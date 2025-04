Bích Tuyền không sát cánh cùng Thanh Thúy, bóng chuyền nữ Long An tính toán ra sao?

Bộ đôi “song sát” Bích Tuyền – Thanh Thúy bất thành

Trước đó, đội bóng VTV Bình Điền Long An đã trao đổi với LPBank Ninh Bình về việc mượn đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền để tham dự AVC Women's Champions League 2025 (giải các CLB nữ châu Á) sẽ diễn ra từ ngày 20-27/4 tới đây ở Philippines.

Bích Tuyền sẽ không thi đấu cho Long An tại giải châu Á tới đây

Thông tin này đã làm những người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam rất phấn khích trước viễn cảnh được chứng kiến “song sát” đối chuyền Bích Tuyền và chủ công Thanh Thúy tung hoành ở hai biên trên cùng một chiến tuyến.

Tuy nhiên mới đây, ban lãnh đạo LPBank Ninh Bình đã xác nhận việc sẽ không cho Long An mượn đối chuyền số 1 của mình. Lý do được đưa ra là do Bích Tuyền phải tập trung cùng đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam từ ngày 15/4 tới. Trao đổi với lãnh đạo VTV Bình Điền Long An, đại diện của đội bóng miền Tây cũng đã xác nhận thông tin này.

Thanh Thúy sẽ là điểm tựa lớn nhất trên hàng công của đội bóng miền Tây

Ở AVC Women's Champions League 2025, VTV Bình Điền Long An là đại diện duy nhất của Việt Nam, được xếp vào bảng C cùng Beijing BAIC Motor (Trung Quốc) và Saipa Tehran (Iran). Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra hai đội đứng đầu bảng vào tứ kết.

Nói về phương án thay thế khi không mượn được Bích Tuyền, lãnh đạo VTV Bình Điền Long An chia sẻ: “Chúng tôi đã mượn chủ công Vi Thị Như Quỳnh từ Quảng Ninh. Bên cạnh đó, ngoại binh Natalia Lijewska cũng sẽ thi đấu tại giải châu Á tới. Ngoài ra, chúng tôi đang xem xét việc tiếp tục mượn ngoại binh Cuba Lianet Garcia của TP.HCM khi tình trạng chấn thương của Trà My vẫn đang bỏ ngỏ”.

Trà My bỏ ngỏ ngày trở lại thi đấu vì chấn thương

Cũng theo đại diện đội bóng, đối chuyền Trà My chỉ phải mất ít nhất 1-2 tuần nghỉ ngơi, theo dõi tình trạng sức khỏe sau khi gặp phải chấn thương tại Cúp Hùng Vương cách đây ít ngày.

Bích Tuyền nhận danh hiệu cá nhân tại Cúp Hùng Vương 2025

Không chỉ giành chức vô địch Cúp Hùng Vương lần đầu tiên cùng LPBank Ninh Bình, Bích Tuyền còn nhận danh hiệu VĐV tấn công xuất sắc nhất giải. Trong khi đó, Đoàn Thị Lâm Oanh (Thông tin Đông Bắc) nhận danh hiệu chuyền hai xuất sắc nhất và Nguyễn Khánh Đang (VTV Bình Điền Long An) là VĐV phòng thủ xuất sắc nhất giải.