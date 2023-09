Asiad 19: Đoạt 3 HCV có khả thi?

Thể thao Việt Nam hướng tới Asiad 19 với nhiều thử thách

Asiad 18 là một trong những kỳ đại hội thể thao châu Á thành công nhất với Việt Nam. Dù tụt bậc so với đại hội Busan năm 2002 nhưng đoàn thể thao Việt Nam đoạt tổng cộng 39 huy chương, gồm 5 HCV, 15 HCB và 19 HCĐ.

Kết quả này phù hợp với công tác chuẩn bị và đặc biệt là lực lượng của đoàn thể thao Việt Nam, đáng kể nhất là những nhân tố lớn đều đang có phong độ cao. Trong số 5 HCV nói trên thì 2 của điền kinh, chèo thuyền 1 và 2 HCV môn Pencak Silat. Hướng tới Asiad 19, mục tiêu Việt Nam đặt ra là đoạt 3 HCV. Tuy nhiên theo giới chuyên môn, dù đã hạ chỉ tiêu so với đại hội trước, đây vẫn là nhiệm vụ không dễ dàng với Việt Nam.

Đối chiếu 5 nội dung đem lại HCV cho Việt Nam ở Asiad 18 thì chèo thuyền đã bị loại khỏi chương trình thi đấu. Tương tự, cơ hội cạnh tranh huy chương của Việt Nam giảm bớt khi Pencak Silat không được tổ chức.

Với điền kinh, VĐV Bùi Thị Thu Thảo do chấn thương đã không duy trì được phong độ tốt. Một trong những niềm hy vọng đoạt huy chương của Việt Nam, Quách Thị Lan bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm vì doping. Nguyễn Thị Oanh từng tạo nên nguồn cảm hứng lớn ở SEA Games 32 (Campuchia). Tuy nhiên các thông số chuyên môn của cô thực tế lại thấp hơn so với thành tích trước đó. Một số quan điểm cho rằng ở SEA Games 32, nhiều VĐV Việt Nam không đạt thành tích chuyên môn tốt do điểm rơi hướng tới Asiad 19. Dù vậy theo chuyên gia điền kinh Dương Đức Thuỷ, các cự ly ngắn và trung bình của Việt Nam tới nay chưa có gương mặt nào ngang tầm với những tên tuổi thế hệ trước như Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng. Đây là 2 VĐV từng đoạt HCV tại đại hội thể thao châu Á.

Kết quả kỳ đại hội này dù theo hướng nào, ngành thể thao chắc chắn sẽ phải có sự tổng kết, đánh giá lại để “xốc” tinh thần cho giai đoạn sắp tới trong bối cảnh Cục TDTT vừa trải qua đợt cơ cấu mạnh, vốn ảnh hưởng tới tâm lý toàn ngành.

Một HLV điền kinh đội tuyển quốc gia nhận định, cơ hội tranh đoạt huy chương của Việt Nam có thể đến từ tổ tiếp sức 4x400m, gồm: Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc. Tại giải Vô địch châu Á 2023 mới đây, đội tiếp sức 4x400m Việt Nam đã đoạt HCV với thời gian 3 phút 32 giây 36, vượt qua thành tích ở SEA Games 32 là 3 phút 33 giây 05. Việc đánh bại một loạt đối thủ mạnh từ Nhật Bản, Sri Lanka, Ấn Độ đến Uzbekistan mở ra cơ hội cho Việt Nam.

Taekwondo, Cờ vua hay Karatedo, Bắn súng, Bơi lội… cũng là những nội dung hy vọng có thể đem huy chương về cho Việt Nam. Dù vậy khoảng cách giữa tấm HCĐ hay HCB với HCV là khá lớn. Bắn súng từng là mũi nhọn với tên tuổi của Hoàng Xuân Vinh, Quốc Cường nhưng hiện trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Những vấn đề trong nội bộ Liên đoàn bắn súng diễn ra một thời gian khá dài phần nào ảnh hưởng tới khí thế của đội tuyển quốc gia.

Trao đổi với Tiền Phong mới đây, Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt cho biết đoàn thể thao Việt Nam hướng tới Asiad 19 với tinh thần quyết tâm lớn nhất. Công tác chuẩn bị được ráo riết triển khai ở thời điểm đã cận kề đại hội. Dù vậy, ông Đặng Hà Việt thừa nhận thách thức với Việt Nam ở Asiad 19 là không nhỏ.

