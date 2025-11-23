Michael Phelps vợ đẹp con ngoan, bị chỉ trích vì công khai ôm chặt nữ người mẫu

Huyền thoại bơi lội Michael Phelps, chủ nhân 23 HCV Olympic, biểu tượng thể thao thế giới bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau một khoảnh khắc gây “khó chịu” tại giải poker quy tụ dàn sao. Chỉ một cái ôm… mà gây ra sóng gió khắp mạng xã hội.

Phelps ôm chặt người mẫu mạng xã hội, India Love (bên trái), hình ảnh khiến anh đang đối mặt chỉ trích

🎥 Khoảnh khắc “khó cứu” ở giải đấu nổi tiếng

Trong giải đấu có sự góp mặt của nhiều ngôi sao như tay vợt Taylor Fritz, danh hài Joe Gatto hay cựu sao NBA Paul Pierce, Phelps lại bất ngờ chiếm spotlight (tâm điểm chú ý) theo cách chẳng ai ngờ tới.

Khi người mẫu 29 tuổi India Love có một pha xử lý khiến cả bàn trầm trồ, Phelps, vốn đã bị loại đã quay trở lại bàn đấu. Anh tiến đến sau lưng người đẹp, vòng tay ôm chặt cô.

Không dừng lại ở đó, anh giữ nguyên vòng tay khoảng 15 giây, rời đi và… quay lại ôm thêm lần nữa, vừa trò chuyện vừa đặt tay lên lưng người đẹp. Tiếp đó, hai người còn ôm thêm lần thứ ba

Toàn bộ hành động được camera ghi lại và lan truyền chóng mặt. Trên video, India Love hào hứng nói: “Thấy tôi không? Tôi đang làm điều mình giỏi nhất đây. Họ chẳng thể đánh bại được tôi đâu”.

Phelps nhẹ nhàng đáp lại: “Tôi thấy rồi”.

😳 Fan hoang mang: “Ủa rồi vợ anh đâu?”

Chuyện sẽ không ầm ĩ nếu Phelps… còn độc thân. Nhưng sự thật là anh đã có 15 năm gắn bó với vợ, Nicole Johnson, cựu Hoa hậu California 2010 và cả hai hiện có 3 đứa con.

Vì thế mạng xã hội lập tức dậy sóng:

“Anh ta không có vợ hay sao?", một tài khoản đặt câu hỏi.

“Bốn đứa con và một người vợ đấy nhé, Phelps", người thứ hai viết.

“Nếu chồng tôi ôm người khác kiểu đó trong lúc tôi đang mang thai, tôi điên lên mất”, một fan nữ bày tỏ.

Một số cư dân mạng còn tưởng vợ Phelps đang mang bầu lần nữa vì Nicole vừa đăng lại bức ảnh thời kỳ mang thai con trai trước. Tin đồn lan nhanh, khiến tranh cãi càng thêm gay gắt.

Dù sau đó được xác nhận rằng Nicole không mang thai, nhưng khoảnh khắc thân mật của Phelps vẫn bị nhiều người gọi thẳng là “kỳ cục”, “khó coi” và “nhạy cảm quá mức”.

Phelps và gia đình hạnh phúc

🔥 India Love, người đẹp tự tin, nóng bỏng và cực lôi cuốn

Không hề lúng túng, India Love, người sở hữu hơn 5,6 triệu người theo dõi trên mạng xã hội dường như rất thích thú trước sự ủng hộ của Phelps. Thái độ thoải mái của cô càng khiến dư luận tranh luận gay gắt hơn về hành vi của huyền thoại Olympic.

Đặc biệt, nhiều người cho rằng cách Phelps ôm quá lâu, quay lại nhiều lần và tiếp tục trò chuyện thân mật là “không ổn”, nhất là khi anh đang là người đàn ông của gia đình.

Cho đến lúc này, vợ chồng Michael Phelps vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào. Nicole vẫn đăng ảnh gia đình như thường lệ, trong khi Phelps xuất hiện với mái tóc dài buộc sau và bộ râu dày khiến anh trông khác xa hình ảnh “vua đường đua xanh” năm nào.