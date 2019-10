Dụi mắt vì Đức Phúc và Erik giống như 2 giọt nước vì phẫu thuật thẩm mỹ

Thứ Tư, ngày 23/10/2019 16:03 PM (GMT+7)

Cư dân mạng chỉ ra rằng, Đức Phúc và Erik ngày càng giống nhau như anh em sinh đôi.

Đức Phúc xuất hiện trong sự kiện gần đây.

Trong một sự kiện mới đây, Đức Phúc thu hút sự chú ý của công chúng với vẻ ngoài bảnh bao. Nam ca sĩ mặc áo sơ mi với họa tiết baroque đặc trưng của thương hiệu Versace. Đi cùng trang phục là thắt lưng đơn giản nhưng tinh tế với mặt in hình Medusa cũng của nhãn hàng đình đám nước Ý. Ngoài ra để tạo điểm nhấn cho trang phục, Đức Phúc đeo chụp tai bằng vàng có giá trị hơn 8 triệu đồng của Gucci.

Đặc biệt, nam ca sĩ còn lăng xe mốt giày "móng heo" đang làm mưa làm gió trong làng thời trang. Phần đế giày cũng được thiết kế độn cao giúp ăn gian chiều cao. Khi nhìn những hình ảnh mới của Đức Phúc, cư dân mạng chỉ ra rằng Đức Phúc và Erik ngày càng giống nhau bởi đường nét trên gương mặt có nhiều nét tương đồng.

Đức Phúc diện cả cây hàng hiệu trong sự kiện mới.

Bình luận của cư dân mạng về ngoại hình của Đức Phúc và Erik.

Đây không phải lần đầu tiên, Đức Phúc và Erik trở thành đối tượng so sánh vì ngoại hình giống nhau. Cách đây không lâu, Đức Phúc có đăng một tấm hình mới trên trang cá nhân, công chúng đều bình luận rằng: "Nhìn giống Erik nhờ?”, “Càng ngày Erik và Đức Phúc càng giống nhau. Nhìn người nọ ra người kia”,.... Đáp lại những bình luận trên, Đức Phúc khẳng định không giống Erik chút nào dù chỉ là 1 sợi tóc. Thậm chí còn tag cả Erik để trần tình.

Tấm ảnh gây "lú" của Đức Phúc khi có nhiều nét giống Erik.

Một số người hài hước nói do Đức Phúc và Erik chơi thân nên ngày càng giống nhau hoặc do cách trang điểm tương tự nên khó nhận ra. Nhưng số khác khẳng định, do cả 2 cùng phẫu thuật thẩm mỹ nên không thể tránh việc đường nét giống nhau vì gương mặt nhỏ, cằm dài, nhọn và sống mũi cao.

Nhiều người cho rằng do cả 2 đều phẫu thuật thẩm mỹ nên có nhiều đường nét giống nhau.

Càng nhìn càng thấy hai nam ca sĩ có nhiều đường nét giống nhau.

Cuộc phẫu thuật thẩm mỹ của Đức Phúc được đánh giá là "vịt hóa thiên nga" giúp quán quân The Voice thay đổi hoàn toàn diện mạo. Mặc dù được đánh giá cao về giọng hát nhưng ngoại hình không đẹp khiến Đức Phúc luôn tự ti. Thậm chí anh còn nhận nhiều lời mỉa mai như mũi tẹt, miệng xấu, cằm ngắn,... Từ chàng trai mũm mĩm, gương mặt nhiều khuyết điểm, Đức Phúc đã quyết tâm giảm cân, đồng thời can thiệp "dao kéo" để trở nên đẹp hơn. Đức Phúc đã thay đổi hầu hết gương mặt cũ bằng việc nâng mũi, tạo cằm V live, tạo hình môi khiến nhiều người không còn nhận ra anh của trước kia.

Ngoại hình không đẹp khiến Đức Phúc tự ti vào bản thân.

Đức Phúc của hiện tại khác xa trước kia.

Với Erik, dư luận lại không mấy ủng hộ quyết định phẫu thuật thẩm mỹ của anh. Gương mặt khác lạ của chàng ca sĩ sinh năm 1997 khiến nhiều người ngỡ ngàng. Anh bị nhận xét là "mặt rắn" vì khuôn mặt dài bất thường, cằm nhọn như muốn xuyên thủng vạn vật. Khi mới ra mắt. Erik được quan tâm không chỉ bởi chất giọng lạ mà còn bởi phong cách "baby boy" đáng yêu. Một số người khẳng định Erik không cần thiết phải phẫu thuật thẩm mỹ vì vốn gương mặt cũng đã hài hòa.

Nhiều người khẳng định, Erik không cần thiết phải phẩu thuật thẫm mỹ.

Thậm chí có người còn nói rằng trông Erik ngày càng nữ tính.