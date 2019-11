"Em bé Hà Nội" tiết lộ bất ngờ khi bị dân tình đồn "đập mặt xây lại"

Thứ Hai, ngày 11/11/2019 15:23 PM (GMT+7)

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại “Em bé Hà Nội” cũng thẳng thắn thừa nhận đã can thiệp phẫu thuật hạ gò má, bọc răng sứ và căng da còn mắt, mũi, môi… đều tự nhiên.

Nhan sắc đỉnh cao của "Em bé Hà Nội" Lan Hương.

Năm lên 10 tuổi, NSND Lan Hương từng gây ấn tượng với khán giả màn ảnh nhỏ cả nước qua bộ phim “Em bé Hà Nội”. Sở hữu gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng và đôi mắt hút hồn, nhan sắc của Lan Hương từng khiến nhiều thế hệ khán giả mê đắm.

Theo thời gian, dung mạo ấy tuy không còn trẻ trung như ngày nào nhưng quá khứ, nữ diễn viên là một tượng đài nhan sắc trong giới giải trí. Hiện tại, ở tuổi 56, NSND Lan Hương vẫn được mệnh danh là “người đẹp không tuổi” khi sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, gợi cảm. Tuy nhiên, mới đây, qua những bức ảnh đăng tải trên trang cá nhân, nhiều người cho rằng, cô đã can thiệp dao kéo để duy trì vẻ ngoài.

Gương mặt bị cho là thẩm mỹ quá đà của nữ nghệ sỹ.

Cụ thể, trong một bức ảnh chụp cận mặt, ai cũng đủ tinh ý để nhận ra gương mặt của nữ nghệ sỹ có phần thiếu tự nhiên, 2 má căng phồng chứ không mềm mại như một số bức ảnh chia sẻ trước đó.

Tuy nhiên theo NSND Lan Hương, cô không hề "dao kéo" toàn bộ gương mặt như công chúng đồn đoán mà chỉ can thiệp hai má cho đỡ chảy sệ do tuổi già: "Chị Lan Hương nói lần cuối cùng là tìm cho chị thẩm mỹ nào nói cắt mắt cho chị, thẩm mỹ nào nói rạch mũi chị nhét gì đó vào và thẩm mỹ nào nói rạch môi của chị thì báo cho chị để chị kiện họ sẽ được một mớ tiền lớn đấy. Nhưng can thiệp cho 2 cái má đỡ đổ do tuổi già thì có đấy. Bẩm sinh môi dày phưỡn, hồi bé dỗi bị mẹ véo nói môi nặng hơn người. Xưa trang điểm phải che bớt", NSND Lan Hương cho biết.

Người đẹp khẳng định, chỉ can thiệp để phần má bớt chảy sệ do tuổi tác.

Và đây không phải là lần đầu tiên Lan Hương phải lên tiếng trả lời về việc phẫu thuật thẩm mỹ. Cô từng bị nghi ngờ nâng cấp vòng 1 vì quá đồ sộ và gợi cảm quá mức. Để phủ nhận tin đồn, NSND Lan Hương từng lên tiếng khẳng định: "Ngày học cấp 3, tôi là siêu vòng 1 và vòng 3 đấy. Thời kỳ đói kém ai cũng gầy guộc, còn tôi thì thật đáng ghét với các bạn nữ và đáng yêu với các bạn nam".

NSND Lan Hương còn tâm sự rằng cô từng phải vào bệnh viện "xin giúp đỡ" vì vòng 1, vòng 3 đẫy đà, gây khó dễ cho cả thợ may quần áo. Về những hình ảnh khác lạ so với ngày xưa, NSND Lan Hương chia sẻ với truyền thông rằng cô dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh nên trông cũng khác đi so với ngoài đời đôi chút.

Cô chỉ mới hạ gò má, bọc răng sứ và nâng cơ mặt còn lại đều tự nhiên.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại “Em bé Hà Nội” cũng thẳng thắn thừa nhận đã can thiệp phẫu thuật hạ gò má, bọc răng sứ và căng da còn mắt, mũi, môi… đều tự nhiên.

Vậy ở độ tuổi ngoài 50 như của NSND Lan Hương, phương pháp nào sẽ giúp cải thiện làn da chảy xệ, nhăn nheo? Theo bác sỹ Phan Quốc Anh (Bác sỹ thẩm mỹ Bệnh viện Hòe Nhai) thì có khá nhiều cách để cải thiện tình trạng da nhăn nheo, lão hóa ở chị em, đặc biệt là chị em phụ nữ sau tuổi trung niên.

Ở độ tuổi U60, NSND Lan Hương vẫn vô cùng trẻ trung, quyến rũ.

Nâng cơ bằng chỉ: Theo đó, bác sỹ sẽ sử dụng chỉ luồn 1 đầu sợi chỉ dưới da kéo căng nọng cằm, sau đó gắn đầu còn lại trên cốt mạc vùng má và trán. Lúc này, các sợi chỉ sẽ đóng vai trò như một chiếc “giá đỡ” giúp nâng toàn bộ vùng nọng cằm mang lại khuôn mặt thon gọn và sắc nét hơn.

Nâng cơ bằng chỉ.

Việc nâng cơ bằng chỉ, có 2 loại. Đó là chỉ tự tiêu và chỉ không tiêu. Mỗi loại có những ưu điểm, nhược điểm khác nhau. Trước đây, trong nâng cơ thẩm mỹ, người ta hay dùng chỉ không tiêu. Tuy nhiên, theo bác sỹ Phan Quốc Anh cho biết: “Chỉ không tiêu như một vật thể lạ ở trong cơ thể, nếu khi nào cơ thể yếu, sức đề kháng giảm có thể xảy ra những biến chứng như: viêm nhiễm hay nếu lỡ cấy nông chỉ sẽ ăn vào da rất khó lấy ra, chỉ không tiêu thường có màu nên khi cấy vào da dễ lộ”.

Tiêm botox: Botox có tác dụng làm đẹp, khiến da trông căng mịn và xóa mờ nếp nhăn. Khi bước vào độ tuổi sau trung niên, việc thường xuyên biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt khiến da bạn có nhiều nếp nhăn hơn. Cùng lúc đó là nồng độ elastin và collagen giảm dần, khiến da chùng xuống và nhăn nheo. Bác sỹ Quốc Anh cho biết bạn sẽ có một làn da có độ co giãn tốt như người trẻ tuổi khi được điều trị bằng liệu pháp botox. Tuy nhiên, phương pháp này duy trì hiệu quả trong 1 thời gian ngắn và nếu lạm dụng quá sẽ khiến gương mặt bạn trở nên cứng đờ, thiếu tự nhiên.

Căng da bằng botox là liệu pháp khá nhiều người sử dụng.