Đua xe F1, Hungarian GP: Phải thắng thôi Ferrari!

Mercedes đã có kết thúc không thể mong đợi hơn trong chặng đua cuối tuần trước. Ở Grand Prix thứ 300 của mình, Hamilton đã làm những gì tốt nhất có thể đển cán đích thứ 2. Đồng đội Russell với hạng 3 đã giúp đội đua khép lại cuộc đua với podium kép đầu tiên trong mùa giải này.

Mercedes đang ‘hạnh phúc’ với podium kép, và rất gần mục tiêu thắng chặng.

Sau khó khăn đỉnh điểm ở Monaco, đội đua Đức đã dần lấy lại sức mạnh của mình với 5 chặng đua liên tiếp góp mặt trên bục nhận giải kể từ đó. Hơn bao giờ hết, giờ đây họ có thể nghĩ đến việc đoạt chiến thắng trong mùa giải đầy khó khăn này.

Lãnh đội Mercedes thừa hiểu thành quả một phần nào xuất phát từ việc các đối thủ của họ có những bất lợi như bỏ cuộc, án phạt, va chạm … đã đặt các tay đua của mình vào vị trí thuận lợi trong các chặng đua đã qua. Nhưng không vì thế mà đánh giá thấp nỗ lực trong việc cải thiện hiệu suất chiếc W13 trên nhiều dạng cấu trúc đường đua khác nhau.

Ở Paul Ricard khoảng cách mà Verstappen tạo ra với Hamilton không phải là thực tế. Vì tay đua Hà Lan, sau khi đối thủ lớn nhất tự loại mình, anh đã không cần đẩy tới giới hạn chiếc xe nhằm giữ lốp mà vẫn có thể an toàn về đích. Dù mục tiêu số 1 của Mercedes vẫn là chiến thắng chặng trong mùa giải này. Nhưng điều đó có thể đến sau khi họ có thể cải thiện hiệu suất chiếc xe thêm nữa, để có thể tiệm cận gần hơn nữa tốc độ mà các đối thủ ở phía trước đang thể hiện.

Đến Hungaroring nơi tay đua Hamilton đã sở hữu 8 chiến thắng, đội đua không quá kỳ vọng vào một kết thúc đẹp, khi mà Red Bull và Ferrari vẫn đang thể hiện một tốc độ quá tốt trên đường chạy. Giấc mơ ai cũng có quyền nghĩ đến, những nó phải gần với thực tế, nên cuối tuần này sẽ không thực sự có nhiều cơ hội cho Mercedes có thể tạo ra sự khác biệt! Nếu góp mặt trên podium, đó có thể coi là “bất ngờ” của chặng đua!?

Ferrari luôn dẫn trước, nhưng Red Bull mới là người cán đích đầu tiên!

Mở ra khoảng cách đến 63 điểm với đối thủ trực tiếp không làm Red Bull ảo tưởng về sự vượt trội của mình. Verstappen thừa hiểu nó đến từ sự bất ổn của đối thủ hơn là màn thể hiện của chiếc RB18 trên đường đua. Mục tiêu của nhà ĐKVĐ chính là tìm cách ghi điểm tối đa, ngay cả ở những cuộc đua mà đối thủ nắm giữ nhiều lợi thế hơn.

Bò húc đến Pháp với gói cài đặt khí động có điều chỉnh trọng tâm dịch về phía sau, điều này giúp giảm tải trọng lên phần đầu sàn xe, và giúp chạy xe với cánh sau nhỏ hơn mà vẫn đạt tốc độ tối ưu trên đoạn thẳng. Quan trọng hơn, thiết kế này giúp giảm thiểu sự xuống cấp lốp, vấn đề mà họ phải đối diện trong chặng đua tại Áo. Gói thiết kế này được cho là cũng rất phù hợp với chặng đua cuối tuần, nơi nhiệt độ được dự báo cũng sẽ rất cao.

Hungarian GP là nơi Ferrari vẫn sẽ thể hiện được tốc độ rất tốt, vì cấu trúc đường đua bao gồm nhiều góc cua tốc độ trung bình và chậm. Red Bull hiểu rằng họ có thể thất thế so với đối thủ trong chặng đua cuối trước kỳ nghỉ giữa mùa. Nhưng đó cũng chính là động lực để thúc đẩy họ tiếp tục cải thiện hiệu suất chiếc xe và cạnh tranh với đối thủ ở giai đoạn 2 của mùa.

