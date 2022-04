SAO thể thao kiếm tiền giỏi, nhiều bạn gái tới nỗi không "đếm xuể"

Trong thế giới thể thao từng xuất hiện rất nhiều những VĐV giàu có, nhưng do ăn chơi trác táng, họ "đốt" sạch tiền và rơi vào cảnh túng quẫn.

Irvine (phải) tay chơi đích thực của làng đua xe F1

Cựu tay lái 56 tuổi người Vương Quốc Anh, Eddie Irvine, là một tay chơi "khét tiếng" của làng đua tốc độ F1, ông từng trải qua hàng trăm mối tình với các người đẹp nổi tiếng và quên luôn cả số phụ nữ từng "mặn nồng" với mình.

Irvine từng thi đấu cùng Michael Schumacher cho Ferrari từ năm 1996 đến năm 1999. "Eddie tốc độ" vô địch 4 chặng Grand Prix và từng về thứ 2 chung cuộc ở mùa giải F1 2009.

Nhưng Eddie không chỉ là một tay đua. Ông là một tay chơi đích thực. Khi không phải đua xe, Eddie thường la cà tới các tụ điểm vui chơi, tiệc tùng, nơi ông đã gặp và giao du với rất nhiều người đẹp nổi tiếng.

Irvine từng có mối quan hệ với Kelly Brook, người mẫu New Zealand Rachel Hunter, thậm chí cả Pamela Anderson.

Trong một cuộc phỏng vấn với Daily Record vào năm 2000, ông nói: "Chuyện ấy" với tôi quá dễ dàng. Đó là một cách dễ dàng để vui vẻ, phải không? Nó không phải là một thử thách, chuyện ấy cứ đến với tôi liên tục. Tôi không thể nhớ rõ hết số lượng bạn gái cũ".

Trải qua rất nhiều mối tình nhưng Eddie vẫn là một triệu phú thể thao, đơn giản vì những phụ nữ tới với tay đua này đều vì tình cảm.

Là con trai của một chủ gara ở Bắc Ireland, Irvine đã là một triệu phú trước khi ông bắt đầu đua xe. Hưởng tài năng kinh doanh từ người cha, Irvine dùng tiền kiếm được đầu tư vào bất động sản và trở thành chủ sở hữu của khoảng 50 căn hộ và nhà ở trên khắp Vương Quốc Anh.

Kinh doanh thành đạt, Irvine còn làm diễn viên phim hài "The Prince and Me" sản xuất năm 2004, ông cũng là nhà sản xuất điều hành một số bộ phim khác.

Theo Dailystar, ở tuổi 56, huyền thoại đua xe người Bắc Ailen vẫn có tài sản ròng lên tới 92 triệu bảng, một con số đưa ông vào top những tay lái giàu nhất thế giới.

