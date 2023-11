Đua xe F1, Las Vegas GP: “Ngày hội” F1 tại chốn xa hoa bậc nhất nước Mỹ

Làng đua xe F1 trở lại Hoa Kỳ lần thứ ba trong năm nay, sau các chặng đua tại Miami và Austin. Đây là một trong những sự kiện đáng được chờ đợi và lớn nhất năm, diễn ra tại Las Vegas, nơi tổ chức chặng đua F1 cuối cùng vào năm 1982. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ thu hút số lượng lớn khán giả và ban tổ chức chặng đua đã sẵn sàng để mang đến một bữa tiệc thịnh soạn cho thành phố tuyệt vời này.

Mỗi ngày tại Las Vegas đều như một ngày hội

Đường đua Las Vegas Strip cũng sẽ là một thử thách về mặt kỹ thuật đối với các đội đua và nhà cung cấp lốp Pirelli khi tất cả bước vào cuộc đua này mà không có dữ liệu thực sự ngoài những chương trình chạy mô phỏng. Kế hoạch tổ chức một cuộc đua tại Vegas lần đầu được giới thiệu vào tháng 9 năm 2018, kể từ đó đã có tổng cộng 23 cấu trúc đường đua khác nhau được đề xuất trên toàn thành phố trước khi đưa ra quyết định cuối cùng vào đầu năm 2022.

Cấu trúc đường đua dài 6,12 km, chỉ đứng sau Spa-Francorchamps về chiều dài tổng thể trong các trường đua năm 2023. Điểm đặc trưng nhất là ba đoạn thẳng dài với 17 góc cua, với hai khu vực DRS (đoạn thẳng giữa cua 4-5 và giữa cua 13-14). Bề mặt đường kết hợp giữa nhựa đường thông thường, đặc biệt là trên đoạn đường The Strip nổi tiếng, còn các khu vực khác đã được trải lại nhựa asphalt chuyên biệt cho sự kiện này; thêm một yếu tố khiến cuộc đua trở nên khó lường hơn.

Các cơ sở hạ tầng chính được xây dựng trong hơn 1 năm

Cuối tuần này sẽ không có bất kỳ thể thức đua nào khác diễn ra bên cạnh F1 và đường đua sẽ được mở lại cho hoạt động giao thông bình thường trong ngày, điều đó có nghĩa là bề mặt đường sẽ không được “bọc” cao su và độ bám không được cải thiện như thường lệ.

Pirelli dự đoán những chiếc xe sẽ chạy mức lực ép xuống (downforce) khá thấp, tương tự như Baku hay Monza: đạt tốc độ tối đa cao nhất sẽ là ‘chìa khóa’ để có khả năng cạnh tranh trong cuộc đua. Tất cả các phiên chạy sẽ diễn ra vào ban đêm, với nhiệt độ môi trường xung quanh và đường đua thấp so với mặt bằng chung của cuối tuần đua; giống với điều kiện trong đợt thử nghiệm trước mùa giải diễn ra ở Châu Âu vào tháng 2.

Thông số kỹ thuật lốp tại Las Vegas do Pirelli cung cấp

Những đoạn đường thẳng dài cũng khiến việc làm nóng lốp ở vòng phân hạng trở nên khó khăn hơn cũng như duy trì lốp ở khung nhiệt độ hoạt động lý tưởng. Đây là một “bài toán” các đội đua đã gặp ở Baku. Dựa vào những thông tin đã có, Pirelli lựa chọn bộ ba hợp chất lốp mềm nhất cho cuối tuần này: C3 Hard (trắng), C4 Medium (vàng) và C5 Soft (đỏ), đảm bảo độ bám tốt nhất.

Áp suất lốp trơn tối thiểu mà Pirelli quy định là 27 psi ở phía trước và 24,5 psi ở phía sau (cao hơn 3-4 psi so với các đường đua khác) cùng với đó là góc camber (góc giữa trục thẳng đứng của bánh xe dẫn hướng với trục thẳng đứng của xe) lốp trước là -3⁰ còn lốp sau là -1,75⁰ do dự kiến nhiệt độ xuống thấp cũng như kết cấu đường đua.

F1 trở lại Las Vegas sau hơn 40 năm

Trước đây, Las Vegas đã tổ chức chặng đua cuối cùng mùa giải 1981 và 1982, với cả hai sự kiện đều được gọi là Caesars Palace GP. Trong mỗi sự kiện, cuộc đua quyết định chức vô địch: Alan Jones đã về nhất cho Williams năm 1981 nhưng danh hiệu vô địch thuộc về tay đua Brabham, Nelson Piquet; trong khi cuộc đua năm sau thuộc về Michele Alboreto của Tyrrell còn Keke Rosberg (Williams) giành chức vô địch (Ferrari là đội đua vô địch).

Đường đua Las Vegas Strip đi qua gần The Sphere: một cấu trúc hình cầu cao 110 mét được bao phủ hoàn toàn bởi 1,2 triệu tấm đèn LED. Tòa nhà - lớn nhất thế giới thuộc loại này - có màn hình độ phân giải 16K rộng 15.000 mét vuông trị giá 2,3 tỷ đô la. The Sphere đã được khánh thành vào đầu tháng 11 với buổi hòa nhạc U2: trong cuối tuần này, nó sẽ thắp sáng đường đua với hình ảnh lốp Pirelli P Zero Elect tái tạo, xen kẽ với logo Pirelli. Một hình ảnh động Pirelli cũng sẽ được trình chiếu trên nóc tòa nhà pit mới có hình dạng của logo F1.

Tòa nhà The Sphere độc đáo sẽ được sử dụng trong chặng đua này

Một loạt sự kiện đã diễn ra để quảng bá cho chặng đua này, trong đó đáng chú ý nhất là Netflix Cup, một sự kiện kết hợp giữa F1 và Golf (từ 2 loạt phim đình đám Drive to Survive và Full Swing) với sự tham dự của các ngôi sao đến từ hai môn thể thao này. Justin Thomas và Carlos Sainz là người chiến thắng, nhưng một lần nữa này chúng ta chứng kiến tình huống hy hữu khi Sainz làm rơi và hỏng chiếc cúp chiến thắng (tương tư như Lando Norris tại Hungary).

Các đội đua như Red Bull, Ferrari hay Alpine cũng nắm bắt cơ hội này để giới thiệu thiết kế vỏ đẹp mới, bắt mắt cho cuộc đua này. Lễ khai mạc chào mừng sự trở lại của F1 tại Las Vegas, bắt đầu lúc 19:30 thứ Tư giờ địa phương. Các nghệ sĩ dự kiến tham gia bao gồm Steve Aoki, Thirty Seconds to Mars, will.i.am và đoàn Cirque du Soleil... Tất cả đã sẵn sàng cho một lễ hội hoành tráng, ẩn chứa những bất ngờ và khó lường.

Đón xem Las Vegas GP 2023 với lịch trình như sau (theo giờ Việt Nam):

FP1: 11h30 thứ 6, ngày 17/11

FP2: 15h00 thứ 6, ngày 17/11

FP3: 11h30 thứ 7, ngày 18/11

Phân hạng: 15h00 thứ 7, ngày 18/11

Cuộc đua chính: 13h00 Chủ nhật, ngày 19/11

Nguồn: [Link nguồn]