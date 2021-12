Vỏ bọc sang chảnh của "ông chủ" sàn tiền ảo vừa bị bắt, thường khoe BĐS, siêu xe và nói đạo lý

Mới đây, công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an bắt giữ, khởi tố một đối tượng lừa đảo qua sàn giao dịch tiền ảo.

Đối tượng bị bắt là Ninh Đắc Huân (30 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội. Huân bị bắt về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Chân dung "ông chủ" sàn tiền ảo Ninh Đắc Huân

Tại cơ quan công an, Huân khai nhận là người quản trị, điều hành sàn tiền ảo TcbTrade.com. Đây là sàn tiền ảo phát hành đồng TCFX. Bên cạnh đó, Huân còn thành lập nhóm có tên là TEAM STAR DIAMON với mục đích thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo với lời hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư. Ngoài ra Huân còn quản trị 8 sàn giao dịch điện tử khác.

Để lôi kéo các nhà đầu tư, Huân đã tổ chức nhiều sự kiện quảng bá về sàn tiền ảo tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng rồi quay phim, chụp ảnh bất động sản, siêu xe đưa lên các mạng xã hội như Youtube, Facebook.

Huân thường đăng ảnh trên xế sang, thể hiện là doanh nhân thành đạt

Trên trang Facebook cá nhân, Ninh Đắc Huân giới thiệu là CEO hướng dẫn giao dịch Forex - Đầu tư thông minh.

Để tăng uy tín với các nhà đầu tư, Huân luôn tạo vỏ bọc cho mình là một doanh nhân thành đạt, thường xuyên xuất hiện tại những địa điểm sang chảnh, ăn chơi, du lịch khắp nơi. Hầu hết các góc check-in đều chụp ảnh cùng xế xịn, đi sớm về muộn, thể hiện sự hào nhoáng và tất bật với công việc.

Check-in ở những nơi sang chảnh, thường xuyên đi du lịch đây đó

Bên cạnh đó, đối tượng nay cũng thường xuyên đăng tải những câu nói đạo lý, triết lý nhằm tăng tương tác và thể hiện mình là người thành công:

- "Nơi đâu có ý chí, nơi đó có con đường. Người có ý chí vươn lên thì có ở vũng bùn cũng ngoi lên được và làm giàu, còn lười mà ham chơi có mà ngồi đỉnh núi vàng cũng mất hết... Đời công bằng lắm làm nhiều thì ăn nhiều...".

- "Tuổi trẻ hãy xông pha, để già không hối tiếc. Hãy xót ruột khi một ngày trôi qua mà bạn không làm được việc gì, không học được thêm cái gì vì quỹ thời gian chỉ có hạn".

- "Nếu bạn giàu rồi đừng quên nhau nhé. Cảm ơn cuộc đời cho ta được quen biết gặp gỡ những người giỏi và thành công để học tập và vươn lên....".

- "Bố dặn tôi sau 30 tuổi không có quyền được nghèo khổ. Bởi vì khi đó đã có cả gánh nặng trên vai".

Đối tượng thường xuyên cập nhật hình ảnh hào nhoáng để lừa đảo người chơi

Huân cũng thường xuyên đăng tuyển, tìm nhân sự trên trang cá nhân. Tháng 5/2020, Huân đăng bài: "Do nhu cầu mở rộng mặt bằng văn phòng tại Hà Nội, cần tuyển gấp 10 bạn nhân viên sale hỗ trợ khách hàng chuyên ngành ngoại hối. Thu nhập 10tr - 20tr hoặc cao hơn tuỳ theo năng lực, có cơ hội thăng tiến".

Có thể thấy, trên trang cá nhân, Huân tạo vỏ bọc là một doanh nhân thành công, có cuộc sống giàu có sang chảnh, hào nhoáng, mang cơ hội kiếm tiền đến cho nhiều người. Sau khi bị bắt, vỏ bọc hào nhoáng đó đã bị lột bỏ, ai nấy nhận ra đối tượng lừa đảo qua sàn giao dịch tiền ảo.

Nguồn: http://danviet.vn/vo-boc-sang-chanh-cua-ong-chu-san-tien-ao-vua-bi-bat-thuong-khoe-bds-sieu-xe-v...Nguồn: http://danviet.vn/vo-boc-sang-chanh-cua-ong-chu-san-tien-ao-vua-bi-bat-thuong-khoe-bds-sieu-xe-va-noi-dao-ly-5020213122052677.htm