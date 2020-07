McGregor 1 phút kiếm tiền gấp 2285 lần Ronaldo: Cả năm chỉ đấu 40 giây

Thứ Tư, ngày 29/07/2020 00:00 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin võ thuật) Số tiền kiếm được của Conor McGregor trong khoảng thời gian ngắn, khiến tất cả các ngôi sao thế giới đều phải kính nể.

Conor McGregor không phải là võ sĩ kiếm được số tiền nhiều nhất thế giới. Nếu so với các ngôi sao ở môn chơi khác thì tay đấm người Ireland cũng không thể so sánh. Tuy nhiên, trong 12 tháng qua "Gã điên" kiếm tiền giỏi nhất. Theo The Sun (Anh), nếu tính số tiền kiếm được theo phút thi đấu, McGregor chính là nhân vật kiếm tiền đình đám nhất trong 1 năm vừa qua.

Trong 1 năm qua, "Gã điên" UFC chỉ thi đấu đúng 1 trận và màn so tài với Donald Cerrone (Mỹ) chỉ diễn trong đúng 40 giây, ở cuộc chạm trán tại Mỹ vào ngày 18/1/2020. Trận thắng ấy giúp Conor giành được 32 triệu USD, tức nếu đấu đủ 1 phút McGregor có thể kiếm tới khoảng 48 triệu USD (hơn 1.100 tỷ đồng/1 phút).

Đây là con số kiếm tiền ấn tượng nhất so với các ngôi sao thể thao trong 12 tháng qua. Ví như Ronaldo cũng chỉ kiếm được 21.000 USD cho mỗi phút thi đấu thể thao, tức kém McGregor tới 2.285 lần.

Danh sách 10 VĐV kiếm tiền "đỉnh" nhất trong 12 tháng qua (tính theo phút)

10. Cristiano Ronaldo, cầu thủ bóng đá người Bồ Đào Nha đang chơi cho Juventus 1 phút kiếm hơn 21.000 USD

9. Lionel Messi, tiền đạo Barcelona kiếm được 26.000 USD/phút trong 12 tháng qua

8. Neymar, tiền đạo Brazil có 37.000 USD sau mỗi phút

7. Paul Pogba, tiền vệ của đội bóng Man Utd có 38.000 USD sau mỗi phút

6. Alexis Sanchez, cầu thủ người Chile hiện vẫn đang nhận mức thù lao mơ ước 40.000 USD/phút

5. Anthony Joshua, các võ sĩ 1 năm chỉ thi đấu vài trận nên dĩ nhiên xếp hạng rất cao nếu tính theo phút kiếm tiền, "Quyền vương" boxing Anh có 637.000 USD/phút

4. Tyson Fury (trái) kiếm 883.000 USD/phút

3. Canelo Alvarez kiếm 1 triệu USD cho mỗi phút thi đấu

2. Deontay Wilder (trái) cũng kiếm được 1,1 triệu USD/phút thi đấu

1. Conor McGregor chính là người kiếm tiền ấn tượng nhất 48 triệu USD/phút thi đấu

