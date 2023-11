Đua xe F1, Las Vegas GP: “Khủng hoảng” vấn đề an toàn, làng F1 có đêm “trắng” tại Vegas

FP1: Lượt chạy kéo dài… 9 phút sau sự cố của Sainz

Những diễn biến đầu tiên đáng chờ đợi của Las Vegas GP 2023 bắt đầu vào 20h30 giờ địa phương tối thứ 5, khi các chiếc xe F1 2023 lần đầu được trải nghiệm đường đua Las Vegas Strip. Tuy nhiên chỉ chưa đầy 10 phút sau, chiếc Ferrari SF-23 của Carlos Sainz dừng trên đường đua. Hình ảnh onboard trên xe cho thấy màn hình trên vô lăng của Sainz hiện dòng chữ “Dừng xe (Stop the Car)”.

Sainz bị phạt 10 bậc do sự cố ở FP1

Các nhân viên đường đua như thường lệ nhanh chóng vào đường đua để đẩy chiếc xe đến vị trí an toàn. Nhưng vài phút sau, FIA đưa ra quyết định hủy bỏ phần còn lại của FP1 khi phát hiện vấn đề mất an toàn liên quan đến nắp hố ga trên đường đua. Vụ va chạm rất mạnh khiến chiếc xe của Sainz bị hư hại nặng, khiến Ferrari phải thay toàn bộ động cơ, phần dự trữ năng lưỡng (ES), điều khiển điện tử (CE) cũng như survival cell (kết cấu xe bảo vệ sự an toàn của tay đua).

Việc thay đổi các chi tiết mới sẽ khiến Sainz bị phạt bậc trong cuộc đua chính đêm thứ 7. Điều đó khiến Ferrari gửi đơn đề nghị miễn hình phạt theo quy định thể thao FIA vì tai nạn này xảy ra do tác nhân bên ngoài (nắp hố trên trường đua) không phải do lỗi của đội đua hay tay đua. Nhưng sau hơn 3 tiếng cân nhắc và xem xét, FIA đã không chấp thuận đề nghị đó do không có quy định nào cho phép giám sát FIA được miễn hay giảm nhẹ hình phạt.

Vegas có khởi đầu không mấy suôn sẻ

“… bất chấp thực tế là thiệt hại do các tác nhân bên ngoài rất bất thường gây ra, Điều 2.1 của Quy định thể thao F1 bắt buộc tất cả các quan chức, bao gồm cả Giám sát, phải áp dụng các quy định như đã nêu. Theo đó, phải áp dụng hình phạt bắt buộc quy định tại Điều 28.3 của Quy định thể thao. “Giám sát cho biết nếu họ có thẩm quyền cho phép giảm nhẹ hình phạm trong trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, bất thường và không may mắn, thì họ đã quyết định như vậy, tuy nhiên các quy định không cho phép hành động đó.”

Trước thềm lượt chạy FP2, FIA xác nhận Sainz đã sử dụng bộ phận ES thứ 3 trong mùa giải, vượt quá giới hạn cho phép (2) nên bị phạt 10 bậc xuất phát.

FP2: Ferrari xếp 1-2, Alonso xuất sắc trong top 3

Thời điểm bắt đầu FP2 bị trì hoãn 2 tiếng 30 phút để FIA và ban tổ chức tại Las Vegas tiến hành kiểm tra tất cả các nắp hố ga trên đường đua và thực hiện đổ xi măng khô nhanh để đảm bảo vấn đề an toàn cũng như có thể tổ chức FP2 như kế hoạch. Do FP1 kết thúc sớm, FP2 sẽ diễn ra trong 90 phút, từ 2h30 đến 4h00 sáng thứ 6 tại Vegas.

Các tay đua bắt đầu tìm ‘giới hạn’ tại đường đua Vegas

Những phút đầu tại FP2 bắt đầu với những vòng chạy làm quen và thích ứng của các tay đua trên cấu trúc 6,201km và 17 góc cua. Max Verstappen và Red Bull một lần nữa là người dẫn đầu trong những phút đầu tiên trên lốp Medium với thành tích 1 phút 38,209s. Nhà tân vô địch còn ‘thử nghiệm’ tấn công cho cuộc đua chính khi vượt qua Charles Leclerc trên đoạn thẳng Las Vegas Strip dài hơn 1,9km tới cua 14-16.

Sau đó, khi chuyển sang lốp Soft thì lợi thế lại thuộc về Ferrari khi Leclerc và Sainz thích nghi rất nhanh và liên tục thiết lập vòng chạy nhanh nhất. Trong khi đó Verstappen lại chưa có được cảm giác tốt nhất, một cơ hội để các đối thủ vươn lên dẫn đầu. Độ bám đường và sự tự tin của các tay đua được cải thiện qua từng vòng. Cuối cùng, Leclerc nhanh nhất với thành tích 1 phút 35,265s.

Nhà vô địch chỉ có được P6 trong ngày đầu tiên

Người đồng đội Sainz chậm hơn 0,517s với vị trí thứ 2 sau khi đã thay thế các chi tiết mới. Fernando Alonso (Aston Martin) xếp thứ 3 và chỉ chậm hơn Sainz 0,011s. Sergio Perez bất ngờ là tay đua Red Bull nhanh hơn khi đứng hạng 4 và Valtteri Bottas cũng có được vị trí thứ 5 ấn tượng cho Alfa Romeo, đứng trước nhà vô địch Verstappen.

Nico Hulkenberg (Haas) và Lance Stroll (Aston Martin) đứng thứ 7 và 8. Mercedes tiếp tục có một khởi đầu ‘trầm’ khi Lewis Hamilton nhanh thứ 9 còn George Russell xếp thứ 12; xen giữa bộ đôi “mũi tên bạc” là Alex Albon (Williams) và Lando Norris (McLaren). Tân binh Oscar Piastri chỉ còn được vị trí thứ 14.

Các tay đua sẽ cùng đội của mình phân tích dữ liệu trước khi bước vào lượt chạy FP3 và phân hạng quan trọng vào tối thứ 6 tại Vegas.

Kết quả chi tiết ngày thứ 5 tại Las Vegas GP 2023:

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]