Dấu ấn của bóng chuyền nữ Việt Nam

Khởi tranh Cúp bóng chuyền Quân đội mở rộng 2024 Cúp bóng chuyền Quân đội mở rộng 2024 diễn ra từ ngày 10/7 đến 18/7 tại Nhà thi đấu Quân khu 5 (TP Đà Nẵng). Giải đấu năm nay có sự góp mặt của 15 đội bóng là những câu lạc bộ bóng chuyền hàng đầu tại Việt Nam. Nội dung nam gồm Biên phòng, Thể Công Tân Cảng, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Khánh Hòa, Công an TP.HCM. Nội dung nữ gồm Binh chủng Thông tin, VietinBank, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Quảng Ninh, VTV Bình Điền Long An, Thái Bình, Thanh Hóa và LPB Ninh Bình. Đội Binh chủng Thông tin là đương kim vô địch Cúp bóng chuyền Quân đội mở rộng. Sáng 8/7, ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm chia bảng đấu. Kết quả, ở nội dung nam, bảng A gồm Biên Phòng, Đà Nẵng, Công an TP.HCM, Hà Tĩnh; bảng B gồm Thể Công Tân Cảng, Khánh Hoà, LPB Ninh Bình. Trong khi đó, ở nội dung nữ, bảng C gồm Binh chủng Thông tin, VTV Bình Điền Long An, LPB Ninh Bình và Hóa chất Đức Giang Lào Cai; bảng D gồm VietinBank, Thái Bình, Thanh Hoá và Quảng Ninh. Như vậy, bảng C của nội dung nữ được đánh giá rất đáng chờ đợi khi quy tụ 4 đội bóng mạnh nhất của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023. Là đương kim vô địch, đội chủ giải Binh chủng Thông tin mang đến đội hình mạnh nhất với mục tiêu bảo vệ ngôi hậu. H.H