vòng 1 đơn nữ Đây sẽ là trận đâu “bom tấn” giữa hai nhà vô địch US Open. Raducanu là nhà vô địch US Open năm ngoái, trong khi Stephens từng bước lên ngôi tại giải Grand Slam trên đất Mỹ vào năm 2017. Raducanu đã gây tiếng vang trên khắp thế giới khi viết lên câu chuyện cổ tích tại US Open năm ngoái. Tuy nhiên, tay vợt 19 tuổi đã không đáp ứng được những kỳ vọng kể từ chức vô địch trên đất Mỹ. Trong 4 giải đấu, Raducanu chỉ 1 lần vào đến tứ kết và 3 lần dừng bước ngay ở vòng 1. Trong khi đó, Stephens đã không tham dự bất kỳ giải đấu khởi động nào trước Australian Open 2022 do bận tổ chức đám cưới vào ngày đầu năm mới. Dẫu vậy, tay vợt người Mỹ vẫn không thể xem thường tại một giải đấu mà cô từng 1 lần lọt tới bán kết vào năm 2013. Nếu Stephens chơi đúng phong độ, thì nhiều khả năng không có cơ hội cho Raducanu