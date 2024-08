Paralympic 2024 khai cuộc: VĐV bị cá mập cắn và những điều đặc biệt khác

Những điều đáng ngạc nhiên tại Paralympic 2024

Kết thúc Olympic, sự kiện Paralympic 2024 dành cho thể thao người khuyệt tật đã khai cuộc tối 28/8 tại Paris (Pháp), mang theo nhiều câu chuyện đáng ngạc nhiên. Ali Truwit có lẽ là 1 trong số các VĐV đặc biệt nhất.

Truwit vượt qua nỗi đau, sự sợ hãi để trở thành VĐV tham gia tranh tài tại Paralympic 2024

Chỉ hơn một năm trước, vào ngày 24/5/2023, khi đang lặn ngắm san hô cùng bạn bè, Ali bị 1 con cá mập tấn công và cắn mất phần dưới chân trái. Trong cơn hoảng loạn, Truwit nhanh chóng bơi đến thuyền an toàn trước khi được chuyển đến bệnh viện và cuối cùng phải cắt bỏ chân phần dưới đầu gối.

Sau khi vượt qua nỗi sợ nước, nơi từng an toàn nhất đối với cô, Ali bắt đầu hành trình hồi phục đáng kinh ngạc. Chỉ trong 1 năm, từ việc đối mặt với ác mộng và nỗi đau, cô đã giành được suất tham gia Paralympic tại Paris, nơi cô sẽ tranh tài ở các cự ly 100m tự do, 400m tự do và 100m bơi ngửa.

Ali chia sẻ: “Tôi yêu những câu chuyện về sự trở lại. Tôi đã dựa vào câu chuyện của người khác để giữ vững hy vọng của mình từ việc chiến đấu với cá mập và sống sót, mất một chân, rồi trở thành VĐV Paralympic chỉ trong một năm”.

Những điều đặc biệt về làng VĐV và lễ khai mạc sắp tới

Làng VĐV Paralympic 2024 đã chính thức mở cửa vào ngày 21/8, một tuần sau khi được chủ Pháp cải tạo, biến đổi để từ làng Olympic sang nơi ở cho người khuyết tật đến "Thủ đô ánh sáng" để tranh tài thể thao.

Paralympic cũng làm lễ khai mạc ngoài sân vận động như Olympic

Từ những chi tiết nhỏ nhất, tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng để đáp ứng nhu cầu của các VĐV khuyết tật. Những điều chỉnh như lắp đặt thêm các dốc nghiêng, ánh sáng tốt hơn, và thiết bị hỗ trợ di chuyển đã mang lại sự tiện lợi tối đa cho các VĐV. Ludivine Munos, người phụ trách hội nhập của Paris 2024, ca ngợi: “Đây thực sự là thiên đường cho các VĐV Paralympic”.

Lễ khai mạc Paralympic 2024 chính thức diễn ra vào 20h, tối 28/8 (1h, 29/8, giờ Việt Nam) tại đại lộ Champs Elysees, với sự tham gia của khoảng 4.400 VĐV từ 184 quốc gia.

Giống như Olympic, buổi lễ không tổ chức trong sân vận động như thường lệ, mà diễn ra tại Place de la Concorde. Với sự chỉ đạo của đạo diễn Thomas Jolly và biên đạo múa Alexander Ekman, buổi lễ là sự kiện hoành tráng, với màn trình diễn của hơn 150 vũ công, trong đó có nhiều người khuyết tật.

Jolly đã chia sẻ trước lễ khai mạc: “Chúng tôi sẽ mang đến một màn trình diễn chưa từng có, tôn vinh những giá trị của Paralympic và đoàn kết khán giả toàn cầu trong tinh thần của sự kiện này”.

Buổi lễ kết thúc với phần thắp đuốc, ngôi sao võ thuật Jackie Chan là người thắp ngọn đuốc Paralympic 2024.

Đoàn Việt Nam có 7 VĐV tham dự Paralympic Đoàn thể thao người khuyết tật (NKT) Việt Nam tham dự Paralympic 2024 với 7 VĐV, thi đấu ở 6 nội dung của 3 môn cử tạ, bơi, và điền kinh. Những gương mặt kỳ vọng giành huy chương bao gồm Lê Văn Công, Châu Hoàng Tuyết Loan, Nguyễn Bình An, Đặng Thị Linh Phượng (cử tạ); Đỗ Thanh Hải, Lê Tiến Đạt (bơi); và Phạm Nguyễn Khánh Minh (điền kinh). Lực sĩ Lê Văn Công, người từng giành HCV Paralympic 2016 và HCB 2020, tiếp tục là niềm hy vọng lớn ở hạng cân 49 kg. Mặc dù chưa hoàn toàn bình phục chấn thương vai, kinh nghiệm và ý chí của anh sẽ là yếu tố quyết định. Đối thủ lớn nhất của anh là Omar Qarada từ Jordan, người đã cạnh tranh gay gắt với Lê Công trong gần một thập kỷ qua. Đô cử Nguyễn Bình An, nhà vô địch cử tạ châu Á và HCĐ Asian Para Games 2023, cũng là ứng viên sáng giá ở hạng cân 54 kg.