Tại Hungaroring cuối tuần, Red Bull sẽ phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt của 2 tay lái đến từ Ferrari trong cuộc đua phân hạng với một chút nhỉnh hơn. Điều Bò đỏ cần thiết chính là Perez phải có kết quả tốt nhất có thể để xuất phát trong tốp đầu ở cuộc đua chính hôm chủ nhật. Chỉ có vậy, họ mới rộng đường toan tính mọi chiến thuật có thể giúp Verstappen nâng cao số chặng thắng, cũng là điểm số trên bảng tổng sắp cá nhân!

Nếu còn những sai lầm thế này, cơ hội sẽ không thuộc về Ferrari.

75 là số điểm mà tay lái Leclerc “đánh rơi” do không hoàn thành cuộc đua (DNF), tương đương 2 lần vì sự cố kỹ thuật, và lần sau đến từ lỗi cá nhân (như chính tay đua này thừa nhận) sau pha mất lái đâm vào rào chắn ở chặng Pháp hôm chủ nhật vừa qua. Ở các lần đó tay đua Monaco đều đang dẫn đầu cuộc đua và thực sự có cơ hội chiến thắng. Mất đi những điểm số này, Ferrari và Leclerc đang xa dần ngôi vương, giờ đây ngoại trừ yếu tố chuyên môn, họ thực sự cần rất nhiều “may mắn” có thể quay lại vị thế có cơ hội!!!

Cũng như đối thủ, đội đua Ý đem đến Pháp gói tinh chỉnh thiết kế với hốc gió phía trên được mở rộng hơn, phần đầu sàn xe dâng cao tạo độ dốc của dòng chảy khí động xuống thân xe. Nó kết hợp với thay đổi ở hốc gió tạo ra lực nén xuống nhiều hơn, và cũng tương tự đối thủ Red Bull, thiết kế này sẽ làm trọng tâm khí động học dịch chuyển về phía sau. Quan trọng nhất, sự điều chỉnh này không chỉ để đáp ứng với cấu trúc đường đua của Pháp và Hungari, nó còn phù hợp cho nhiều dạng đường đua khác nhau.

Vấn đề của đội đua Ý, ngoài các sự cố kỹ thuật, lỗi cá nhân còn đến từ những quyết định chiến thuật. Trong các chặng đua gần đây, chỉ duy nhất ở Áo họ làm tốt điều này. Ở các thời điểm khác, những quyết định dừng pit thường đem đến sự bất lợi cho các tay lái của họ khi trở lại đường đua.

Tại Pháp, nếu pha dừng thay lốp của Sainz không bị lỗi, tay đua này sẽ không bị chịu án phạt 5 giây vì rời vị trí đỗ thiếu an toàn. Trong các chặng gần đây, cũng chính tay đua Tây Ban Nha là người luôn đưa ra các thảo luận về thời điểm dừng pit khác với quan điểm của đội ngũ kỹ thuật những ý kiến của tay đua này thực sự có ích cho kết quả tốt nhất có thể sau đó.

Nếu muốn trở lại vị thế có thể cạnh tranh, Ferrari cần khắc phục các vấn đề kỹ/chiến thuật trong pit-stop, tiếp theo là độ bền/tin cậy của động cơ, thứ đã lấy đi rất nhiều điểm số của họ. Chỉ có vậy cơ hội mới trở lại. May mắn đối với đội đua là sau chặng đua này, có gần 4 tuần để họ khắc phục mọi vấn đề đang tồn tại.

Và để biến điều đó thành hiện thực, đội Đỏ cần phải thắng ở Hungaroring cuối tuần này. Họ cần chuyển hóa khả năng đoạt pole thành chiến thắng ở cuộc đua chính. Trước khi trông chờ “may mắn” thì việc đầu tiên phải làm là thắng đã. Cơ hội là 50-50, còn tận dụng được hay không là ở chính Ferrari, hãy đặt niềm tin họ thắng cuộc đua này!

McLaren đang ở thế “cửa dưới” so với Alpine.

Cựu vương Alonso trở thành tay đua nắm giữ kỷ lục mới qua việc hoàn thành 18.621 vòng đua trong sự nghiệp. Nhưng quan trọng hơn, kết quả về đích thứ 6 đã góp phần chính thúc giúp Alpine (93 điểm) độc chiếm vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng đội đua với 4 điểm nhiều hơn đối thủ trực tiếp McLaren.

