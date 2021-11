Vợ Phó Tổng Giám đốc Sacombank bị phạt vì vi phạm giao dịch cổ phiếu

Thứ Hai, ngày 08/11/2021 15:34 PM (GMT+7)

UBCKNN vừa ban hành hàng loạt quyết định xử phạt đối với một số cá nhân vi phạm mua bán cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Mới đây, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt một số cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Nhiều cá nhân bị xử phạt do công bố không đúng, không công bố thông tin về dự kiến giao dịch cổ phiếu. Ảnh minh họa

Cụ thể, bà Võ Thị Mỹ Lệ bị phạt tiền 10 triệu đồng do giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin.

Trước đó, ngày 31/5/2021, bà Võ Thị Mỹ Lệ, người có liên quan đến ông Võ Anh Nhuệ- Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, STB) đã bán 6.900 cổ phiếu STB. Thời gian này không đúng theo thông báo giao dịch Sở giao dịch chứng khoán đã công bố (từ ngày 3-25/6/2021).

Ngày 4/11, UBCKNN ra quyết định xử phạt bà Nguyễn Thùy Dung (trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) số tiền 10 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính là không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Bà Nguyễn Thùy Dung (người có liên quan với ông Nguyễn Thanh Phương - Phó Tổng Giám đốc HDB) mua và bán 12.500 cổ phiếu HDB của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP.HCM (MCK: HDB) từ ngày 26/3/2018 đến ngày 11/4/2018 nhưng không báo cáo UBCKNN và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc dự kiến giao dịch.

Cũng trong ngày 4/11, ông Lê Hoài An (trú tại Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) bị xử phạt 30 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính là giao dịch vượt quá giá trị đăng ký.

Ông Lê Hoài An là Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Khang Minh Group (MCK: GKM). Ông An đăng ký bán 549.700 cổ phiếu GKM từ ngày 09/02/2021 đến ngày 08/3/2021. Tuy nhiên, từ ngày 09/02/2021 đến ngày 01/3/2021 ông Lê Hoài An đã bán ra 589.700 cổ phiếu GKM (vượt khối lượng cổ phiếu đăng ký bán là 40.000 cổ phiếu GKM, tương đương 400.000.000 đồng theo mệnh giá).

Ngày 2/11, bà Hoàng Thị Bản (Ba Đỉnh, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) bị UBCKNN ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính là không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu CRE của CTCP Bất động sản Thế Kỷ.

Bà Bản là người có liên quan của bà Lê Thị Lan- Kế toán trưởng CRE. Tuy nhiên, bà Bản đã bán 7.400 cổ phiếu CRE nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Ông Phạm Thế Long bị phạt 10 triệu đồng do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Ông Long là Thư ký Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (MCK: VIP, sàn HoSE) đã mua 24.900 cổ phiếu VIP, tương ứng 249 triệu đồng vào ngày 4/2/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/vo-pho-tong-giam-doc-sacombank-bi-phat-vi-vi-pham-giao-dich-co-phieu-a518459.html