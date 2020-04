Tỷ giá USD hôm nay 27/4: Tiếp tục giảm, đồng bạc xanh sẽ thế nào trong tuần này?

Thứ Hai, ngày 27/04/2020 07:31 AM (GMT+7)

Thị trường ngóng đợi cuộc họp của FOMC dự kiến sẽ diễn ra vào thứ 4 (29/4) tới.

Rạng sáng nay 27/4 theo giờ Việt Nam, tỷ giá USD trên thị trường thế giới vẫn tiếp tục giảm. USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,27% xuống 100,265 điểm. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,03% xuống 1,0817. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,02% xuống 1,2365.

Tỷ giá USD so với Yên Nhật tăng 0,02% lên 107,53.

Trong tuần trước, xu hướng của USD là tăng giá khi thị trường dầu thô chứng kiến cơn hoảng loạn chưa từng có xuống mức giá âm lần đầu tiên trong lịch sử trong phiên 20/4. Nhưng khi thị trường dầu thô ổn định trở lại, hồi phục tốt thì đồng bạc xanh lại quay đầu giảm vào phiên cuối tuần.

Thứ tư tuần này (29/4) cuộc họp lãi suất của Ủy ban thị trường mở liên bang Mỹ (FOMC) dự kiến sẽ diễn ra. Kết quả của phiên họp này được cho rằng sẽ ảnh hưởng đến xu hướng tăng giảm của đồng USD. Giám đốc điều hành Quĩ tiền tệ quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva, cảnh báo rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ trải qua cú sốc kinh tế và tài chính lớn nhất trong năm 2020 kể từ cuộc Đại khủng hoảng. Tình trạng trên xảy ra do các chính phủ thực hiện một loạt các biện pháp phong tỏa và cách li xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch.

Nếu Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED), ông Jerome Powell, đưa ra bức tranh đáng lo ngại về sự tăng trưởng toàn cầu trong bối cảnh đại dịch COVID-19 buộc các ngân hàng trung ương bơm hàng nghìn tỉ USD vào hệ thống tài chính thì rất có thể đồng bạc xanh sẽ tăng giá. Ở chiều ngược lại, đồng bạc xanh sẽ đứng giá hoặc giảm.

Đồng bạc xanh giảm nhẹ phiên đầu tuần

Tại thị trường Việt Nam, sáng nay Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.272 VND/USD, giữ nguyên so với cuối tuần trước. Với biên độ 3% được qui định, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch trong khoảng 22.574 - 23.970 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN vẫn được giữ nguyên ở mức mua vào-bán ra là 22.175 - 23.650 VND/USD.

Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/ty-gia-usd-hom-nay-27-4-tiep-tuc-giam-dong-bac-xanh-se-the-na...Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/ty-gia-usd-hom-nay-27-4-tiep-tuc-giam-dong-bac-xanh-se-the-nao-trong-tuan-nay-1082921.html