Không chỉ là sự nỗ lực từ “lão làng” Alonso, mà tay lái Ocon được đua trên sân nhà đã có màn thể hiện tốt, xuất phát thứ 10, chịu án phạt vì gây ra va chạm với Tsunoda. Để rồi đến những vòng cuối, tấn công và vượt qua đối thủ trực tiếp Ricciardo/McLaren – pha vượt mặt có giá trị tạo nên khoảng cách đúng 4 điểm.

Đến giờ này, đội đua Pháp đang sở hữu chiếc xe mạnh chỉ sau 3 đội đua dẫn đầu, và họ sẽ duy trì mạch đều đặn nâng cấp với mục tiêu rất rõ ràng: Giữ vững hạng 4 đội đua mùa 2022.

Không chỉ mình Alpine hiểu sức mạnh chiếc A522, mà đối thủ McLaren cũng biết điều đó. Họ hiểu rằng chiếc MCL36 vẫn chưa thực sự có được tốc độ tốt như đối thủ. Một hạn chế nữa là hiệu suất chiếc xe cũng không đủ mạnh để có được kết quả tốt trong vòng phân hạng.

Vào đua chính, nguyên nhân được cho là khi chạy với lốp cũ dần và bình nhiên liệu nặng, chiếc xe không đạt tốc độ tối ưu. Chỉ có việc ít mắc sai lầm hơn đối thủ mới giữ đội đua Anh quốc này ở lâu hơn tại vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp đội đua, trước khi bị vượt qua.

McLaren xác định sẽ tiếp tục cải tiến chiếc xe để tối ưu hóa hiệu suất, nhằm có màn cạnh tranh cho cuộc chiến hạng 4 tổng sắp. Dự báo cuối tuần ở Budapest sẽ là màn cạnh tranh sít sao giữa Alonso cùng Norris cho thứ hạng cao nhất sau các tay lái đến từ tốp 3. Nhưng có lẽ cách biệt giữa hai đội đua này vẫn sẽ tiếp tục được nới rộng, khi Ocon đang thể hiện được giá trị bản thân bằng những điểm số cụ thể, đối lập với một Ricciardo có phong độ và kết quả thất thường.

Gasly hy vọng trở lại tốp 10.

Alfa Romeo, Haas và AlPhaTauri đều trắng tay chặng Pháp. Trong đó Bottas cùng Alfa Romeo đã không có màn thể hiện như kỳ vọng với việc thể hiện một hình ảnh thiếu tốc độ trong suốt các sự kiện cuối tuần.

Sự thất vọng lớn của Haas sau khi bị ngắt chuỗi ghi điểm 2 chặng liên tiếp. Ngoài án phạt của Magnussen do thay động cơ từ đầu chặng nó đều liên quan đến các vụ va chạm trên đường đua khiến họ tự đánh mất lợi thế trên đường chạy.

Haas đến Hungarian GP với bản nâng cấp đầu tiên của họ cho duy nhất Magnussen. Lý do được lãnh đội giải thích là tay đua nhiều kinh nghiệm hơn (với đội đua trước đây), người sẽ có những phản hồi về các vấn đề của bản nâng cấp chính xác. Đồng thời nó sẽ là cơ sở để so sánh với phiên bản cũ do Mick chạy, nhằm tìm ra gói cài đặt tối ưu sẽ áp dụng cho cả hai tay đua sau kỳ nghỉ.

Với Gasly – tay đua đã có một chặng không tốt trên sân nhà, gói nâng cấp đã không thực sự đem lại hiệu quả, dù trong những ngày cuối tuần chiếc AT03 cho thấy họ có được tốc độ tiệm cận tốp 10. AlphaTauri sẽ phải xem xét lại dữ liệu để tìm ra hiệu suất tối ưu cho Hungari. Nhưng xét đến các đối thủ, có lẽ tay đua Pháp có lẽ sẽ phải chịu sự cạnh tranh với các tay lái Magnussen/Haas và Ricciardo/McLaren để có thể hiện diện trong tốp 10 khi kết thúc chặng đua rất khó khăn!

Chặng đua cuối trước kỳ nghỉ giữa mùa thường niên, Hungaroring sẽ là nơi Ferrari thêm một lần nữa buộc phải thắng để níu kéo cơ hội nhỏ nhoi, họ sẽ gặp phải thách thức to lớn từ Red Bull đang thăng hoa cùng Verstappen, và một chướng ngại không dễ dàng đến từ Mercedes đang dần trở lại. Đón xem Hungarian GP 2022 sẽ khởi tranh cuối tuần, và tâm điểm bắt đầu với phiên phân hạng lúc 21h00 thứ 7, ngày 30/7/2022.

