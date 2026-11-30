Trung vệ Nguyễn Đức Anh: Vươn lên từ những thử thách, vấp ngã để hướng tới tương lai cùng Hà Nội FC

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Nguyễn Đức Anh bộc lộ năng khiếu bóng đá thông qua một CLB bóng đá cộng đồng. Nhờ đó, anh sớm được tuyển chọn vào Trung tâm đào tạo trẻ của CLB Hà Nội.

Những ngày đầu theo đuổi sự nghiệp, Nguyễn Đức Anh cũng có những thiếu sót, những phút giây bồng bột và đôi khi để cảm xúc lấn át lý trí. Anh đã nhận được nhiều bài học từ sân tập, những trận đấu, nhưng cũng có những bài học phải trả giá mới có thể ghi nhớ lâu dài. Và đôi khi, chính những lần vấp ngã ấy lại là điều giúp một cầu thủ trưởng thành hơn.

Nguyễn Đức Anh trong màu áo U23 Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Năm 2019, khi đang giữ băng đội trưởng U17 Hà Nội, Nguyễn Đức Anh từng để lại hình ảnh không đẹp trong chuyến thi đấu giao hữu tại Trung Quốc. Một phút nóng nảy trên sân khiến cầu thủ mới 16 tuổi khi đó phải nhận án phạt nặng (đấm vào mặt cầu thủ U17 bên phía đối phương - PV). Sự việc không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân Nguyễn Đức Anh mà còn ít nhiều tác động đến CLB Hà Nội FC và bóng đá Việt Nam.

Sau những màn thể hiện tốt ở các đội tuyển trẻ quốc gia, Nguyễn Đức Anh từng bước được trao cơ hội góp mặt trong đội một Hà Nội FC, chạm đến cánh cửa bóng đá chuyên nghiệp mà anh theo đuổi từ những ngày đầu. Tuy nhiên, bước qua cánh cửa ấy lại là một thử thách khác. Khi mới 18 tuổi, vị trí quen thuộc của trung vệ này chủ yếu là trên băng ghế dự bị, thậm chí có những trận anh phải ngồi trên khán đài theo dõi các đàn anh thi đấu.

Giữa thời điểm đó, một cơ hội bất ngờ xuất hiện, buộc trung vệ trẻ cao 1m75 này phải bước ra khỏi môi trường quen thuộc để tìm kiếm cơ hội và khẳng định bản thân. Đó là SHB Đà Nẵng.

Nguyễn Đức Anh là thành viên U23 Việt Nam giành HCĐ tại VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: Hà Nội FC.

Nguyễn Đức Anh chia sẻ: "Có những lúc tôi không được thi đấu ở vị trí sở trường, thậm chí phải chơi như một hậu vệ cánh. Thời điểm đó, tôi luôn cố gắng tập luyện và thích nghi với sơ đồ chiến thuật mà HLV đề ra".

SHB Đà Nẵng là nơi trao cho Nguyễn Đức Anh cơ hội và cầu thủ 23 tuổi đã không bỏ lỡ để khẳng định năng lực. Việc HLV Harry Kewell đưa anh trở lại Hà Nội FC, sau đó là quyết định triệu tập của HLV Kim Sang-sik lên ĐT Việt Nam, chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của trung vệ người Hà Nội.

Với Nguyễn Đức Anh, cơ hội có thể đến từ người khác, nhưng để biến cơ hội thành chỗ đứng của mình, câu trả lời vẫn nằm ở chính bản thân anh.