Số 1 tennis thế giới Alcaraz nói lý do "không muốn so sánh" với Nadal

Carlos Alcaraz, 19 tuổi giành được 1 Grand Slam và đang giữ ngôi số 1 đơn nam tennis, những gì tài năng trẻ người Tây Ban Nha làm được rất giống với Rafael Nadal từng làm. Không ngạc nhiên khi giới chuyên môn và người hâm mộ tennis so sánh Alcaraz giống với Nadal, tuy nhiên điều này khiến tay vợt trẻ cảm thấy không thoải mái.

Alcaraz (bên trái) khẳng định không muốn được so với Nadal (phải), bởi 1 Grand Slam hoàn toàn khác so với 22 Grand Slam

Alcaraz khẳng định không có điểm nào để so sánh với Rafael Nadal sau khi tay vợt người Tây Ban Nha kết thúc mùa giải với tư cách số một thế giới. Alcaraz trở thành người giữ ngôi số 1 cuối mùa giải trẻ nhất trong lịch sử quần vợt đơn nam vào cuối tuần trước, mặc dù không thể góp mặt ở ATP Finals tại Turin (Italia).

Alcaraz, 19 tuổi, đã vô địch US Open 2022, Nadal giành Grand Slam đầu tiên tại Roland Garros năm 2005 cũng ở tuổi 19, đây là điểm chung quá lớn để người ta so sánh tài năng của hai tay vợt. Thậm chí Alcaraz còn làm được nhiều hơn khi giữ ngôi số 1 thế giới sớm hơn 3 năm so với người đàn anh Rafa.

Chàng thanh niên đang được coi là tương quần vợt nam sau 1 mùa giải thần kì, giành được hai danh hiệu Masters, 2 ATP 500 và 1 Grand Slam. Nhưng khi được so sánh với Nadal, người đang nắm giữ 22 chức vô địch Grand Slam, tay vợt 19 tuổi vẫn cảm thấy không phù hợp, vì anh cho rằng những gì đã làm được là quá nhỏ bé so với "Bò tót".

"Không có nhiều ý nghĩa khi so sánh. Tôi đang giữ số 1 nhưng điều đó không quá đáng bàn, toàn bộ sự nghiệp của Rafa có ý nghĩa rất lớn", Alcaraz nói khi được hỏi về Nadal.

Alcaraz thừa nhận đang phải đương đầu với chấn thương và áp lực khi giữ ngôi đầu: "Mùa giải mới sẽ khó khăn vì tôi sẽ bắt đầu với vị thế số 1. Tôi sẽ nỗ lực thi đấu và đón nhận mọi thứ với tâm thái bình thường nhất, bởi bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong tương lai, tôi phải tận hưởng quần vợt và chơi với phong độ tốt nhất của mình".

Ngôi sao 19 tuổi Alcaraz chơi trận gần nhất ở tứ kết Paris Masters, nơi anh để thua tay vợt đồng niên Holger Rune. Sau đó Alcaraz gặp chấn thương vùng bụng và không thể tham dự ATP Finals 2022, hiện tại anh đang trong quá trình hồi phục chấn thương, hướng tới mùa giải tennis 2023.

