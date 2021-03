Vợ đại gia của các sao nam trong showbiz tài giỏi và giàu có cỡ nào?

Thứ Tư, ngày 31/03/2021 05:00 AM (GMT+7)

Không chỉ được biết đến là vợ của những sao nam điển trai, tài hoa trong showbiz, các nữ đại gia này phải khiến nhiều người nể phục về tài kinh doanh và khối gia sản khổng lồ.

Doanh nhân Ngọc Tiền – vợ diễn viên Quý Bình

Mới đây nhân, diễn viên Quý Bình vừa có đám cưới với người vợ hơn tuổi gây xôn xao cộng đồng mạng. Chân dung của người vợ doanh nhân giỏi giang, giàu có này cũng khiến người ta phải nể phục.

Vợ của diễn viên Quý Bình tên thật là Nguyễn Ngọc Tiền, thuộc thế hệ 7x. Tên tuổi của cô không còn xa lạ gì trong giới kinh doanh Bất động sản. Hiện tại, Ngọc Tiền là Tổng giám đốc một công ty về BĐS tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài BĐS, Ngọc Tiền còn là cổ đông lớn của hàng loạt các công ty khác nhau, từ đầu tư tài chính tới giải trí. Trong đó, với công ty Giải trí Khổng Tước do bà Tiền làm Giám đốc và nắm 100% vốn, hoạt động trong lĩnh vực giải trí, du lịch. Kết quả kinh doanh những năm gần đây cho thấy tình hình kinh doanh đang trên đà tăng trưởng.

Mặc dù có nhiều lời đồn đoán về cuộc hôn nhân với chàng diễn viên điển trai, kém tuổi, tuy nhiên hiện tại cặp đôi Quý Bình – Ngọc Tiền đang trải qua những ngày tháng vô cùng hạnh phúc. Cả hai khẳng định đến với nhau bằng tình yêu chân chính và tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn.

Phượng Chanel – Người tình của Quách Ngọc Ngoan

Phượng Chanel được biết đến là người tình gắn bó với chàng diễn viên điển trai Quách Ngọc Ngoan. Chuyện tình của cặp đôi lệch tuổi này nhận về khá nhiều lời bàn tán, ồn ào. Tuy nhiên, không phải đến khi chính thức công khai tình cảm cô mới nổi danh trong showbiz. Trước đó, mặc dù không hoạt động nghệ thuật nhưng Phượng Chanel lại khá nổi tiếng trong giới nghệ sĩ. Phượng Chanel có quan hệ thân thiết với rất nhiều ngôi sao đình đám và trở thành một nhân vật khá quyền lực trong giới.

Phượng Chanel tên thật là Trương Thị Phượng, sinh năm 1977, quê Thanh Hóa. Sở dĩ có biệt danh là Phượng Chanel là bởi doanh nhân này đặc biệt yêu thích nhãn hàng Chanel. Nữ doanh nhân này từng là học sinh chuyên Lý của trường chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa). Với nền tảng kiến thức này, cộng với tố chất thông minh, nhanh nhạy, quyết đoán, cô nhanh chóng tạo dựng được thành công trên thương trường.

Phượng Chanel khá thành công trong việc kinh doanh Bất động sản, resort nhưng cô thực sự nổi bật lên và thành danh hơn khi đầu tư vào ngành giải trí. Không thể khẳng định chắc chắn khối tài sản khổng lồ của nữ đại gia này, cô có 3 công ty giải trí hàng đầu tại Việt Nam Phượng Channel sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT: công ty Siêu sao do ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng làm giám đốc, công ty Tài hoa Việt do siêu mẫu Xuân Lan làm giám đốc và công ty AC do chính Phương Channel điều hành. Qua lời kể của một số ngôi sao trong showbiz, Phượng Chanel rất được giới nghệ sỹ nể phục và tôn trọng. Điều này có thể xuất phát từ thân thế doanh nhân và sự chân tình, hay giúp đỡ người khác của chị.

Trong cuộc sống thường ngày, những bộ đồ hàng hiệu với giá trị khủng thường xuyên được Phượng Chanel khoác lên người. Bên cạnh đó, cô cùng với gia đình, người thân, bạn bè thường xuyên có những chuyến du lịch sang chảnh, đắt đỏ tại nhiều địa điểm nổi tiếng trên khắp thế giới.

