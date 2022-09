Thành An đối diện án phạt “treo kiếm” hết năm

Vì sao mà ẩu đả?

Vụ việc không đáng có diễn ra vào ngày 23/9, trong lúc tập luyện giữa hai vận động viên đấu kiếm là Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết. Do không giữ được bình tĩnh, cả 2 đã có lời cãi vã nhau và sau đó dẫn tới xô xát nhưng được các đồng đội can ngăn kịp thời. Kiếm thủ Vũ Thành An nói trên báo giới về thời điểm lúc bấy giờ như sau: “Lúc đó tôi và Quyết vừa đấu xong, Quyết thua. Sau khi để thua, Quyết có thái độ giống như thủ môn bóng đá quay mặt lại khi bắt quả phạt đền 11m.

Hình ảnh của Vũ Thành An bị ảnh hưởng sau màn ẩu đả với đàn em.

Tôi bực nên có dùng kiếm đánh mạnh vào Quyết để cảnh cáo cậu ấy không nên như vậy, Quyết sau đó bỏ mũ ra và chửi tôi rất hỗn xược.Tôi đang đi găng tay và có xông lên đấm Quyết, Quyết đấm lại khiến tôi choáng. Hai bên sau đó cầm kiếm vụt nhau. Tôi không rõ Quyết thương tích thế nào, tôi thì tím hết mắt, trán”. Tuy nhiên, vụ việc không chỉ dừng lại ở đó. Bởi trong đơn gửi Sở VH-TT Hà Nội, Công an quận Nam Từ Liêm, kiếm thủ Nguyễn Văn Quyết cho rằng anh bị Vũ Thành An bất ngờ đến đấm vào phía sau mà không rõ lý do. Văn Quyết cho biết anh đã phải vào Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức để điều trị. Kiếm thủ này cho rằng mình không có mâu thuẫn cá nhân nhưng bị Vũ Thành An cố ý gây thương tích nên anh đề nghị Công an quận Nam Từ Liêm điều tra sự việc theo quy định của pháp luật.

Trước tình hình có thể xảy ra căng thẳng hơn nữa, hôm 26/9, huấn luyện viên trưởng đồng thời là cán bộ phụ trách bộ môn đấu kiếm thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội - ông Phạm Anh Tuấn cho biết: “Ban huấn luyện và tôi đã nắm được sự việc và yêu cầu các em VĐV làm báo cáo giải trình. Đồng thời, ban huấn luyện cũng làm việc cùng gia đình của VĐV An và VĐV Quyết để đả thông tư tưởng hướng tới một sự đoàn kết tốt nhất tránh việc không đáng có xảy ra. Chúng tôi yêu cầu và luôn đặt tính đoàn kết của mọi người lên trên hết và không để ảnh hưởng tới bất kỳ ai”.

Một vấn đề nữa xoay quanh vụ việc này cũng phải bàn đến là sự thờ ơ và có phần thiếu trách nhiệm đến từ những VĐV xung quanh. Bởi theo ông Phạm Anh Tuấn, vụ việc này đã không được báo cáo tức thời để ban huấn luyện có hướng giải quyết kịp thời. Ông nói: “Tôi đang có quyết định đi công tác ở Hải Dương từ ngày18 đến 29/9 nhưng giờ cũng phải chạy về Hà Nội gấp đây, không biết tình hình như thế nào. Tôi không thấy các VĐV báo cáo bất kỳ việc gì, cho đến giờ này vẫn chưa thấy 2 VĐV phản hồi hay nói gì cả. Tôi đang phải đi nắm bắt đây.

Chỉ thấy báo chí đăng ầm ầm, tôi đọc báo mà sốt hết cả ruột. Tôi cũng vừa về đến Hà Nội và cũng cần thời gian để nắm bắt tình tình giữa An và Quyết để xem sự việc là thế nào. Tôi phải nắm bắt chi tiết để làm rõ chỗ nào đúng, chỗ nào sai. Quan trọng nhất là tôi phải gặp được 2 VĐV, xem nguyên do ra sao, mức độ như thế nào. Hiện tại tôi cũng chưa biết gì, lãnh đạo hỏi tôi còn chẳng biết phải trả lời như nào.

