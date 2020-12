Sharapova “phiêu lưu tình trường”, nói lời yêu ngay lần đầu gặp nhau

Thứ Bảy, ngày 19/12/2020 00:04 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin tennis) Ngay lần đầu tiên gặp trai đẹp doanh nhân, Maria Sharapova đã đồng ý nhận lời yêu.

Maria Sharapova, cựu tay vợt được coi là biểu tượng sắc đẹp của tennis khi còn thi đấu đã nói lời giải nghệ trong năm 2020. Ở tuổi 33, "Búp bê Nga" khép lại sự nghiệp với 36 chức vô địch WTA, trong đó có 4 Grand Slam, cô cũng từng 5 lần giữ ngôi số 1 thế giới.

Sharapova yêu bạn trai doanh nhân ngay lần đầu gặp mặt

Xinh đẹp, tài năng, giàu có..."Búp bê Nga" là mối tình trong mộng với rất nhiều người đàn ông trên toàn thế giới và cô đã từng trao cơ hội cho một số người may mắn. Người "gõ cửa trái tim" Sharapova đầu tiên chính là tay vợt Juan Carlos Ferrero. Được biết họ chỉ đến với nhau trong thời gian ngắn vào năm 2005, trước khi nữ tay vợt cao 1m88 chủ động "nói lời cay đắng".

Tiếp theo Sharapova được cho là đã "say nắng" tay vợt điển trai tài năng người Mỹ, Andy Roddick khi tham dự US Open 2006. Dù Andy Roddick và Sharapova phủ nhận chuyện này, tuy nhiên nhưng phóng viên của tờ New York Times bắt được khoảnh khắc Sharapova mặc áo phông có thông điệp “Love is in the Air” khi tập với Roddick.

Năm 2007, Sharapova rơi vào "vòng tình ái" của Adam Levine (thủ lĩnh của ban nhạc Maroon 5), một người có tiếng cực kỳ đào hoa. Cũng trong năm ấy, "Búp bê Nga" bị đá vì câu nói cực kỳ phũ phàng của nam ca sĩ: "Khi trên giường cô ấy chẳng khác gì khúc gỗ". Chỉ sau đó 1 năm, Masha mở trái tim đến với Charlie Ebersol, một nhà sản xuất chương trình truyền hình.

Ngoài ra, mối tình với "phi công trẻ" tennis Grigor Dimitrov từng khiến báo chí tốn nhiều "giấy mực". Họ quen nhau năm 2013 và chia tay vào năm 2015. Mối tình "đồng nghiệp, chị em" chấm dứt khi người đẹp banh nỉ phát hiện Dimitrov lén lút qua lại với một nữ người mẫu.

Sau khi chia tay Dimitrov, rồi bị cấm thi đấu 1 năm vì sử dụng doping, tháng 5/2016 người ta phát hiện Masha "tay trong tay" với trai đẹp Tây Ban Nha, người mẫu Andres Velencoso.

Sau Dimitrov, trang Tennis World USA khẳng định “Búp bê Nga” đang có quan hệ yêu đương với Alexander Gilkes, triệu phú 38 tuổi người Anh.

“Đại gia” là này là con trai của một bác sĩ da liễu nổi tiếng. Gilkes là đồng sáng lập của một trang bán đấu giá qua mạng trực tuyến chuyên dành để buôn bán các tác phẩm nghệ thuật và bộ sưu tập. Mối tình này sau đó không được người ta nhắc tới quá nhiều.

Vào tháng 3/2018, tờ Tennis World USA khẳng định “Búp bê Nga” đang có quan hệ yêu đương với Alexander Gilkes, triệu phú người Anh và điều này là sự thật. Cặp mỹ nhân quần vợt người Nga và doanh nhân người Anh đã công bố tình cảm sau đó, rồi họ có ý định tiến tới hôn nhân.

Bài chia sẻ mới nhất của Masha nhận được lượng tương tác rất lớn

Trong chia sẻ mới nhất trên mạng xã hội, "Búp bê Nga" khiến hơn 4 triệu fan theo dõi bất ngờ với thông tin, cô nhận lời yêu quá dễ dàng. "Tôi đã nói đồng ý ngay từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Đây là bí mật nhỏ của chúng tôi, phải không @ gilkesa", cựu tay vợt 33 tuổi chia sẻ đầy tự hào trên Instagram.

Bài chia sẻ của Masha nhận được hơn 200.000 lượt thích sau ít giờ, bên cạnh đó là rất nhiều lời chúc phúc và cả những lời trêu đùa. "Yêu cả hai bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc, một câu chuyện tình cổ tích", một tài khoản viết. "Đó chính là tiếng sét ái tình mà nhiều người luôn tìm kiếm", người khác viết.

"Cô gái 33 tuổi mà vẫn yêu đương vội, quả là người đẹp giàu tình cảm", một người viết trêu đùa Masha.