Hiện tại, nữ doanh nhân giàu có này và diễn viên Quách Ngọc Ngoan có một cuộc sống vô cùng viên mãn, hạnh phúc bên nhau.

Doanh nhân Thu Huyền – vợ của siêu mẫu Trương Nam Thành

Tháng 11/2018, đám cưới của chàng siêu mẫu điển trai Trương Nam Thành chính thức diễn ra với cô dâu là doanh nhân Thu Huyền, sinh năm 1976, hơn Nam Thành 15 tuổi, từng đổ vỡ 1 lần trong hôn nhân và có 1 cô con gái riêng. Bất chấp những chênh lệch về tuổi tác, cặp đôi này đến với nhau và sống hạnh phúc. Bên cạnh việc có ngoại hình rất trẻ trung, cân xứng với chồng, Thu Huyền còn khiến người ta nể phục vì tài kinh doanh. Chính cô cũng là người giúp đỡ chồng rất nhiều trong việc phát triển kinh doanh.

Bà xã Trương Nam Thành xuất thân từ gia đình hào môn, chuyên về bất động sản và có chỗ đứng trong xã hội. Thu Huyền khá kín tiếng về chuyện đời tư. Chỉ biết rằng trong chốn thương trường, Thu Huyền là một nhân vật đáng nể.

Mỗi lần Thu Huyền đăng ảnh trên mạng xã hội là dân tình lại một phen bấn loạn vì những món đồ hiệu đắt đỏ, sang chảnh. Cô có bộ sưu tập hàng trăm món từ giày dép, quần áo cho đến phụ kiện, trang sức… Tất cả đều là đồ hiệu. Cô cũng tiết lộ có sở thích sưu tập giày hiệu và đồng hồ trị giá hàng tỷ đồng.

Hiện tại, vợ chồng Trương Nam Thành – Thu Huyền đang sống trong một căn biệt thự nhà vườn xa hoa, đắt đỏ. Trương Nam Thành cũng cùng vợ phát triển sự nghiệp kinh doanh nhà hàng, quán cà phê tại Hà Nội. Điều đó đủ để chức minh gia thế khủng của nữ doanh nhân tài giỏi này.

Doanh nhân Thủy Tiên – Bà xã của anh hai Đan Trường

Năm 2013, thông tin ca sĩ Đan Trường cưới vợ đã gây xôn xao và sự chú ý lớn đối với dư luận trong nước. Khi đám cưới của Đan Trường chính thức diễn ra, rất nhiều người đã nghi ngờ rằng anh đến với doanh nhân Thủy Tiên vì tiền. Bởi lẽ, nữ doanh nhân này vô cùng giàu có và tài giỏi. Trong đám cưới, cô cũng đã sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để tổ chức tiệc cưới hoành tráng. Được biết, đám cưới của Thủy Tiên – Đan Trường là đám cưới sang trọng nhất tại San Jose lúc bấy giờ.

Thủy Tiên – theo học ngành Marketing và Kinh doanh Quốc tế thuộc Đại học San Jose State. Thủy Tiên cũng có kinh nghiệm trong ngành giải trí với 7 năm làm phát thanh viên cho đài Area, San Francisco. Cuối năm 2009, vợ Đan Trường thành lập công ty tư vấn tài chính tại Mỹ và hoạt động cho đến thời điểm hiện tại. Tên tuổi của Thủy Tiên rất nổi trong giới tư vấn tài chính Mỹ.

Kết hôn được một thời gian, Đan Trường và vợ đã mở một cửa hàng kinh doanh ăn uống. Công việc kinh doanh của cả hai vợ chồng Đan Trường khá phát triển khiến khối tài sản của cặp đôi ngày càng gia tăng, giúp họ sở hữu cuộc sống đáng mơ ước với phương tiện đi lại hiện đại và một căn biệt thự đắt giá. Cuối năm 2019, bà xã Đan Trường thành lập một công ty tài chính Mỹ và hoạt động rất thành công, ngoài ra cô còn đứng đầu chuỗi nhà hàng và một quán cà phê tại Chicago.

Hiện tại, cặp vợ chồng quyền lực này sinh sống tại căn biệt thự đắt giá tại Mỹ, có bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ. Thủy Tiên cũng thường xuyên đưa con trai đi du lịch tại các địa điểm đắt giá trên thế giới.