Trong việc này, mình không thể vội vàng mà cần phải nắm bắt thông tin, hỏi những người xung quanh như thế nào. Người xung quanh thấy, câu chuyện nhiều khi mỗi người một ý cho nên mình phải tổng hợp tất cả thông tin của các bộ phận, các bên, từ anh em bảo vệ, cho đến HLV, các VĐV thì mới nắm câu chuyện một cách khách quan nhất. Từ đó mình mới có kết luận phù hợp, chuẩn nhất".

Hai bên giảng hòa, nhưng có thể chịu án phạt

Được biết vào ngày 27/9, gia đình Văn Quyết và Thành An đã gặp nhau để nói chuyện. Ban huấn luyện cũng mong muốn mọi việc được giải quyết êm đẹp theo hướng hòa giải. Ban huấn luyện cũng mong Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết ngồi lại với nhau, nói chuyện tình cảm để sự việc không đi quá xa. Nên nhớ, cả hai từng cùng sát cánh với nhau trong việc giành tấm Huy chương Vàng đồng đội tại SEA Games 31 cách đây 4 tháng trước. “Nếu mọi việc được xử lý theo hướng tình cảm, chúng tôi mong sau này, hai VĐV lại có cơ hội cùng dắt nhau lên bục nhận huy chương vàng ở giải đấu quan trọng nào đó”, một thành viên trong đội chia sẻ.

Tuy mối quan hệ giữa Thành An và Văn Quyết có thể được giảng hòa nhưng cả hai cũng có thể phải đối diện với án phạt nặng. Bởi được biết, Ban huấn luyện đội tuyển đấu kiếm Việt Nam, gồm cả chuyên gia, cùng 2 VĐV Văn Quyết và Thành An phải có báo cáo bằng văn bản cụ thể. Những ai chứng kiến vụ việc hôm đó cũng phải có tường trình. Ban huấn luyện đề xuất hình thức xử lý. Từ các bản tường trình, báo cáo, Tổng cục TDTT sẽ xem xét để quyết định mức kỷ luật, dựa trên các quy định có liên quan.

Nhiều khả năng, Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết có thể phải chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo hoặc có nguy cơ phải tạm nghỉ tập luyện ở đội tuyển đấu kiếm trong 1 thời gian nhất định. Lãnh đạo bộ môn đấu kiếm - Tổng cục Thể dục Thể thao) khẳng định dù ai đúng ai sai thì án phạt nặng vẫn đang chờ hai VĐV Thành An và Văn Quyết. Cả hai đều là tuyển thủ quốc gia nên càng phải xử nghiêm để làm gương.

Hà Nội cân nhắc việc Thành An, Văn Quyết có được dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc Trưởng Bộ môn Đấu kiếm (Tổng cục Thể dục Thể thao) Phùng Lê Quang cho biết: “Tôi và các thành viên ban huấn luyện tuyển đấu kiếm Việt Nam đã họp rút kinh nghiệm về vụ việc của Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết. Chúng tôi xác định hành vi của hai em là không đúng với tinh thần thể thao. Tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc, hai em sẽ bị kỷ luật, nặng nhất là bị loại khỏi đội tuyển quốc gia đến hết năm”. Thành An, Văn Quyết cũng có thể bị kỷ luật ở cấp đơn vị (đội Hà Nội). Theo ông Lê Quang, việc hai VĐV có thể tiếp tục được dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc cuối năm nay hay không là do đơn vị Hà Nội quyết định.

Nguồn: https://cand.com.vn/guong-mat-the-thao/thanh-an-doi-dien-an-phat-treo-kiem-het-nam-i669278/Nguồn: https://cand.com.vn/guong-mat-the-thao/thanh-an-doi-dien-an-phat-treo-kiem-het-nam-i669278/