Mỹ nhân tennis đẹp nóng bỏng, muốn nổi tiếng như kiều nữ Golf Spiranac

Cựu tay vợt Rachel Stuhlmann mong muốn trở thành người có tầm ảnh hưởng như kiều nữ Golf người Mỹ Paige Spiranac. “Người có ảnh hưởng lớn tới tennis đang có mặt tại sự kiện US Open, giải đấu mà cô luôn yêu thích, nơi cô nàng xuất hiện trong bộ trang phục quần vợt màu đỏ nổi bật với váy ngắn và áo crop top,” New York Post tháng trước mô tả về Rachel khi người đẹp này tới xem US Open 2022.

Stuhlmann (trái) đẹp không kém gì Spiranac

Theo New York Post, "Cô gái 30 tuổi chơi quần vợt tại Đại học Missouri từ năm 2010 tới 2014, và giành được thứ hạng cấp quốc gia ở cả nội dung đơn và đôi trước khi cô chuyển sang làm phóng viên".

Rachel Stuhlmann hiện làm việc cho Top Court với tư cách là “Giám đốc Truyền thông & Sự kiện Toàn cầu” và người đẹp tự mô tả mình là người có ảnh hưởng lớn bậc nhất với làng tennis.

"Paige làm những điều mà cô ấy thích và trở thành người có tầm ảnh hưởng lớn với làng Golf. Tôi rất ngưỡng mộ cô ấy, tôi rất muốn được người hâm mộ biết tới rộng rãi và trở thành người có tầm ảnh hướng với giới quần vợt. Mục tiêu chính của tôi là giúp trò chơi này ngày càng lan tỏa đến với nhiều người hơn", Stuhlmann nói.

"Tôi thực sự thích những gì cô ấy làm với Golf và đó là những gì tôi đang cố gắng làm trong môn quần vợt. Tôi cảm thấy như tôi đã được truyền cảm hứng từ Paige Spiranac trong suốt thời gian qua. Tôi đã từng rất lo lắng về việc được coi trọng, muốn làm hài lòng ngay cả với người không thích mình. Mọi thứ đã thay đổi trong sự nghiệp của tôi khi tôi bắt đầu vui vẻ với cuộc sống của mình và làm những gì tôi muốn", người đẹp

Stuhlmann, 27 tuổi, cao 1m77 đang là ngôi sao mạng xã hội 171.000 theo dõi trên Instagram. Để bắt kịp người đẹp đồng hương Spiranac (đang có 3,6 triệu theo dõi Instagram) cô gái người Mỹ cần nỗ lực nhiều hơn nữa.

